Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
CHALLENGER Cap Cana (🇩🇴 Repubblica Dominicana) – Semifinali, cemento
ESTADIO CAP CANA – ore 19:00
Alexander Blockx vs Mariano Navone
Adam Walton vs Mattia Bellucci (Non prima 20:30)
Luigy Neves vs Manuel Sanchez
GRANDSTAND – ore 19:00
Daniel Cukierman / Trey Hilderbrand vs N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner
Romain Arneodo / Marcelo Demoliner vs Marcelo Melo / Jean-Julien Rojer
CHALLENGER Phoenix (🇺🇸 USA) – Semifinali, cemento
Center Court – ore 20:00
Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Luke Johnson / Jan Zielinski
Billy Harris vs Ethan Quinn (Non prima 21:30)
Corentin Moutet vs Marcos Giron (Non prima 23:00)
Court 1 – ore 23:00
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Marc Polmans / Ryan Seggerman
CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – Semifinali, cemento
Center – ore 09:30
Stefan Dostanic vs Toby Samuel
Paul Jubb vs Maxim Mrva
Michael Geerts / Tiago Pereira vs Petr Nesterov / Oleksandr Ovcharenko (Non prima 13:30)
CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – Semifinali, cemento (al coperto)
Jean Jaures – ore 13:00
Cleeve Harper / David Stevenson vs Karol Drzewiecki / Szymon Walkow
Borna Gojo vs Pavel Kotov (Non prima 14:30)
Jurij Rodionov vs Filippo Romano (Non prima 16:30)
CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – Semifinali, terra battuta
CENTER – ore 09:30
Marco Cecchinato vs Arthur Gea
Marco Trungelliti vs Zdenek Kolar
Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Stefan Latinovic / Luka Pavlovic
CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – Semifinali, terra battuta
Cancha Central – ore 15:00
Henrique Rocha vs Pedro Boscardin Dias
Thiago Monteiro vs Genaro Alberto Olivieri (Non prima 16:30)
Miguel Reyes-Varela / Federico Zeballos vs Gianluca Cadenasso / Paulo Andre Saraiva Dos Santos
