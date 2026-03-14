Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Cap Cana (🇩🇴 Repubblica Dominicana) – Semifinali, cemento

Il match deve ancora iniziare

Alexander Blockxvs Mariano Navone

Adam Walton vs Mattia Bellucci (Non prima 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Luigy Neves vs Manuel Sanchez



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – ore 19:00

Daniel Cukierman / Trey Hilderbrand vs N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner



Il match deve ancora iniziare

Romain Arneodo / Marcelo Demoliner vs Marcelo Melo / Jean-Julien Rojer



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Phoenix (🇺🇸 USA) – Semifinali, cemento

Il match deve ancora iniziare

Diego Hidalgo/ Patrik Trhacvs Luke Johnson/ Jan Zielinski

Billy Harris vs Ethan Quinn (Non prima 21:30)



Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet vs Marcos Giron (Non prima 23:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 23:00

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Marc Polmans / Ryan Seggerman



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – Semifinali, cemento

ATP Hersonissos Stefan Dostanic • Stefan Dostanic 40 2 4 Toby Samuel [2] Toby Samuel [2] 40 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Dostanic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 T. Samuel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 S. Dostanic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Dostanic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Samuel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Dostanic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Samuel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Dostanic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Samuel 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Dostanic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 T. Samuel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Dostanic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Samuel 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Dostanic 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Samuel 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 S. Dostanic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Stefan Dostanicvs Toby Samuel

Paul Jubb vs Maxim Mrva



Il match deve ancora iniziare

Michael Geerts / Tiago Pereira vs Petr Nesterov / Oleksandr Ovcharenko (Non prima 13:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – Semifinali, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper/ David Stevensonvs Karol Drzewiecki/ Szymon Walkow

Borna Gojo vs Pavel Kotov (Non prima 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Jurij Rodionov vs Filippo Romano (Non prima 16:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – Semifinali, terra battuta

ATP Kigali Marco Cecchinato [8] Marco Cecchinato [8] 15 6 5 Arthur Gea [2] • Arthur Gea [2] 0 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Gea 0-15 5-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 A. Gea 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Gea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Gea 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Gea 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Gea 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Gea 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Gea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Gea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Marco Cecchinatovs Arthur Gea

Marco Trungelliti vs Zdenek Kolar



Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Stefan Latinovic / Luka Pavlovic



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Henrique Rochavs Pedro Boscardin Dias

Thiago Monteiro vs Genaro Alberto Olivieri (Non prima 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Miguel Reyes-Varela / Federico Zeballos vs Gianluca Cadenasso / Paulo Andre Saraiva Dos Santos



Il match deve ancora iniziare