Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

14/03/2026 09:18 Nessun commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

CHALLENGER Cap Cana (🇩🇴 Repubblica Dominicana) – Semifinali, cemento

ESTADIO CAP CANA – ore 19:00
Alexander Blockx BEL vs Mariano Navone ARG
Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Mattia Bellucci ITA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Luigy Neves COL vs Manuel Sanchez COL

Il match deve ancora iniziare



GRANDSTAND – ore 19:00
Daniel Cukierman ISR / Trey Hilderbrand USA vs N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare

Romain Arneodo MON / Marcelo Demoliner BRA vs Marcelo Melo BRA / Jean-Julien Rojer NED

Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Phoenix (🇺🇸 USA) – Semifinali, cemento

Center Court – ore 20:00
Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL
Il match deve ancora iniziare

Billy Harris GBR vs Ethan Quinn USA (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet FRA vs Marcos Giron USA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 23:00
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Marc Polmans AUS / Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – Semifinali, cemento

Center – ore 09:30
Stefan Dostanic USA vs Toby Samuel GBR
ATP Hersonissos
Stefan Dostanic
40
2
4
Toby Samuel [2]
40
6
4
Mostra dettagli

Paul Jubb GBR vs Maxim Mrva CZE

Il match deve ancora iniziare

Michael Geerts BEL / Tiago Pereira POR vs Petr Nesterov BUL / Oleksandr Ovcharenko UKR (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – Semifinali, cemento (al coperto)

Jean Jaures – ore 13:00
Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Karol Drzewiecki POL / Szymon Walkow POL
Il match deve ancora iniziare

Borna Gojo CRO vs Pavel Kotov RUS (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Jurij Rodionov AUT vs Filippo Romano ITA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – Semifinali, terra battuta

CENTER – ore 09:30
Marco Cecchinato ITA vs Arthur Gea FRA
ATP Kigali
Marco Cecchinato [8]
15
6
5
Arthur Gea [2]
0
3
3
Mostra dettagli

Marco Trungelliti ARG vs Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Stefan Latinovic SRB / Luka Pavlovic FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – Semifinali, terra battuta

Cancha Central – ore 15:00
Henrique Rocha POR vs Pedro Boscardin Dias BRA
Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro BRA vs Genaro Alberto Olivieri ARG (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Miguel Reyes-Varela MEX / Federico Zeballos BOL vs Gianluca Cadenasso ITA / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

Il match deve ancora iniziare

