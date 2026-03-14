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WTA 125 Antalya 3 e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)
14/03/2026 08:59 2 commenti
WTA 125 Antalya 3 – Semifinali – terra
Center Court – ore 09:00
(5) Veronika Erjavec vs Tamara Zidansek Inizio 09:00
WTA Antalya 125 #3
Veronika Erjavec [5]
0
0
3
0
Tamara Zidansek•
0
6
6
0
Vincitore: Zidansek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tamara Zidansek
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Tamara Zidansek
0-15
15-15
30-15
40-15
3-5 → 3-6
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
15-40
3-4 → 3-5
Tamara Zidansek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
15-40
1-3 → 2-3
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Tamara Zidansek
15-0
30-0
40-0
1-1 → 1-2
Veronika Erjavec
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Tamara Zidansek
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
0-6
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
15-40
0-5 → 0-6
Tamara Zidansek
15-0
30-0
40-0
0-4 → 0-5
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Tamara Zidansek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Tamara Zidansek
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
(1) Mariia Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Maja Chwalinska / Jesika Maleckova
WTA Antalya 125 #3
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich [1]
30
3
Maja Chwalinska / Jesika Maleckova•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maja Chwalinska / Jesika Maleckova
15-0
15-15
15-30
3-2
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Maja Chwalinska / Jesika Maleckova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
0-15
15-15
15-30
15-40
2-0 → 2-1
Maja Chwalinska / Jesika Maleckova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 09:00
Katarzyna Kawa vs Anhelina Kalinina
WTA Antalya 125 #3
Anhelina Kalinina•
0
6
6
0
Katarzyna Kawa
0
3
4
0
Vincitore: Kalinina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anhelina Kalinina
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
30-15
40-15
5-1 → 5-2
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-0
4-1 → 5-1
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
40-0
40-15
4-0 → 4-1
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-30
15-40
2-0 → 3-0
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-0
1-0 → 2-0
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
40-0
2-1 → 2-2
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-0
1-1 → 2-1
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
WTA 125 Austin – Finali – terra
Center Court – ore 19:00
Isabelle Haverlag / Sabrina Santamaria vs (2) Hao-Ching Chan / (2) Miyu Kato Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
Bianca Andreescu vs Lanlana Tararudee Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: WTA 125 Antalya, WTA 125 Austin
2 commenti
Anche Zidanse e Kalinina hanno bisogno di ritrovarsi,era la finale della vigilia e al momento le cose stanno seguendo aspettative,Zidansek addirittura chiude 6-0 il primo set di questo derby sloveno
Quì sì giocherà anche domani,mentre stasera si chiude il torneo americano,con la speranza di non dover sentire verso le 21:53 la celeberrima minacciosa frase:
“Austin abbiamo un problema”
Per quanto è una finale che non mi aspettavo, penso di essere più sorpreso di vedere Andreescu, piuttosto che Tararudee.
Lanlana Tararudee è giovanissima ed è in ascesa esponenziale dalla scorsa stagione,con il picco raggiunto con quella semifinale del Wta 250 di Chennai,del quale consiglio la visione degli highlights,per vedere la talentuosa Tjen e questa Thailandese che ricorda vagamente Irin, personaggio del cartone animato “Gli gnomi delle montagne”.
Tra l’altro, Coincidenza,la Tjen vinse poi la finale di Chennai, anche con più autorevolezza contro quella stessa Birrell battuta ieri dalla Tararudee.
Una Andreescu del quale prosegue positivamente questa riabilitazione,dopo aver vinto in ITF 35 prima e 75 poi.
Ieri non mio aspettavo la vittoria su una Badosa che se è arrivata al quarto match vuol dire che non ha avuto problemi fisici che l’hanno afflitta ultimamente,nelle settimane precedenti.
Potrebbe prevalere la migliore freschezza ed entusiasmo della Tararudee,per Andreescu questo è già un carico notevole,una sollecitazione a cui non era sottoposta da tempo.
Vero anche che ha ritrovato una buona frequenza di vittorie, indipendentemente dal valore diverso di quelle ottenute ad Indian Wells è sempre buono terapeutico ritrovarle con frequenza.