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WTA 125 Antalya 3 e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

14/03/2026 08:59 2 commenti
Bianca Andreescu nella foto - Foto Getty Images
Bianca Andreescu nella foto - Foto Getty Images

TUR WTA 125 Antalya 3 – Semifinali – terra

Center Court – ore 09:00
(5) Veronika Erjavec SLO vs Tamara Zidansek SLO Inizio 09:00
WTA Antalya 125 #3
Veronika Erjavec [5]
0
0
3
0
Tamara Zidansek
0
6
6
0
Vincitore: Zidansek
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(1) Mariia Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs Maja Chwalinska POL / Jesika Maleckova CZE

WTA Antalya 125 #3
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich [1]
30
3
Maja Chwalinska / Jesika Maleckova
15
2
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Court 3 – ore 09:00
Katarzyna Kawa POL vs Anhelina Kalinina UKR

WTA Antalya 125 #3
Anhelina Kalinina
0
6
6
0
Katarzyna Kawa
0
3
4
0
Vincitore: Kalinina
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USA WTA 125 Austin – Finali – terra

Center Court – ore 19:00
Isabelle Haverlag NED / Sabrina Santamaria USA vs (2) Hao-Ching Chan TPE / (2) Miyu Kato JPN Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare

Bianca Andreescu CAN vs Lanlana Tararudee THA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

Gaz (Guest) 14-03-2026 09:42

Anche Zidanse e Kalinina hanno bisogno di ritrovarsi,era la finale della vigilia e al momento le cose stanno seguendo aspettative,Zidansek addirittura chiude 6-0 il primo set di questo derby sloveno
Quì sì giocherà anche domani,mentre stasera si chiude il torneo americano,con la speranza di non dover sentire verso le 21:53 la celeberrima minacciosa frase:
“Austin abbiamo un problema”

 2
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Gaz (Guest) 14-03-2026 09:29

Per quanto è una finale che non mi aspettavo, penso di essere più sorpreso di vedere Andreescu, piuttosto che Tararudee.
Lanlana Tararudee è giovanissima ed è in ascesa esponenziale dalla scorsa stagione,con il picco raggiunto con quella semifinale del Wta 250 di Chennai,del quale consiglio la visione degli highlights,per vedere la talentuosa Tjen e questa Thailandese che ricorda vagamente Irin, personaggio del cartone animato “Gli gnomi delle montagne”.
Tra l’altro, Coincidenza,la Tjen vinse poi la finale di Chennai, anche con più autorevolezza contro quella stessa Birrell battuta ieri dalla Tararudee.
Una Andreescu del quale prosegue positivamente questa riabilitazione,dopo aver vinto in ITF 35 prima e 75 poi.
Ieri non mio aspettavo la vittoria su una Badosa che se è arrivata al quarto match vuol dire che non ha avuto problemi fisici che l’hanno afflitta ultimamente,nelle settimane precedenti.
Potrebbe prevalere la migliore freschezza ed entusiasmo della Tararudee,per Andreescu questo è già un carico notevole,una sollecitazione a cui non era sottoposta da tempo.
Vero anche che ha ritrovato una buona frequenza di vittorie, indipendentemente dal valore diverso di quelle ottenute ad Indian Wells è sempre buono terapeutico ritrovarle con frequenza.

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