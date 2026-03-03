WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

03/03/2026 08:37 Nessun commento
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
TUR WTA 125 Antalya 2 – 1° Turno – terra

Center Court – ore 08:30
Adelina Lachinova LAT vs (7) Maja Chwalinska POL Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Adelina Lachinova
0
1
3
0
Maja Chwalinska [7]
0
6
6
0
Vincitore: Chwalinska
Mostra dettagli

(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs Nuria Brancaccio ITA

WTA Antalya 125 #2
Oleksandra Oliynykova [1]
0
1
Nuria Brancaccio
0
4
Mostra dettagli

Lucia Bronzetti ITA / Moyuka Uchijima JPN vs Berfu Cengiz TUR / Ipek Oz TUR Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 08:30
Despina Papamichail GRE vs Mia Ristic SRB Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #2
Despina Papamichail
0
6
6
0
Mia Ristic
0
4
2
0
Vincitore: Papamichail
Mostra dettagli

Julia Riera ARG vs Teodora Kostovic SRB

WTA Antalya 125 #2
Julia Riera
0
0
Teodora Kostovic
0
1
Mostra dettagli

Momoko Kobori JPN / Peangtarn Plipuech THA vs Ekaterina Ovcharenko RUS / Elena Pridankina RUS Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare





Court 3 – ore 08:30
(5) Mayar Sherif EGY vs Katarzyna Kawa POL Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #2
Mayar Sherif [5]
3
6
2
Katarzyna Kawa
6
1
6
Vincitore: Kawa
Mostra dettagli

Iryna Shymanovich BLR vs Lisa Pigato ITA Non prima 10:00

WTA Antalya 125 #2
Iryna Shymanovich
0
0
Lisa Pigato
0
0
Mostra dettagli

Alina Charaeva RUS / Dominika Salkova CZE vs (2) Jesika Maleckova CZE / (2) Miriam Skoch CZE Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare





Court 5 – ore 08:30
Leyre Romero Gormaz ESP vs Carole Monnet FRA Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #2
Leyre Romero Gormaz
6
4
6
Carole Monnet
0
6
4
Vincitore: Romero Gormaz
Mostra dettagli

Anastasia Gasanova RUS vs (2) Panna Udvardy HUN

WTA Antalya 125 #2
Anastasia Gasanova
0
0
Panna Udvardy [2]
0
0
Mostra dettagli

(3) Shuo Feng CHN / (3) Laura Pigossi BRA vs Estelle Cascino FRA / Nicole Fossa Huergo ARG Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

