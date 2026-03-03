WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
WTA 125 Antalya 2 – 1° Turno – terra
Center Court – ore 08:30
Adelina Lachinova
vs (7) Maja Chwalinska Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Adelina Lachinova
0
1
3
0
Maja Chwalinska [7]
0
6
6
0
Vincitore: Chwalinska
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Adelina Lachinova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Maja Chwalinska
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Adelina Lachinova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-4 → 3-4
Adelina Lachinova
1-3 → 1-4
Maja Chwalinska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Adelina Lachinova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Maja Chwalinska
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Adelina Lachinova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Adelina Lachinova
1-4 → 1-5
Adelina Lachinova
1-2 → 1-3
Adelina Lachinova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
(1) Oleksandra Oliynykova vs Nuria Brancaccio
WTA Antalya 125 #2
Oleksandra Oliynykova [1]
0
1
Nuria Brancaccio•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Nuria Brancaccio
0-2 → 1-2
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Nuria Brancaccio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Lucia Bronzetti / Moyuka Uchijima vs Berfu Cengiz / Ipek Oz Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 08:30
Despina Papamichail vs Mia Ristic Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Despina Papamichail
0
6
6
0
Mia Ristic
0
4
2
0
Vincitore: Papamichail
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Despina Papamichail
5-2 → 6-2
Despina Papamichail
3-2 → 4-2
Mia Ristic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Mia Ristic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Mia Ristic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Mia Ristic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Despina Papamichail
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Mia Ristic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Despina Papamichail
1-2 → 2-2
Despina Papamichail
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Julia Riera vs Teodora Kostovic
WTA Antalya 125 #2
Julia Riera
0
0
Teodora Kostovic•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Teodora Kostovic
0-0 → 0-1
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech vs Ekaterina Ovcharenko / Elena Pridankina Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 08:30
(5) Mayar Sherif vs Katarzyna Kawa Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Mayar Sherif [5]
3
6
2
Katarzyna Kawa
6
1
6
Vincitore: Kawa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mayar Sherif
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Mayar Sherif
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Mayar Sherif
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Iryna Shymanovich vs Lisa Pigato Non prima 10:00
WTA Antalya 125 #2
Iryna Shymanovich
0
0
Lisa Pigato
0
0
Alina Charaeva / Dominika Salkova vs (2) Jesika Maleckova / (2) Miriam Skoch Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 08:30
Leyre Romero Gormaz vs Carole Monnet Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Leyre Romero Gormaz
6
4
6
Carole Monnet
0
6
4
Vincitore: Romero Gormaz
Servizio
Svolgimento
Set 3
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Carole Monnet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Leyre Romero Gormaz
1-2 → 1-3
Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Carole Monnet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Carole Monnet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Leyre Romero Gormaz
3-2 → 4-2
Leyre Romero Gormaz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Carole Monnet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Carole Monnet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
Leyre Romero Gormaz
3-0 → 4-0
Carole Monnet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Leyre Romero Gormaz
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Anastasia Gasanova vs (2) Panna Udvardy
WTA Antalya 125 #2
Anastasia Gasanova
0
0
Panna Udvardy [2]
0
0
(3) Shuo Feng / (3) Laura Pigossi vs Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
