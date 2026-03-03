Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Hersonissos 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Enrico Dalla Valle nella foto
CHALLENGER Hersonissos 🇬🇷 (Grecia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Center – ore 09:00
Philip Henning
vs Buvaysar Gadamauri
ATP Hersonissos
Philip Henning•
40
3
5
Buvaysar Gadamauri
30
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Henning
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
P. Henning
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
P. Henning
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 3-2
B. Gadamauri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
B. Gadamauri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
P. Henning
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
B. Gadamauri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
P. Henning
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
P. Henning
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
B. Gadamauri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-2 → 1-2
Abdullah Shelbayh vs Pavlos Tsitsipas (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Kimmer Coppejans vs Ioannis Xilas
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Carboni vs Stefanos Sakellaridis
Il match deve ancora iniziare
17 – ore 09:00
Lui Maxted vs Harry Wendelken
ATP Hersonissos
Lui Maxted
0
6
1
0
Harry Wendelken•
0
4
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Maxted
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-3 → 1-4
L. Maxted
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Wendelken
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
L. Maxted
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
H. Wendelken
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
L. Maxted
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
H. Wendelken
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
L. Maxted
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
H. Wendelken
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Toby Samuel vs Raul Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
Petr Brunclik vs Maxim Mrva
Il match deve ancora iniziare
Javier Barranco Cosano vs Dimitar Kuzmanov
Il match deve ancora iniziare
18 – ore 09:00
Maximus Jones vs Lucky Loser
ATP Hersonissos
Maximus Jones
3
2
Stefan Dostanic
6
6
Vincitore: Dostanic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Jones
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lorenzo Giustino vs Pietro Fellin
ATP Hersonissos
Lorenzo Giustino [1]
15
0
Pietro Fellin•
0
0
Michael Geerts vs Tiago Pereira
Il match deve ancora iniziare
Robin Bertrand vs Adria Soriano Barrera
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Kigali 🇷🇼 (Ruanda) – 1° Turno, terra battuta
Centre Court – ore 10:00
Jay Clarke
vs Calvin Hemery
ATP Kigali
Jay Clarke [6]
0
6
2
Calvin Hemery•
0
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Clarke
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
C. Hemery
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
1-6*
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
C. Hemery
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
J. Clarke
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
C. Hemery
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
C. Hemery
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Eliakim Coulibaly vs Cesar Bouchelaghem
Il match deve ancora iniziare
Mathys Erhard vs Joel Schwaerzler
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Roberto Carballes Baena vs Sandro Kopp
ATP Kigali
Roberto Carballes Baena [4]
3
2
Sandro Kopp
6
6
Vincitore: Kopp
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Kopp
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
R. Carballes Baena
1-5 → 2-5
R. Carballes Baena
1-3 → 1-4
S. Kopp
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
R. Carballes Baena
0-2 → 1-2
R. Carballes Baena
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kopp
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
R. Carballes Baena
2-5 → 3-5
S. Kopp
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
R. Carballes Baena
1-4 → 2-4
R. Carballes Baena
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
S. Kopp
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
R. Carballes Baena
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
S. Kopp
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Enrico Dalla Valle vs Arthur Gea
ATP Kigali
Enrico Dalla Valle
30
0
Arthur Gea [2]•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Gea
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
Sean Cuenin vs Zdenek Kolar
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Stefano Napolitano vs Corentin Denolly
ATP Kigali
Stefano Napolitano•
30
6
5
Corentin Denolly
30
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Denolly
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
C. Denolly
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
S. Napolitano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-2 → 4-2
C. Denolly
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-1 → 3-2
S. Napolitano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
C. Denolly
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Napolitano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
5-3 → 6-3
C. Denolly
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
4-3 → 5-3
C. Denolly
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
S. Napolitano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Luka Pavlovic vs Pol Martin Tiffon
Il match deve ancora iniziare
Corentin Denolly / Luka Mikrut vs Roberto Carballes Baena / Marco Trungelliti
Il match deve ancora iniziare
Guy Orly Iradukunda / Courtney John Lock vs Filip Cristian Jianu / Sandro Kopp
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Max Houkes vs Ryan Nijboer
ATP Kigali
Max Houkes
40
3
2
Ryan Nijboer•
40
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Nijboer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
R. Nijboer
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 2-3
M. Houkes
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
R. Nijboer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Houkes
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
M. Houkes
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
R. Nijboer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. Houkes
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
M. Houkes
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-2 → 1-2
R. Nijboer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
M. Houkes
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
df
0-0 → 0-1
Nicholas David Ionel vs Michiel De Krom
Il match deve ancora iniziare
Samuele Pieri vs Jerome Kym
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Brasilia 2 🇧🇷 (Brasile) – 1° Turno, terra battuta
Central – ore 14:30
Igor Marcondes
vs Pedro Sakamoto
Il match deve ancora iniziare
Pedro Boscardin Dias vs Elmer Moller
Il match deve ancora iniziare
Felipe Meligeni Alves vs Joao Eduardo Schiessl
Il match deve ancora iniziare
Thiago Monteiro vs Daniel Dutra da Silva (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Guto Miguel vs Juan Pablo Ficovich
Il match deve ancora iniziare
Quadra 3 – ore 14:30
Benjamin Torrealba vs Juan Pablo Varillas
Il match deve ancora iniziare
Adolfo Daniel Vallejo vs Tristan Boyer
Il match deve ancora iniziare
Eduardo Ribeiro vs Franco Roncadelli
Il match deve ancora iniziare
Facundo Diaz Acosta vs Nikolas Sanchez Izquierdo
Il match deve ancora iniziare
Quadra 9 – ore 14:30
Henrique Rocha
vs Franco Agamenone
Il match deve ancora iniziare
Carlos Sanchez Jover vs Miguel Tobon
Il match deve ancora iniziare
Alvaro Guillen Meza vs Miguel Damas
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Thionville 🇫🇷 (Francia) – 1° Turno, cemento (al coperto)
2:30 Added D. 🇫🇷 – Krumich M. 🇨🇿
Il match deve ancora iniziare
12:30 Sels J. 🇳🇱 – Kouame M. 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
14:00 Malige M. 🇫🇷 – Choinski J. 🇬🇧
Il match deve ancora iniziare
14:00 Tabur C. 🇫🇷 – Nishikori K. 🇯🇵
Il match deve ancora iniziare
15:30 Blanchet U. 🇫🇷 – Watanuki Y. 🇯🇵
Il match deve ancora iniziare
16:00 Bertola R. 🇨🇭 – Chidekh C. 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
17:00 Rodionov J. 🇦🇹 – Grenier H. 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
18:00 Gaston H. 🇫🇷 – Glinka D. 🇪🇪
Il match deve ancora iniziare
19:30 Paris T. 🇫🇷 – Virtanen O. 🇫🇮
Il match deve ancora iniziare
🇦🇪 CHALLENGER Fujairah (Emirati Arabi Uniti) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, hard
CENTRE COURT – ore 09:00
Tung-Lin Wu
vs Imanol Lopez Morillo
ATP Fujairah
Tung-Lin Wu [3]
7
6
Imanol Lopez Morillo
6
3
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Lopez Morillo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
I. Lopez Morillo
0-15
15-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
I. Lopez Morillo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
I. Lopez Morillo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
I. Lopez Morillo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
I. Lopez Morillo
6-5 → 6-6
I. Lopez Morillo
5-4 → 5-5
I. Lopez Morillo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
df
3-4 → 4-4
I. Lopez Morillo
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
2-3 → 2-4
T. Wu
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-3 → 2-3
I. Lopez Morillo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
I. Lopez Morillo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-1 → 0-2
T. Wu
15-0
15-15
30-15
40-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Yuta Shimizu vs Max Basing (Non prima 10:30)
ATP Fujairah
Yuta Shimizu
0
0
Max Basing
0
0
Benjamin Hassan vs Ivan Ivanov
Il match deve ancora iniziare
Max Schoenhaus vs Yi Zhou
Il match deve ancora iniziare
Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa vs Cruz Hewitt / Jason Kubler (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 09:00
Hayato Matsuoka vs Daniil Ostapenkov
ATP Fujairah
Hayato Matsuoka [1]•
0
3
6
1
Daniil Ostapenkov
0
6
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Matsuoka
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
D. Ostapenkov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-3 → 5-3
D. Ostapenkov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-2 → 2-3
D. Ostapenkov
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 1-2
H. Matsuoka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Ostapenkov
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
2-5 → 3-5
D. Ostapenkov
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
H. Matsuoka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
D. Ostapenkov
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-2 → 1-3
Mert Alkaya vs Takuya Kumasaka (Non prima 10:30)
Il match deve ancora iniziare
Zach Stephens vs Yasutaka Uchiyama
Il match deve ancora iniziare
Rio Noguchi vs Antoine Ghibaudo
Il match deve ancora iniziare
Yuta Shimizu / Yasutaka Uchiyama vs Hyeon Chung / Sanhui Shin (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 09:00
Ronit Karki vs Vladyslav Orlov
ATP Fujairah
Ronit Karki
3
5
Vladyslav Orlov [11]
6
7
Vincitore: Orlov
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Orlov
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
R. Karki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
R. Karki
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
V. Orlov
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Karki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
V. Orlov
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Orlov
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
V. Orlov
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
R. Karki
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
V. Orlov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
V. Orlov
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
R. Karki
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
ace
0-0 → 1-0
Yanki Erel vs Marek Gengel (Non prima 10:30)
ATP Fujairah
Yanki Erel [5]
30
1
Marek Gengel [7]•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Erel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Ilya Ivashka vs Felix Balshaw
Il match deve ancora iniziare
Hynek Barton vs Adrian Boitan
Il match deve ancora iniziare
Petr Bar Biryukov vs Sergey Fomin
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit