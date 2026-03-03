Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Hersonissos 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

03/03/2026 08:32 Nessun commento
Enrico Dalla Valle nella foto
Enrico Dalla Valle nella foto

CHALLENGER Hersonissos 🇬🇷 (Grecia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Center – ore 09:00
Philip Henning RSA vs Buvaysar Gadamauri BEL
ATP Hersonissos
Philip Henning
40
3
5
Buvaysar Gadamauri
30
6
3
Mostra dettagli

Abdullah Shelbayh JOR vs Pavlos Tsitsipas GRE (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Kimmer Coppejans BEL vs Ioannis Xilas GRE

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Carboni ITA vs Stefanos Sakellaridis GRE

Il match deve ancora iniziare





17 – ore 09:00
Lui Maxted GBR vs Harry Wendelken GBR

ATP Hersonissos
Lui Maxted
0
6
1
0
Harry Wendelken
0
4
6
0
Mostra dettagli

Toby Samuel GBR vs Raul Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare

Petr Brunclik CZE vs Maxim Mrva CZE

Il match deve ancora iniziare

Javier Barranco Cosano ESP vs Dimitar Kuzmanov BUL

Il match deve ancora iniziare





18 – ore 09:00
Maximus Jones THA vs Lucky Loser it

ATP Hersonissos
Maximus Jones
3
2
Stefan Dostanic
6
6
Vincitore: Dostanic
Mostra dettagli

Lorenzo Giustino ITA vs Pietro Fellin ITA

ATP Hersonissos
Lorenzo Giustino [1]
15
0
Pietro Fellin
0
0
Mostra dettagli

Michael Geerts BEL vs Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare

Robin Bertrand FRA vs Adria Soriano Barrera COL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Kigali 🇷🇼 (Ruanda) – 1° Turno, terra battuta

Centre Court – ore 10:00
Jay Clarke GBR vs Calvin Hemery FRA
ATP Kigali
Jay Clarke [6]
0
6
2
Calvin Hemery
0
7
1
Mostra dettagli

Eliakim Coulibaly CIV vs Cesar Bouchelaghem FRA

Il match deve ancora iniziare

Mathys Erhard FRA vs Joel Schwaerzler AUT

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 10:00
Roberto Carballes Baena ESP vs Sandro Kopp AUT

ATP Kigali
Roberto Carballes Baena [4]
3
2
Sandro Kopp
6
6
Vincitore: Kopp
Mostra dettagli

Enrico Dalla Valle ITA vs Arthur Gea FRA

ATP Kigali
Enrico Dalla Valle
30
0
Arthur Gea [2]
40
0
Mostra dettagli

Sean Cuenin FRA vs Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – ore 10:00
Stefano Napolitano ITA vs Corentin Denolly FRA

ATP Kigali
Stefano Napolitano
30
6
5
Corentin Denolly
30
3
4
Mostra dettagli

Luka Pavlovic FRA vs Pol Martin Tiffon ESP

Il match deve ancora iniziare

Corentin Denolly FRA / Luka Mikrut CRO vs Roberto Carballes Baena ESP / Marco Trungelliti ARG

Il match deve ancora iniziare

Guy Orly Iradukunda BDI / Courtney John Lock ZIM vs Filip Cristian Jianu ROU / Sandro Kopp AUT

Il match deve ancora iniziare





Court 3 – ore 10:00
Max Houkes NED vs Ryan Nijboer NED

ATP Kigali
Max Houkes
40
3
2
Ryan Nijboer
40
6
4
Mostra dettagli

Nicholas David Ionel ROU vs Michiel De Krom NED

Il match deve ancora iniziare

Samuele Pieri ITA vs Jerome Kym SUI

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Brasilia 2 🇧🇷 (Brasile) – 1° Turno, terra battuta

Central – ore 14:30
Igor Marcondes BRA vs Pedro Sakamoto BRA
Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA vs Elmer Moller DEN

Il match deve ancora iniziare

Felipe Meligeni Alves BRA vs Joao Eduardo Schiessl BRA

Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro BRA vs Daniel Dutra da Silva BRA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Guto Miguel BRA vs Juan Pablo Ficovich ARG

Il match deve ancora iniziare





Quadra 3 – ore 14:30
Benjamin Torrealba CHI vs Juan Pablo Varillas PER

Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Tristan Boyer USA

Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro BRA vs Franco Roncadelli URU

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

Il match deve ancora iniziare






Quadra 9 – ore 14:30
Henrique Rocha POR vs Franco Agamenone ITA
Il match deve ancora iniziare

Carlos Sanchez Jover ESP vs Miguel Tobon COL

Il match deve ancora iniziare

Alvaro Guillen Meza ECU vs Miguel Damas ESP

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Thionville 🇫🇷 (Francia) – 1° Turno, cemento (al coperto)

2:30 Added D. 🇫🇷 – Krumich M. 🇨🇿
Il match deve ancora iniziare

12:30 Sels J. 🇳🇱 – Kouame M. 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

14:00 Malige M. 🇫🇷 – Choinski J. 🇬🇧

Il match deve ancora iniziare

14:00 Tabur C. 🇫🇷 – Nishikori K. 🇯🇵

Il match deve ancora iniziare

15:30 Blanchet U. 🇫🇷 – Watanuki Y. 🇯🇵

Il match deve ancora iniziare

16:00 Bertola R. 🇨🇭 – Chidekh C. 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

17:00 Rodionov J. 🇦🇹 – Grenier H. 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

18:00 Gaston H. 🇫🇷 – Glinka D. 🇪🇪

Il match deve ancora iniziare

19:30 Paris T. 🇫🇷 – Virtanen O. 🇫🇮

Il match deve ancora iniziare





🇦🇪 CHALLENGER Fujairah (Emirati Arabi Uniti) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, hard

CENTRE COURT – ore 09:00
Tung-Lin Wu TPE vs Imanol Lopez Morillo ESP
ATP Fujairah
Tung-Lin Wu [3]
7
6
Imanol Lopez Morillo
6
3
Vincitore: Wu
Mostra dettagli

Yuta Shimizu JPN vs Max Basing GBR (Non prima 10:30)

ATP Fujairah
Yuta Shimizu
0
0
Max Basing
0
0
Mostra dettagli

Benjamin Hassan LBN vs Ivan Ivanov BUL

Il match deve ancora iniziare

Max Schoenhaus GER vs Yi Zhou CHN

Il match deve ancora iniziare

Yusuke Kusuhara JPN / Shunsuke Nakagawa JPN vs Cruz Hewitt AUS / Jason Kubler AUS (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare





COURT 1 – ore 09:00
Hayato Matsuoka JPN vs Daniil Ostapenkov BLR

ATP Fujairah
Hayato Matsuoka [1]
0
3
6
1
Daniil Ostapenkov
0
6
4
2
Mostra dettagli

Mert Alkaya TUR vs Takuya Kumasaka JPN (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare

Zach Stephens GBR vs Yasutaka Uchiyama JPN

Il match deve ancora iniziare

Rio Noguchi JPN vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare

Yuta Shimizu JPN / Yasutaka Uchiyama JPN vs Hyeon Chung KOR / Sanhui Shin KOR (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare





COURT 2 – ore 09:00
Ronit Karki USA vs Vladyslav Orlov UKR

ATP Fujairah
Ronit Karki
3
5
Vladyslav Orlov [11]
6
7
Vincitore: Orlov
Mostra dettagli

Yanki Erel TUR vs Marek Gengel CZE (Non prima 10:30)

ATP Fujairah
Yanki Erel [5]
30
1
Marek Gengel [7]
30
1
Mostra dettagli

Ilya Ivashka BLR vs Felix Balshaw FRA

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE vs Adrian Boitan ROU

Il match deve ancora iniziare

Petr Bar Biryukov RUS vs Sergey Fomin UZB

Il match deve ancora iniziare

