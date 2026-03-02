Kei Nishikori riparte dai Challenger: “Non ho obiettivi, voglio solo tornare a giocare. Non credo più di poter affrontare i ragazzi della top 100. Non sono più così giovane, il mio corpo e il mio tennis non me lo permettono ”

Mentre i riflettori del tennis mondiale sono puntati su Indian Wells, Kei Nishikori combatte lontano dalle luci della ribalta, nel circuito Challenger, inseguendo qualcosa di molto più profondo di un risultato: la sensazione di tornare davvero competitivo.

Il giapponese, oggi numero 284 del ranking ATP, ha superato le qualificazioni del Challenger di Thionville con due vittorie contro Daniel Jade e Jelle Seis, ritrovando due successi consecutivi che non arrivavano dallo scorso novembre. Un piccolo passo, ma significativo, soprattutto dopo l’infortunio alla spalla rimediato nel primo torneo dell’anno che lo ha tenuto fermo per due mesi.

“È importante vincere, anche se non è stato il mio miglior match”

In un’intervista concessa a L’Equipe, Nishikori ha mostrato un realismo che rassicura e, allo stesso tempo, fa male.

“È vero che quest’ultima non è stata la mia miglior partita, ma è comunque importante vincere qualsiasi incontro. Non ho gareggiato per molto tempo, quindi devo ancora riabituarmi.”

Il 36enne di Shimane ha raccontato il lungo percorso di recupero:

“Mi sono infortunato alla spalla nel primo torneo dell’anno e ho avuto bisogno di quasi due anni per recuperare completamente. Avevo pianificato di tornare a giocare in Francia nelle ultime settimane, ma ero ancora troppo al limite. Per fortuna ora sono riuscito a competere.”

Nel tabellone principale affronterà il francese Clément Tabur, con la serenità di chi sa esattamente dove si trova.

Consapevolezza e passione

Le sue parole colpiscono per lucidità: “Mi piace ancora competere, anche se è chiaro che questo è un torneo più piccolo rispetto a quelli che ho giocato in passato. Mi piace affrontare partite difficili.”

Poi l’ammissione più dura: “Non credo più di poter affrontare i ragazzi della top 100. Non sono più così giovane, il mio corpo e il mio tennis non me lo permettono. Devo lavorare, migliorare passo dopo passo e cercare di apprezzare ogni fase del percorso.”

Non c’è rassegnazione, ma consapevolezza. Nishikori sa che i suoi giorni da protagonista assoluto — quando era stabilmente tra i migliori al mondo — probabilmente non torneranno. Eppure il “gusanillo”, quella scintilla interiore, è ancora lì.

Nessun obiettivo, solo il desiderio di giocare

“Non ho obiettivi per questa stagione. Voglio solo giocare, lottare per qualche punto e mettere insieme partite consecutive. Se riesco a giocare per due o tre mesi di fila, so che ritroverò fiducia e ritmo.”

Dal 2021, anno della sua ultima presenza in Top 100, è passato molto tempo. Ma Nishikori continua a viaggiare, a provarci, a cercare sfide. Non per il ranking, non per i titoli, ma per il piacere della competizione.

A 36 anni, il suo 2026 non è una rincorsa al passato, bensì un atto di amore verso il tennis. E forse è proprio questa la vittoria più grande.





Francesco Paolo Villarico