Darderi svela il vero Sinner: “È simpatico, fa battute. Non è freddo come sembra. Sogno la Davis con l’Italia. Io gioco per l’Italia e basta”

Se pensate che Jannik Sinner sia freddo, introverso e distante, forse dovrete ricredervi. A smontare il luogo comune è uno che lo conosce da dentro, tra spogliatoi e campi d’allenamento: Luciano Darderi.

Intervistato durante il Chile Open dal sito Clay, l’italo-argentino ha raccontato il lato meno visibile del numero uno azzurro.

“È simpatico, non è quello che sembra. È un bravo ragazzo, di buona famiglia, molto tranquillo, fa battute e tutto. Quando giochiamo o ci alleniamo è concentrato. Una volta a Dubai ci siamo allenati per due ore e non ha detto una parola. Ma è una questione professionale, non personale. Dentro lo spogliatoio è molto divertente”.

Un ritratto diverso da quello che spesso emerge dalle telecamere: non freddezza, ma concentrazione.

“Sinner e Alcaraz sono extraterrestri”

Darderi non nasconde l’ammirazione per il livello raggiunto da Sinner e Carlos Alcaraz.

“Sinner e Alcaraz sono un po’ più su di tutti… un po’ molto! Oggi sono loro gli invincibili. Giocano a una velocità altissima, ti spingono a salire di livello”.

Il 24enne, nato in Argentina ma in gara per l’Italia dall’età di 12 anni, ha affrontato Sinner a Melbourne per la prima volta: “All’inizio ero molto nervoso. Poi mi sono rilassato e ho giocato bene. Ho avuto cinque palle break nel terzo set, ero 2-0 nel tie-break… loro ti danno pochissime chance. Se le sprechi, perdi. Sono sempre un livello sopra”.

E proprio questa distanza lo motiva: “Mi spinge a migliorare, a provare ad avvicinarmi a quel livello”.

Obiettivo Top 10 e sogno Davis con l’Italia

Darderi è vicino al miglior ranking della carriera e sogna in grande.

“Entrare in Top 20 era un obiettivo di fine anno, ora siamo vicini. Non mi aspettavo di fare così bene in Australia, soprattutto sul cemento”.

Ma il sogno dichiarato è ancora più ambizioso: “Entrare in Top 10”.

E poi c’è la Coppa Davis, con le Finals a novembre in casa, a Bologna.

“Mi piacerebbe. È difficile perché l’Italia ha tanti giocatori forti: Sinner, Musetti, Cobolli, Berrettini, Sonego, Arnaldi… e anche i doppisti sono fortissimi. Ma la Davis si gioca su cemento indoor e io sto migliorando molto su questa superficie. Spero di fare bene e di essere chiamato”.

Nonostante le avances dell’Argentina, Darderi è chiaro: “Non do peso a queste cose. Io gioco per l’Italia e basta”.

“Sudamerica merita un Masters 1000”

Tra i temi affrontati anche il calendario ATP.

“Il Sudamerica merita un Masters 1000. Ha tra il 10% e il 15% dei giocatori in Top 100”.

E sulla possibilità di trasformare la tournée sudamericana in cemento: “No, sarebbe impensabile togliere la terra al Sudamerica. Non avrebbe senso”.

Musetti, Cobolli e il circuito moderno

Darderi ha parole di stima per i colleghi italiani.

Su Cobolli: “Lo conosco da quando avevamo nove anni. È un grande talento, si è sbloccato nel momento giusto. Giocheremo anche il doppio insieme a Montecarlo”.

Su Musetti: “Essere numero 5 del mondo è incredibile. Davanti ha Alcaraz e Sinner che sono extraterrestri, Djokovic che è una leggenda e Zverev. Arrivare a semifinali Slam e finali Masters 1000 è un livello altissimo”.

Infine, uno sguardo al tennis moderno: “Il livello si è alzato tantissimo. Tutti viaggiano con team completi: preparatore, fisio, nutrizionista, psicologo. Oggi bisogna essere professionali al 100%”.

Il coaching? “Giusto così”

Darderi approva l’introduzione del coaching in partita:

“Se porti un coach, deve poter aiutare. Un minuto al cambio campo per chiarire le idee ha senso. Poi in campo decidi tu, ma un aiuto serve”.





Francesco Paolo Villarico