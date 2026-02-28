Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger St. Brieuc, Lugano, Pune e Tigre: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

28/02/2026 09:14 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

CHALLENGER Lugano (Svizzera 🇨🇭) – Semifinali, cemento (al coperto)

Centrale – ore 13:00
Stefan Latinovic SRB / Vitaliy Sachko UKR vs Mirza Basic BIH / Nerman Fatic BIH
Il match deve ancora iniziare

Zsombor Piros HUN vs Mika Brunold SUI (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO vs Joel Schwaerzler AUT

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Pune (India 🇮🇳) – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 09:00
Felix Gill GBR vs Edas Butvilas LTU
ATP Pune
Felix Gill
6
7
Edas Butvilas [8]
4
5
Vincitore: Gill
Mostra dettagli

Duje Ajdukovic CRO vs Federico Cina ITA

ATP Pune
Duje Ajdukovic
40
5
2
Federico Cina [6]
A
7
5
Mostra dettagli

JiSung Nam KOR / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Saint Brieuc (Francia 🇫🇷) – Semifinali, cemento (al coperto)

Court Steredenn – ore 15:00
Clement Chidekh FRA vs Sebastian Ofner AUT
Il match deve ancora iniziare

Pierre-Hugues Herbert FRA vs Hugo Gaston FRA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Tigre 2 (Argentina 🇦🇷) – Semifinali, terra battuta

Cancha Central – ore 14:00
Diego Dedura GER vs Miguel Damas ESP
Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Alvaro Guillen Meza ECU

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Mariano Kestelboim ARG vs Valentin Basel ARG / Franco Ribero ARG (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

TAG: