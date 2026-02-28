Challenger St. Brieuc, Lugano, Pune e Tigre: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007
CHALLENGER Lugano (Svizzera 🇨🇭) – Semifinali, cemento (al coperto)
Centrale – ore 13:00
Stefan Latinovic
/ Vitaliy Sachko
vs Mirza Basic
/ Nerman Fatic
Il match deve ancora iniziare
Zsombor Piros vs Mika Brunold (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Matej Dodig vs Joel Schwaerzler
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Pune (India 🇮🇳) – Semifinali, cemento
Centre Court – ore 09:00
Felix Gill
vs Edas Butvilas
ATP Pune
Felix Gill
6
7
Edas Butvilas [8]
4
5
Vincitore: Gill
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Gill
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
E. Butvilas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
F. Gill
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
4-5 → 5-5
F. Gill
0-15
0-30
15-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
E. Butvilas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-3 → 3-4
E. Butvilas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
F. Gill
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-2 → 2-2
E. Butvilas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
F. Gill
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-1 → 1-1
E. Butvilas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Gill
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
F. Gill
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
F. Gill
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
E. Butvilas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Duje Ajdukovic vs Federico Cina
ATP Pune
Duje Ajdukovic•
40
5
2
Federico Cina [6]
A
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Ajdukovic
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
F. Cina
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
F. Cina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
F. Cina
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
D. Ajdukovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
D. Ajdukovic
0-15
15-15
30-15
ace
40-30
4-3 → 5-3
F. Cina
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-2 → 4-3
D. Ajdukovic
0-15
df
15-15
15-30
15-40
4-1 → 4-2
F. Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
F. Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Saint Brieuc (Francia 🇫🇷) – Semifinali, cemento (al coperto)
Court Steredenn – ore 15:00
Clement Chidekh
vs Sebastian Ofner
Il match deve ancora iniziare
Pierre-Hugues Herbert vs Hugo Gaston (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tigre 2 (Argentina 🇦🇷) – Semifinali, terra battuta
Cancha Central – ore 14:00
Diego Dedura
vs Miguel Damas
Il match deve ancora iniziare
Facundo Diaz Acosta vs Alvaro Guillen Meza
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Carou / Mariano Kestelboim vs Valentin Basel / Franco Ribero (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit