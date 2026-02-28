Grinta Cobolli! Batte Kecmanovic e vola in finale all’ATP 500 Acapulco

Di grinta, di gamba, di cuore e tantissima testa, mettendo in campo tutto quel che aveva, energia e colpi, incluso un finale thrilling con rimonta da 3-1 sotto nel terzo e una serie di break da cardiopalmo… Davvero una di quelle partite che non dimentichi e che ti danno grandissima soddisfazione per averla portata a casa nonostante le difficoltà e un avversario mai domo. Flavio Cobolli lotta e soffre per due ore e mezza ma vince una dura battaglia fisica e tecnica contro Miomir Kecmanovc e centra la prima finale del 2026 all’ATP 500 di Acapulco. Il romano batte il serbo 7-6(5) 3-6 6-4 al termine di un match complesso, ricco di capovolgimenti di fronte, cadute e risalite, dominato da lunghi scambi di pressione che hanno messo a dura prova i due giocatori e anche molti momenti di spettacolo per un livello di gioco complessivamente buono. Alla fine la spunta Flavio, più “duro”, con più testa ma anche più bravo a trovare le giocate e gli spunti per cogliere i punti che hanno fatto la differenza, in particolare nel duro e sofferto terzo set.

L’azzurro ha confermato anche nella semifinale di Acapulco un momento nel quale al servizio trova diversi ace (13 nella semifinale vinta stanotte) ma anche una percentuale di prime palle insufficiente, solo il 52%, fatto questo che lo espone all’aggressività del rivale. E infetti Kecmanovic – in grande forma in tutto il torneo – ha approfittato di molte seconde di servizio per entrare con la risposta e prendersi un vantaggio, come quando nel terzo parziale si è portato avanti di un break sul 3-1. Proprio l’abilità nel trovare il centro del campo per comandare nello scambio di ritmo è stata une delle chiavi del match: Cobolli è riuscito comunque a comandare maggiormente e con accelerazioni in lungo linea e diversi rovesci cross di ottima fattura ha creato una differenza suo favore. Entrambi hanno ottenuto e trasformato 4 palle break su 8, ma l’azzurro ha chiuso il match con un bel più 10 per questo riguarda i punti vincenti, commettendo lo stesso numero di errori non forzati (36 Flavio, 37 Miomir). Cobolli si è confermato più agonista e più lottatore, maggiormente lucido nei passaggi chiave dell’incontro. Quella raggiunta ad Acapulco è la quarta finale in carriera per Cobolli: vanta due successi e una sconfitta, col trionfo a Budapest e Amburgo nel 2025 e la sconfitta a Washington nel 2024.

Forza 💪 The moment @cobollifla rallied past Kecmanovic for his third career ATP 500 final!#AMT2026 pic.twitter.com/wPnn7TNI9B — Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2026

“Abbiamo giocato una partita incredibile” ha detto Cobolli nell’intervista a caldo in campo, “Sono davvero felicissimo per aver raggiunto la finale per la prima volta qua in Messico. Credo che abbiamo giocato entrambi una bella partita e un ottimo tennis. Sono stato forse un filo fortunato nella fine, perché nei punti cruciali a volte serve un filo d buona sorte ma sono fiero di me stesso perché non è stato affatto facile rimontare”.

L’incontro inizia con un filo di tensione, tanta intensità già dai primi scambi ma anche errori. Si capisce subito che sarà battaglia, ci sarà da correre e trovare il modo di aprirsi uno spazio per incidere, del resto i due tennisti hanno un gioco piuttosto simile, con colpi aggressivi alla ricerca del vincente in progressione, con qualche tentativo immediato dalla risposta. Cobolli subisce un break nel terzo game, ma se lo riprende immediatamente nel turno successivo, per il 2 pari. Il set da qua in avanti procede sui turni di servizio fino al 4 pari. Flavio vince un duro game di battuta nonostante due doppi falli, quindi in risposta sul 5-4 arriva a doppio set point sul 15-40, ma non riesce a cogliere l’attimo e il set arriva al tiebreak. Flavio parte male, sbaglia e va sotto 3 punti a 0. Con testa e calma riesce a risalire e trova la zampata vincente sul 5-4 che gli vale il set, per 7 punti a 5 e un ace sul set point.

Nel secondo set c’è grande equilibrio. L’azzurro è di nuovo il primo a salvare palle break nel secondo game, bravo a rimontare da 15-40. Proprio la capacità di soffrire e reagire alle difficoltà resta il tratto distintivo di questa vittoria di Cobolli. I turni di servizio di Kecmanovic sono più lunghi e combattuti nel parziale, ma sul 4-3 l’azzurro va sotto alla battuta, si ritrova di nuovo 15-40 e stavolta il serbo trova il break. Il set si chiude per 6-3 con un solido turno di battuta dell’ex n.27 ATP.

Il terzo set è complesso, sportivamente drammatico per la continua altalena di situazioni ed emozioni. Cobolli parte male, sulla scia di un po’ di negatività ereditata dal set precedente, serve per primo e cede il game di battuta. Kecmanovic comanda, è più preciso e si porta 3-1. Qua Flavio si accende, mette il turbo e vince cinque degli ultimi sei game, ma che lotta! Infatti dopo aver strappato il contro break per il 3 pari, l’azzurro va di nuovo sotto pressione nel settimo game, con un doppio fallo e lo score che segna 15-40. Qua trova un servizio vincente e un grandissimo diritto che sbaraglia l’avversario. Con un Ace compie il sorpasso sul 4-3 e quindi va a prendersi un nuovo break di potenza, con molti rischi, per il 5 giochi a 3. Le emozioni non sono affatto finite: Cobolli serve per il match ma non riesce a chiudere, sotto l’ultimo sforzo del rivale, che ottiene un nuovo break, per il 5-4. Cobolli non ci sta, spinge come un forsennato e si prende grandissimi rischi, volando a tre match point sullo 0-40 e chiudendo l’incontro con una risposta di diritto micidiale che fulmina Kecmanovic. Che sofferenza, ma che vittoria!