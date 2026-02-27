Indian Wells sorprende: prize money in calo nel 2026, tagli oltre il 4% nei tabelloni di singolare
Tutto ciò che sale, prima o poi scende. Una legge quasi universale che, negli ultimi anni, sembrava non applicarsi al prize money dei grandi tornei di tennis. Dopo il periodo post-COVID, infatti, i montepremi hanno conosciuto una crescita costante, soprattutto nelle qualificazioni e nei primi turni.
Eppure, a sorpresa, Indian Wells 2026 ha deciso di invertire la rotta.
Meno soldi nei singolari, boom nel doppio misto
L’organizzazione del Masters 1000 californiano ha scelto una strada controcorrente: triplicare il prize money del doppio misto, con l’obiettivo di attrarre big e aumentare l’appeal mediatico dell’evento, ma contemporaneamente ridurre in modo significativo i premi nei tabelloni di singolare.
Il montepremi totale dei due singolari (maschile e femminile) sarà di 18.831.450 dollari, pari a un -1,83% rispetto al 2025. Un dato che, già di per sé, colpisce. Ma il dettaglio è ancora più significativo: ogni turno dei tabelloni principali e delle qualificazioni subirà un taglio superiore al 4%.
I tagli nel dettaglio
Ecco le riduzioni rispetto alla scorsa edizione:
Q1: 7.330 $ (-4,06%)
Q2: 14.130 $ (-4,07%)
R1: 24.335 $ (-4,1%)
R2: 36.110 $ (-4,09%)
R3: 61.865 $ (-4,09%)
R4: 105.720 $ (-4,11%)
Quarti di finale: 193.645 $ (-4,14%)
Semifinali: 340.190 $ (-4,13%)
Finalista: 612.340 $ (-4,13%)
Vincitore: 1.151.380 $ (-4,14%)
Un taglio uniforme e generalizzato, che coinvolge anche le fasi preliminari.
Una decisione destinata a far discutere
Negli ultimi anni i giocatori di vertice hanno più volte criticato la distribuzione dei ricavi nei grandi tornei, ritenendo che i benefici economici generati dai top player non siano equamente redistribuiti nelle fasi finali.
Durante il post-pandemia si era assistito a un incremento sensibile dei premi nelle prime fasi, in un’ottica di “democratizzazione” del circuito. Tuttavia, molti big chiedono da tempo un adeguamento anche per semifinali e finali.
Indian Wells, invece, ha scelto di rafforzare il doppio misto, aumentando del 2% i premi nei doppi maschile e femminile, ma riducendo sensibilmente quelli del singolare.
Controtendenza nel panorama ATP
Mentre altri tornei stanno aumentando i premi per tutte le categorie, battendo record anno dopo anno, il Masters 1000 californiano compie un passo opposto. Una mossa che potrebbe generare malcontento tra i giocatori, soprattutto in un momento storico in cui il dibattito sulla distribuzione dei ricavi è sempre più acceso.
La domanda ora è inevitabile: si tratta di una scelta isolata o dell’inizio di un nuovo trend?
Indian Wells 2026 ha acceso la miccia. E nel circuito, la discussione è appena cominciata.
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026
1 commento
Una vera vigliaccata verso tutti gli stra/multi milionari tennisti che ora con quel 4% in meno non potranno permettersi i cerchi in lega di oro massiccio della nuova Bugatti Tourbillon!
E come scorazzano le super paperelle griffate in giro per Beverly Hills??
Proporrei sciopero della fame a oltranza sia a Montecarlo che Dubai fino al ripristino del dovuto!
In caso contrario meno pilu x tutti