Indian Wells sorprende: prize money in calo nel 2026, tagli oltre il 4% nei tabelloni di singolare

Tutto ciò che sale, prima o poi scende. Una legge quasi universale che, negli ultimi anni, sembrava non applicarsi al prize money dei grandi tornei di tennis. Dopo il periodo post-COVID, infatti, i montepremi hanno conosciuto una crescita costante, soprattutto nelle qualificazioni e nei primi turni.

Eppure, a sorpresa, Indian Wells 2026 ha deciso di invertire la rotta.

Meno soldi nei singolari, boom nel doppio misto

L’organizzazione del Masters 1000 californiano ha scelto una strada controcorrente: triplicare il prize money del doppio misto, con l’obiettivo di attrarre big e aumentare l’appeal mediatico dell’evento, ma contemporaneamente ridurre in modo significativo i premi nei tabelloni di singolare.

Il montepremi totale dei due singolari (maschile e femminile) sarà di 18.831.450 dollari, pari a un -1,83% rispetto al 2025. Un dato che, già di per sé, colpisce. Ma il dettaglio è ancora più significativo: ogni turno dei tabelloni principali e delle qualificazioni subirà un taglio superiore al 4%.

I tagli nel dettaglio

Ecco le riduzioni rispetto alla scorsa edizione:

Q1: 7.330 $ (-4,06%)

Q2: 14.130 $ (-4,07%)

R1: 24.335 $ (-4,1%)

R2: 36.110 $ (-4,09%)

R3: 61.865 $ (-4,09%)

R4: 105.720 $ (-4,11%)

Quarti di finale: 193.645 $ (-4,14%)

Semifinali: 340.190 $ (-4,13%)

Finalista: 612.340 $ (-4,13%)

Vincitore: 1.151.380 $ (-4,14%)

Un taglio uniforme e generalizzato, che coinvolge anche le fasi preliminari.

Una decisione destinata a far discutere

Negli ultimi anni i giocatori di vertice hanno più volte criticato la distribuzione dei ricavi nei grandi tornei, ritenendo che i benefici economici generati dai top player non siano equamente redistribuiti nelle fasi finali.

Durante il post-pandemia si era assistito a un incremento sensibile dei premi nelle prime fasi, in un’ottica di “democratizzazione” del circuito. Tuttavia, molti big chiedono da tempo un adeguamento anche per semifinali e finali.

Indian Wells, invece, ha scelto di rafforzare il doppio misto, aumentando del 2% i premi nei doppi maschile e femminile, ma riducendo sensibilmente quelli del singolare.

Controtendenza nel panorama ATP

Mentre altri tornei stanno aumentando i premi per tutte le categorie, battendo record anno dopo anno, il Masters 1000 californiano compie un passo opposto. Una mossa che potrebbe generare malcontento tra i giocatori, soprattutto in un momento storico in cui il dibattito sulla distribuzione dei ricavi è sempre più acceso.

La domanda ora è inevitabile: si tratta di una scelta isolata o dell’inizio di un nuovo trend?

Indian Wells 2026 ha acceso la miccia. E nel circuito, la discussione è appena cominciata.