Challenger St. Brieuc, Lugano, Pune e Tigre: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007
CHALLENGER Lugano (Svizzera 🇨🇭) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Centrale – ore 13:00
Maxim Mrva
vs Zsombor Piros
Il match deve ancora iniziare
Mika Brunold vs Marc-Andrea Huesler
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov Kjaer vs Matej Dodig (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Joel Schwaerzler vs Dominic Stricker
Il match deve ancora iniziare
Campo 1 – ore 14:00
Mirza Basic / Nerman Fatic vs Daniel Cukierman / Trey Hilderbrand
Il match deve ancora iniziare
Stefan Latinovic / Vitaliy Sachko vs Johan Nikles / Jeffrey Von Der Schulenburg
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Pune (India 🇮🇳) – Quarti di Finale, cemento
Centre Court – ore 07:30
Edas Butvilas
vs Masamichi Imamura
ATP Pune
Edas Butvilas [8]
6
6
Masamichi Imamura
3
3
Vincitore: Butvilas
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Imamura
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
5-3 → 6-3
E. Butvilas
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
E. Butvilas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
E. Butvilas
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
M. Imamura
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Butvilas
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
M. Imamura
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
E. Butvilas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-1 → 5-2
E. Butvilas
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
4-0 → 4-1
M. Imamura
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
E. Butvilas
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Felix Gill vs Maks Kasnikowski
ATP Pune
Felix Gill
40
0
Maks Kasnikowski•
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kasnikowski
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
Manas Dhamne vs Duje Ajdukovic (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Siddhant Banthia / Alexander Donski vs JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 07:30
Yuta Shimizu / Seita Watanabe vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
ATP Pune
Yuta Shimizu / Seita Watanabe [3]
5
6
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [2]
7
7
Vincitore: Isaro / Kaliyanda Poonacha
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
6-5 → 6-6
Y. Shimizu / Watanabe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
ace
5-5 → 6-5
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
5-4 → 5-5
Y. Shimizu / Watanabe
4-4 → 5-4
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
4-3 → 4-4
Y. Shimizu / Watanabe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
3-2 → 3-3
Y. Shimizu / Watanabe
2-2 → 3-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Y. Shimizu / Watanabe
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Y. Shimizu / Watanabe
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
5-6 → 5-7
Y. Shimizu / Watanabe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 5-6
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
5-4 → 5-5
Y. Shimizu / Watanabe
4-4 → 5-4
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
4-3 → 4-4
Y. Shimizu / Watanabe
3-3 → 4-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
Y. Shimizu / Watanabe
2-2 → 3-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
2-1 → 2-2
Y. Shimizu / Watanabe
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
1-0 → 1-1
Y. Shimizu / Watanabe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Alastair Gray vs Federico Cina
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Saint Brieuc (Francia 🇫🇷) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Court Steredenn – ore 11:00
Arthur Reymond
/ Luca Sanchez
vs Joshua Paris
/ Marcus Willis
Il match deve ancora iniziare
Jakub Paul / Matej Vocel vs Rithvik Choudary Bollipalli / Theodore Winegar
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Ofner vs Matteo Martineau (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Laurent Lokoli vs Clement Chidekh
Il match deve ancora iniziare
Pierre-Hugues Herbert vs Titouan Droguet (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Ugo Blanchet vs Hugo Gaston
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tigre 2 (Argentina 🇦🇷) – Quarti di Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 14:30
Facundo Diaz Acosta
vs Juan Bautista Torres
Il match deve ancora iniziare
Diego Dedura vs Juan Pablo Varillas
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 14:30
Miguel Damas vs Gianluca Cadenasso
Il match deve ancora iniziare
Stefan Palosi vs Alvaro Guillen Meza (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
