Challenger St. Brieuc, Lugano, Pune e Tigre: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

27/02/2026 08:48 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
CHALLENGER Lugano (Svizzera 🇨🇭) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Centrale – ore 13:00
Maxim Mrva CZE vs Zsombor Piros HUN
Il match deve ancora iniziare

Mika Brunold SUI vs Marc-Andrea Huesler SUI

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Matej Dodig CRO (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Joel Schwaerzler AUT vs Dominic Stricker SUI

Il match deve ancora iniziare



Campo 1 – ore 14:00
Mirza Basic BIH / Nerman Fatic BIH vs Daniel Cukierman ISR / Trey Hilderbrand USA

Il match deve ancora iniziare

Stefan Latinovic SRB / Vitaliy Sachko UKR vs Johan Nikles SUI / Jeffrey Von Der Schulenburg SUI

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Pune (India 🇮🇳) – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 07:30
Edas Butvilas LTU vs Masamichi Imamura JPN
ATP Pune
Edas Butvilas [8]
6
6
Masamichi Imamura
3
3
Vincitore: Butvilas
Mostra dettagli

Felix Gill GBR vs Maks Kasnikowski POL

ATP Pune
Felix Gill
40
0
Maks Kasnikowski
40
2
Mostra dettagli

Manas Dhamne IND vs Duje Ajdukovic CRO (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs JiSung Nam KOR / Patrik Niklas-Salminen FIN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 07:30
Yuta Shimizu JPN / Seita Watanabe JPN vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

ATP Pune
Yuta Shimizu / Seita Watanabe [3]
5
6
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [2]
7
7
Vincitore: Isaro / Kaliyanda Poonacha
Mostra dettagli

Alastair Gray GBR vs Federico Cina ITA

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Saint Brieuc (Francia 🇫🇷) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Court Steredenn – ore 11:00
Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR
Il match deve ancora iniziare

Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE vs Rithvik Choudary Bollipalli IND / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Ofner AUT vs Matteo Martineau FRA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Laurent Lokoli FRA vs Clement Chidekh FRA

Il match deve ancora iniziare

Pierre-Hugues Herbert FRA vs Titouan Droguet FRA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Ugo Blanchet FRA vs Hugo Gaston FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Tigre 2 (Argentina 🇦🇷) – Quarti di Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 14:30
Facundo Diaz Acosta ARG vs Juan Bautista Torres ARG
Il match deve ancora iniziare

Diego Dedura GER vs Juan Pablo Varillas PER

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 14:30
Miguel Damas ESP vs Gianluca Cadenasso ITA

Il match deve ancora iniziare

Stefan Palosi ROU vs Alvaro Guillen Meza ECU (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

