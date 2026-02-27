ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo il derby tra Pellegrino vs Darderi e Flavio Cobolli (LIVE)
🇦🇪 ATP 500 Dubai – Semifinali – hard
Centre Court – ore 11:30
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Felix Auger-Aliassime vs Daniil Medvedev (Non prima 14:00)
Andrey Rublev vs Tallon Griekspoor (Non prima 16:00)
ATP 500 Acapulco – Semifinali – hard
Estadio – ore 02:00
Miomir Kecmanovic vs Flavio Cobolli
Frances Tiafoe vs Brandon Nakashima (Non prima 03:30)
Grandstand – ore 02:00
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Alexander Erler / Robert Galloway
Rafael Jodar / Rodrigo Pacheco Mendez vs Marcelo Melo / Alexander Zverev
ATP 250 Santiago – Quarti di Finale – terra
Court Jaime Fillol – ore 17:00
Yannick Hanfmann vs Vilius Gaubas
Francisco Cerundolo vs Emilio Nava (Non prima 19:00)
Andrea Pellegrino vs Luciano Darderi (Non prima 22:30)
Alejandro Tabilo vs Sebastian Baez (Non prima 00:00)
Court 1 – ore 18:00
Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Orlando Luz / Rafael Matos
Ariel Behar / Matthew Romios vs Finn Reynolds / James Watt (Non prima 21:00)
Oltre a Cobolli seguiro’ con interesse il derby Pelle-Dardo….Ovviamente anche le semifinali di Dubai sono molto interessanti e assolutamente da non perdere