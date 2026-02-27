ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo il derby tra Pellegrino vs Darderi e Flavio Cobolli (LIVE)

Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo il derby tra Pellegrino vs Darderi e Flavio Cobolli

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
🇦🇪 ATP 500 Dubai – Semifinali – hard

Centre Court – ore 11:30
Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO
Il match deve ancora iniziare

Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-Aliassime CAN vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev RUS vs Tallon Griekspoor NED (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare






MEX ATP 500 Acapulco – Semifinali – hard

Estadio – ore 02:00
Miomir Kecmanovic SRB vs Flavio Cobolli ITA
Il match deve ancora iniziare

Frances Tiafoe USA vs Brandon Nakashima USA (Non prima 03:30)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 02:00
Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP / Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER

Il match deve ancora iniziare





CHL ATP 250 Santiago – Quarti di Finale – terra

Court Jaime Fillol – ore 17:00
Yannick Hanfmann GER vs Vilius Gaubas LTU
Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Emilio Nava USA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Luciano Darderi ITA (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Sebastian Baez ARG (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 18:00
Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA
Il match deve ancora iniziare

Ariel Behar URU / Matthew Romios AUS vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Giuliano da Viareggio (Guest) 27-02-2026 08:54

Oltre a Cobolli seguiro’ con interesse il derby Pelle-Dardo….Ovviamente anche le semifinali di Dubai sono molto interessanti e assolutamente da non perdere

