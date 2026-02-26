Masters 1000 Indian Wells ATP, Copertina

Indian Wells 2026: forfait Machac e Misolic, Nava e Walton nel main draw (con la situazione aggiornata)

26/02/2026 13:36 5 commenti
Tomas Machac CZE, 13.10.2000 - Foto Getty Images
Tomas Machac CZE, 13.10.2000 - Foto Getty Images

Manca sempre meno al primo grande appuntamento dopo l’Australian Open. Il Masters 1000 di Indian Wells 2026 si avvicina e l’attesa cresce attorno al torneo californiano, da sempre uno degli eventi più amati del circuito. Prima ancora che il deserto si riempia di stelle, però, arrivano notizie poco incoraggianti dal fronte infortuni.
Il tabellone perde infatti due nomi: Filip Misolic non sarà al via, ma soprattutto pesa l’assenza di Tomas Machac, costretto ancora una volta a fermarsi per i problemi al ginocchio che lo tengono lontano dalla competizione.

Machac, talento frenato dal fisico
Per il ceco si tratta dell’ennesimo stop in una fase delicata della carriera. Machac, uno dei profili più interessanti della nuova generazione, continua a fare i conti con un fisico che non sembra reggere la continuità richiesta dal circuito ATP.
Il ginocchio non è ancora guarito completamente e lo costringe a saltare un altro grande appuntamento. Una rinuncia pesante, perché Indian Wells rappresenta una vetrina importante e un’occasione ideale per accumulare punti in un periodo chiave della stagione.
Il talento non si discute, ma la sensazione è che il suo corpo stia rallentando un’ascesa che avrebbe potuto essere molto più rapida.

Misolic out, spazio ai sostituti
Anche l’austriaco Filip Misolic ha ufficializzato il forfait, ampliando così la lista degli assenti.
Al loro posto entreranno direttamente nel tabellone principale Emilio Nava e Adam Walton, pronti a sfruttare l’occasione in uno dei tornei più prestigiosi dell’anno.
Per Nava, in particolare, si tratta di una chance significativa davanti al pubblico di casa, mentre Walton potrà misurarsi su un palcoscenico di altissimo livello.

🎾 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS

BNP PARIBAS OPEN • HARD COURT 🇺🇸

TABELLONE PRINCIPALE

1 ALCARAZ, Carlos 🇪🇸 ESP
2 SINNER, Jannik 🇮🇹 ITA
3 DJOKOVIC, Novak 🇷🇸 SRB
4 ZVEREV, Alexander 🇩🇪 GER
5 MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ITA
6 DE MINAUR, Alex 🇦🇺 AUS
7 FRITZ, Taylor 🇺🇸 USA
8 AUGER-ALIASSIME, Felix 🇨🇦 CAN
9 SHELTON, Ben 🇺🇸 USA
10 BUBLIK, Alexander 🇰🇿 KAZ
11 MEDVEDEV, Daniil 🇷🇺 RUS
12 RUUD, Casper 🇳🇴 NOR
13 DRAPER, Jack 🇬🇧 GBR
14 RUBLEV, Andrey 🇷🇺 RUS
15 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 🇪🇸 ESP
16 MENSIK, Jakub 🇨🇿 CZE
17 RUNE, Holger OUT 🇩🇰 DEN
18 KHACHANOV, Karen 🇷🇺 RUS
19 CERUNDOLO, Francisco 🇦🇷 ARG
20 COBOLLI, Flavio 🇮🇹 ITA
21 LEHECKA, Jiri 🇨🇿 CZE
22 PAUL, Tommy 🇺🇸 USA
23 DARDERI, Luciano 🇮🇹 ITA
24 TIEN, Learner 🇺🇸 USA
25 SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 CAN
26 NORRIE, Cameron 🇬🇧 GBR
27 VACHEROT, Valentin 🇲🇨 MON
28 MACHAC, Tomas OUT 🇨🇿 CZE
29 GRIEKSPOOR, Tallon 🇳🇱 NED
30 TIAFOE, Frances 🇺🇸 USA
31 RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 FRA
32 NAKASHIMA, Brandon 🇺🇸 USA
33 TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 GRE
34 FONSECA, Joao 🇧🇷 BRA
35 BAEZ, Sebastian 🇦🇷 ARG
36 MOUTET, Corentin 🇫🇷 FRA
37 MUNAR, Jaume OUT 🇪🇸 ESP
38 HUMBERT, Ugo 🇫🇷 FRA
39 DIALLO, Gabriel 🇨🇦 CAN
40 BERGS, Zizou 🇧🇪 BEL
41 MICHELSEN, Alex 🇺🇸 USA
42 FILS, Arthur 🇫🇷 FRA
43 DIMITROV, Grigor 🇧🇬 BUL
44 ALTMAIER, Daniel 🇩🇪 GER
45 BORGES, Nuno 🇵🇹 POR
46 MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 HUN
47 BROOKSBY, Jenson 🇺🇸 USA
48 UGO CARABELLI, Camilo 🇦🇷 ARG
49 MULLER, Alexandre 🇫🇷 FRA
50 FUCSOVICS, Marton 🇭🇺 HUN
51 POPYRIN, Alexei 🇦🇺 AUS
52 HURKACZ, Hubert 🇵🇱 POL
53 KORDA, Sebastian 🇺🇸 USA
54 ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 ARG
55 MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 POL
56 ROYER, Valentin 🇫🇷 FRA
56 SHANG, Juncheng PR 🇨🇳 CHN
57 MPETSHI PERRICARD, Giovanni 🇫🇷 FRA
58 BERRETTINI, Matteo 🇮🇹 ITA
59 GIRON, Marcos 🇺🇸 USA
60 SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 ITA
61 CILIC, Marin 🇭🇷 CRO
62 DZUMHUR, Damir 🇧🇦 BIH
63 OPELKA, Reilly 🇺🇸 USA
64 COMESANA, Francisco 🇦🇷 ARG
65 ARNALDI, Matteo 🇮🇹 ITA
66 ATMANE, Terence 🇫🇷 FRA
67 VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 NED
68 QUINN, Ethan 🇺🇸 USA
69 KECMANOVIC, Miomir 🇷🇸 SRB
70 MANNARINO, Adrian 🇫🇷 FRA
71 SPIZZIRRI, Eliot 🇺🇸 USA
72 COLLIGNON, Raphael 🇧🇪 BEL
73 TABILO, Alejandro 🇨🇱 CHI
74 BELLUCCI, Mattia 🇮🇹 ITA
75 NAVONE, Mariano 🇦🇷 ARG
76 CAZAUX, Arthur 🇫🇷 FRA
77 MARTINEZ, Pedro 🇪🇸 ESP
78 MISOLIC, Filip OUT 🇦🇹 AUT

📋 ALTERNATES

1 Halys, Quentin 🇫🇷 IN #79
2 Medjedovic, Hamad 🇷🇸 IN #80
3 Walton, Adam 🇦🇺 IN #81
4 Nava, Emilio 🇺🇸 IN #82
5 Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸 #83
6 Struff, Jan-Lennard 🇩🇪 #84
7 Cerundolo, Juan Manuel 🇦🇷 #85
8 Duckworth, James 🇦🇺 #86
9 Shevchenko, Alexander 🇰🇿 #87
10 de Jong, Jesper 🇳🇱 #88

QUALIFICAZIONI

78 KOVACEVIC, Aleksandar 🇺🇸 USA
80 CERUNDOLO, Juan Manuel 🇦🇷 ARG
81 NAVA, Emilio OUT 🇺🇸 USA
82 STRUFF, Jan-Lennard 🇩🇪 GER
83 DUCKWORTH, James 🇦🇺 AUS
84 SHEVCHENKO, Alexander 🇰🇿 KAZ
85 BAUTISTA AGUT, Roberto 🇪🇸 ESP
87 FEARNLEY, Jacob 🇬🇧 GBR
88 VUKIC, Aleksandar 🇦🇺 AUS
89 GARIN, Cristian 🇨🇱 CHI
90 HANFMANN, Yannick 🇩🇪 GER
91 DJERE, Laslo 🇷🇸 SRB
92 TIRANTE, Thiago Agustin 🇦🇷 ARG
93 WALTON, Adam OUT 🇦🇺 AUS
95 KOPRIVA, Vit 🇨🇿 CZE
96 BUSE, Ignacio 🇵🇪 PER
97 NARDI, Luca 🇮🇹 ITA
98 SVRCINA, Dalibor 🇨🇿 CZE
102 SCHOOLKATE, Tristan 🇦🇺 AUS
103 BLOCKX, Alexander 🇧🇪 BEL
104 BURRUCHAGA, Roman Andres 🇦🇷 ARG
105 CARRENO BUSTA, Pablo OUT 🇪🇸 ESP
108 MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹 ITA
109 KYPSON, Patrick 🇺🇸 USA
110 SVAJDA, Zachary 🇺🇸 USA
111 THOMPSON, Jordan OUT 🇦🇺 AUS
112 MCDONALD, Mackenzie 🇺🇸 USA
113 HIJIKATA, Rinky 🇦🇺 AUS
114 BARRIOS VERA, Tomas 🇨🇱 CHI
115 MOCHIZUKI, Shintaro 🇯🇵 JPN
116 TSENG, Chun-Hsin 🇹🇼 TPE
117 GOFFIN, David 🇧🇪 BEL
119 O’CONNELL, Christopher 🇦🇺 AUS
122 PRIZMIC, Dino 🇭🇷 CRO
123 LAJOVIC, Dusan 🇷🇸 SRB
124 JODAR, Rafael 🇪🇸 ESP
126 VAN ASSCHE, Luca 🇫🇷 FRA
130 DAMM, Martin 🇺🇸 USA
131 BONZI, Benjamin 🇫🇷 FRA
132 RIEDI, Leandro PR 🇨🇭 SUI
133 HARRIS, Billy 🇬🇧 GBR
136 WONG, Coleman 🇭🇰 HKG
137 BASILASHVILI, Nikoloz 🇬🇪 GEO

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1 Sweeny, Dane 🇦🇺 IN #138
2 Holt, Brandon 🇺🇸 IN #140
3 Bu, Yunchaokete 🇨🇳 IN #141
4 Smith, Colton 🇺🇸 IN #142
5 Jarry, Nicolas 🇨🇱 #143
6 Shimabukuro, Sho 🇯🇵 #144
7 Pellegrino, Andrea 🇮🇹 #145
8 Echargui, Moez 🇹🇳 #146
9 Draxl, Liam 🇨🇦 #149
10 Klein, Lukas 🇸🇰 #150

🇮🇹 Italiani evidenziati (11)
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato

ATP Masters 1000 Indian Wells • Hard Court • Entry List aggiornata

5 commenti

patric25 26-02-2026 16:37

che spaccata…

walden 26-02-2026 16:29

Scritto da JOA20

Scritto da Andreas Seppi
Pellegro entra in quali

Dalla lista vedo che Andrea è fuori di 3, ma non so se andrà a Indian Wells, su cemento non è che abbia grandi prospettive

Il primo torneo al quale risulta iscritto è il Ch di Murcia, contemporaneo a Miami. In questo momento è in Sudamerica, forse un pensierino lo fa, considerando cosa gli entrerebbe in tasca.

Betafasan 26-02-2026 16:09

Dato il clima mi sono chiesto tante volte perché non si gioca prima a Miami (più caldo e umido) e poi a indian wells..?

JOA20 (Guest) 26-02-2026 15:08

Scritto da Andreas Seppi
Pellegro entra in quali

Dalla lista vedo che Andrea è fuori di 3, ma non so se andrà a Indian Wells, su cemento non è che abbia grandi prospettive

Andreas Seppi 26-02-2026 14:23

Pellegro entra in quali

