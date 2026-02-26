ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo diversi azzurri (LIVE)
🇦🇪 ATP 500 Dubai – 2° Turno – hard
Centre Court – ore 11:00
Daniil Medvedev vs Jenson Brooksby
Felix Auger-Aliassime vs Jiri Lehecka (Non prima 13:00)
Andrey Rublev vs Arthur Rinderknech (Non prima 16:00)
Jakub Mensik vs Tallon Griekspoor
New Court 1 – ore 11:00
Petr Nouza / Patrik Rikl vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP 500 Acapulco – Quarti di Finale – hard
Estadio – ore 01:00
Yibing Wu vs Flavio Cobolli
Frances Tiafoe vs Mattia Bellucci
Valentin Vacherot vs Brandon Nakashima (Non prima 04:00)
Grandstand – ore 01:00
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
Miomir Kecmanovic vs Terence Atmane (Non prima 04:00)
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Nuno Borges / Miguel Reyes-Varela
Cancha 1 – ore 02:00
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Alexander Erler / Robert Galloway
Rafael Jodar / Rodrigo Pacheco Mendez vs Flavio Cobolli / Grigor Dimitrov
ATP 250 Santiago – 2° Turno – terra
Court Jaime Fillol – ore 17:00
Adolfo Daniel Vallejo vs Emilio Nava
Francisco Cerundolo vs Elmer Moller (Non prima 19:00)
Cristian Garin vs Sebastian Baez (Non prima 22:30)
Alejandro Tabilo vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 00:00)
Court 1 – ore 17:00
Gonzalo Escobar / Jean-Julien Rojer vs Orlando Luz / Rafael Matos
Finn Reynolds / James Watt vs Jaime Faria / Henrique Rocha
3 commenti
Il Pirata con Ciccio ha possibilità vicine allo zero…
Con questo confesso che se Ciccio lo eliminasse la sconfitta per me avrebbe sapore agrodolce, tanto mi piace Tiafoe.
Comunque non ho dubbi (cioè non è un incontro da anima tifosa divisa in due):
Forza Olonese!
Quartini di vino…
Ad Acapulco orgia di quarti.
Orgia di vino dalle mie parti.