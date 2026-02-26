Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo diversi azzurri (LIVE)

26/02/2026 08:51 3 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

🇦🇪 ATP 500 Dubai – 2° Turno – hard

Centre Court – ore 11:00
Daniil Medvedev RUS vs Jenson Brooksby USA
ATP Dubai
Daniil Medvedev [3]
15
6
2
Jenson Brooksby
15
2
0
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN vs Jiri Lehecka CZE (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev RUS vs Arthur Rinderknech FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Jakub Mensik CZE vs Tallon Griekspoor NED

Il match deve ancora iniziare



New Court 1 – ore 11:00
Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

ATP Dubai
Petr Nouza / Patrik Rikl
3*
6
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4]
2
6
Mostra dettagli

Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare






MEX ATP 500 Acapulco – Quarti di Finale – hard

Estadio – ore 01:00
Yibing Wu CHN vs Flavio Cobolli ITA
Il match deve ancora iniziare

Frances Tiafoe USA vs Mattia Bellucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Valentin Vacherot MON vs Brandon Nakashima USA (Non prima 04:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 01:00
Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

Il match deve ancora iniziare

Miomir Kecmanovic SRB vs Terence Atmane FRA (Non prima 04:00)

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Nuno Borges POR / Miguel Reyes-Varela MEX

Il match deve ancora iniziare




Cancha 1 – ore 02:00
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA
Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP / Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Flavio Cobolli ITA / Grigor Dimitrov BUL

Il match deve ancora iniziare





CHL ATP 250 Santiago – 2° Turno – terra

Court Jaime Fillol – ore 17:00
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Emilio Nava USA
Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Elmer Moller DEN (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Cristian Garin CHI vs Sebastian Baez ARG (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Thiago Agustin Tirante ARG (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Gonzalo Escobar ECU / Jean-Julien Rojer NED vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare

Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Jaime Faria POR / Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

TAG:

3 commenti

tinapica 26-02-2026 11:20

Il Pirata con Ciccio ha possibilità vicine allo zero…
Con questo confesso che se Ciccio lo eliminasse la sconfitta per me avrebbe sapore agrodolce, tanto mi piace Tiafoe.
Comunque non ho dubbi (cioè non è un incontro da anima tifosa divisa in due):
Forza Olonese!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pheanes (Guest) 26-02-2026 10:17

Scritto da givaldo barbosa
Ad Acapulco orgia di quarti.
Orgia di vino dalle mie parti.

Quartini di vino…

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
givaldo barbosa (Guest) 26-02-2026 09:22

Ad Acapulco orgia di quarti.
Orgia di vino dalle mie parti.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!