Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 26 Febbraio 2026

26/02/2026 08:35 5 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

UAE ATP 500 Dubai – hard
QF Nouza CZE/Rikl CZE – Bolelli ITA/Vavassori ITA Inizio 12:00

ATP Dubai
Petr Nouza / Patrik Rikl
4
6
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4]
3*
6
Mostra dettagli



MEX ATP 500 Acapulco – hard
QF Wu CHN – Cobolli ITA Inizio 01:00

Il match deve ancora iniziare

QF Tiafoe USA – Bellucci ITA 2° inc. ore 01:00

Il match deve ancora iniziare

QF Jodar ESP/Pacheco Mendez MEX – Cobolli ITA/Dimitrov BUL non prima 03:30

Il match deve ancora iniziare



IND CH 75 Pune – hard
QF Banthia IND/Donski BUL – Bar Biryukov RUS/Binda ITA 4° inc. ora 06:30

Il match deve ancora iniziare



ARG CH 50 Tigre – terra
QF Marcondes BRA/Ribeiro BRA – Cadenasso ITA/Sanchez Jover ESP Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare



MEX WTA 500 Mérida – Hard
2T Paolini ITA – Hon AUS ore 01:00

Il match deve ancora iniziare



TUR WTA Antalya 125 #1 – terra
2T Brancaccio ITA – Udvardy HUN ore 08:30

WTA Antalya 125 #1
Nuria Brancaccio
6
6
7
Panna Udvardy [4]
7
2
5
Vincitore: Brancaccio
Mostra dettagli

TAG:

5 commenti

JOA20 (Guest) 26-02-2026 11:53

Scritto da Calvin
Sulla carta, ovviemente non è per nulla scontato, potremmo chiudere la settimana con 4 italiani in top 20.

Non è possibile purtroppo. Darderi non può superare Cerúndolo (19°) nemmeno vincendo a Santiago con l’argentino fuori al debutto (2.120 punti attuali per Francisco contro i massimo 2.104 di Luli), bisognerà aspettare Indian Wells

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 26-02-2026 11:48

Benissimo la brancaccio

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Non tennista (Guest) 26-02-2026 11:40

Bravissima Nuria Brancaccio

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Calvin (Guest) 26-02-2026 11:34

Sulla carta, ovviemente non è per nulla scontato, potremmo chiudere la settimana con 4 italiani in top 20.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Harlan (Guest) 26-02-2026 09:43

Forza ragazzi/e

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Vasco90