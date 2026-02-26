Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 26 Febbraio 2026

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
ATP 500 Dubai – hard
QF Nouza /Rikl – Bolelli /Vavassori Inizio 12:00
ATP Dubai
Petr Nouza / Patrik Rikl
4
6
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4]
3*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
S. Bolelli / Vavassori
5-5 → 5-6
S. Bolelli / Vavassori
4-4 → 4-5
P. Nouza / Rikl
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
3-4 → 4-4
S. Bolelli / Vavassori
3-3 → 3-4
P. Nouza / Rikl
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
S. Bolelli / Vavassori
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
S. Bolelli / Vavassori
1-1 → 1-2
S. Bolelli / Vavassori
0-0 → 0-1
ATP 500 Acapulco – hard
QF Wu – Cobolli Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare
QF Tiafoe – Bellucci 2° inc. ore 01:00
Il match deve ancora iniziare
QF Jodar /Pacheco Mendez – Cobolli /Dimitrov non prima 03:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Pune – hard
QF Banthia /Donski – Bar Biryukov /Binda 4° inc. ora 06:30
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Tigre – terra
QF Marcondes /Ribeiro – Cadenasso /Sanchez Jover Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Mérida – Hard
2T Paolini – Hon ore 01:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Antalya 125 #1 – terra
2T Brancaccio – Udvardy ore 08:30
WTA Antalya 125 #1
Nuria Brancaccio
6
6
7
Panna Udvardy [4]
7
2
5
Vincitore: Brancaccio
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nuria Brancaccio
6-5 → 7-5
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Nuria Brancaccio
4-5 → 5-5
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Nuria Brancaccio
2-5 → 3-5
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Panna Udvardy
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Nuria Brancaccio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
0-40
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Nuria Brancaccio
4-1 → 5-1
Panna Udvardy
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Nuria Brancaccio
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
0*-4
1*-4
1-5*
2-5*
2*-6
3*-6
4-6*
5-6*
6*-6
7*-6
7-7*
7-8*
8*-8
8*-9
9-9*
9-10*
6-6 → 6-7
Panna Udvardy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Nuria Brancaccio
5-5 → 6-5
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Nuria Brancaccio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Panna Udvardy
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Nuria Brancaccio
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Nuria Brancaccio
0-0 → 0-1
5 commenti
Non è possibile purtroppo. Darderi non può superare Cerúndolo (19°) nemmeno vincendo a Santiago con l’argentino fuori al debutto (2.120 punti attuali per Francisco contro i massimo 2.104 di Luli), bisognerà aspettare Indian Wells
Benissimo la brancaccio
Bravissima Nuria Brancaccio
Sulla carta, ovviemente non è per nulla scontato, potremmo chiudere la settimana con 4 italiani in top 20.
Forza ragazzi/e