Darderi parte col piede giusto a Santiago: piegato Navone, ora derby con Pellegrino

Buona la prima per Luciano Darderi al Chile Open 2026, ATP 250 in corso sulla terra battuta di Santiago. L’azzurro, testa di serie numero 2 e dunque esentato dal primo turno, ha superato negli ottavi l’argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo due ore e mezza di battaglia.

Nei quarti di finale sarà derby tutto italiano contro il qualificato Andrea Pellegrino.

Primo set: equilibrio e zampata nel finale

L’avvio è combattuto. Darderi si procura una prima chance nel quarto game (30-40), ma non riesce a concretizzare. Poco dopo deve a sua volta annullare palle break pesanti, risalendo dal 15-40 e cancellando un’altra occasione ai vantaggi nel settimo gioco.

L’equilibrio si spezza nel nono game: Darderi sale 15-40 in risposta e, alla seconda opportunità, strappa il servizio a Navone. L’azzurro poi chiude con autorità, tenendo la battuta a 15 e sigillando il parziale sul 6-3 in 45 minuti.

Secondo set: reazione Navone

Nel secondo parziale l’inerzia cambia bruscamente. Navone alza il ritmo e piazza due break consecutivi (nel secondo game a zero e nel quarto a trenta), volando sul 4-0.

Darderi prova a rientrare, recupera uno dei due break e accorcia sul 2-4, ma l’argentino resta solido. Nell’ottavo game l’azzurro annulla tre set point prima di portarsi sul 3-5, ma nel gioco successivo Navone chiude i conti sul 6-3 dopo 50 minuti.

Terzo set: rimonta e sprint finale

La frazione decisiva si apre con un nuovo break subito da Darderi, che si ritrova sotto 0-2. La risposta è immediata: otto punti consecutivi valgono il 2-2.

Navone però non molla e nel quinto game torna avanti di un break. Ancora una volta l’azzurro reagisce, centrando il controbreak a 15 e salvando due palle break nel settimo gioco per il 4-3.

L’allungo decisivo arriva sul 4-4: da 0-15 Darderi infila otto punti consecutivi, strappa il servizio a zero nel decimo game e chiude sul 6-4 dopo 55 minuti.

ATP Santiago Mariano Navone Mariano Navone 3 6 4 Luciano Darderi [2] Luciano Darderi [2] 6 3 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Navone 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Navone 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Navone 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Darderi 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Navone 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 4-0 → 4-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-30 2-2 → 2-3 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Marco Rossi