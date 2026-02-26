Darderi ai quarti ATP, Copertina

Darderi parte col piede giusto a Santiago: piegato Navone, ora derby con Pellegrino

26/02/2026 10:27 5 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

Buona la prima per Luciano Darderi al Chile Open 2026, ATP 250 in corso sulla terra battuta di Santiago. L’azzurro, testa di serie numero 2 e dunque esentato dal primo turno, ha superato negli ottavi l’argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo due ore e mezza di battaglia.
Nei quarti di finale sarà derby tutto italiano contro il qualificato Andrea Pellegrino.

Primo set: equilibrio e zampata nel finale
L’avvio è combattuto. Darderi si procura una prima chance nel quarto game (30-40), ma non riesce a concretizzare. Poco dopo deve a sua volta annullare palle break pesanti, risalendo dal 15-40 e cancellando un’altra occasione ai vantaggi nel settimo gioco.
L’equilibrio si spezza nel nono game: Darderi sale 15-40 in risposta e, alla seconda opportunità, strappa il servizio a Navone. L’azzurro poi chiude con autorità, tenendo la battuta a 15 e sigillando il parziale sul 6-3 in 45 minuti.

Secondo set: reazione Navone
Nel secondo parziale l’inerzia cambia bruscamente. Navone alza il ritmo e piazza due break consecutivi (nel secondo game a zero e nel quarto a trenta), volando sul 4-0.
Darderi prova a rientrare, recupera uno dei due break e accorcia sul 2-4, ma l’argentino resta solido. Nell’ottavo game l’azzurro annulla tre set point prima di portarsi sul 3-5, ma nel gioco successivo Navone chiude i conti sul 6-3 dopo 50 minuti.

Terzo set: rimonta e sprint finale
La frazione decisiva si apre con un nuovo break subito da Darderi, che si ritrova sotto 0-2. La risposta è immediata: otto punti consecutivi valgono il 2-2.
Navone però non molla e nel quinto game torna avanti di un break. Ancora una volta l’azzurro reagisce, centrando il controbreak a 15 e salvando due palle break nel settimo gioco per il 4-3.
L’allungo decisivo arriva sul 4-4: da 0-15 Darderi infila otto punti consecutivi, strappa il servizio a zero nel decimo game e chiude sul 6-4 dopo 55 minuti.

ATP Santiago
Mariano Navone
3
6
4
Luciano Darderi [2]
6
3
6
Vincitore: Darderi
5 commenti

Rene (Guest) 26-02-2026 11:30

A proposito del tifo contro, mi è parso fin troppo chiaro il recente discorso del padre: Luciano potrebbe optare di giocare per l’Argentina. E allora, saremo noi a dover tifare contro, quando fossimo avversari.
La pseudo Davis solo sul veloce può facilmente portare a questo scenario, potendo noi contare su altri 7, 8 alfieri (a breve, anche Bellucci e Nardi potrebbero fare al caso).

 5
JOA20 (Guest) 26-02-2026 10:26

@ Dr Ivo (#4567750)
L’anno scorso Darderi giocò qualcosa come 35 tornei, Santiago è il quinto della stagione. Per me se andava bene a Rio saltava la trasferta in Cile, ma è uscito subito.

Quest’anno dovrà cambiare programmazione, non dico fare una quindicina di tornei come Sinner e Alcaraz ma 20, massimo 25

 4
Giallo Naso (Guest) 26-02-2026 09:55

Luciano è uno di quelli a cui non pesa giocare e sa che questi tornei sono ottimi per fare punti. A indian Wells non ha la certezza invece, anche se in palio ci sono più punti

 3
Dr Ivo (Guest) 26-02-2026 09:26

Secondo me Lucianone doveva farne uno solo di questi tornei sudamericani, alias il 500 di Rio, per due motivi. Il primo è che è a un soffio dal top 20, è testa di serie nei Mille americani, dunque perché perde tempo nei 250 su terra rischiando di arrivare spompato in California? Si può capire Cerundolo che lì è di casa, ma lui (e qui vengo al secondo motivo) lì non lo è più, si è visto quando ha incontrato (solo) argentini e aveva sempre il tifo contro. Frutto della sua scelta, che lì non è passata inosservata… ma allora che ci va a fare se non gli è nemmeno utile per il calendario successivo? Al limite gli sarebbe stato più utile giocare (dopo Rio) qualche partita sul duro ad Acapulco.

 2
Harlan (Guest) 26-02-2026 08:37

Lusiano c’è

 1
