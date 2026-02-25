Challenger St. Brieuc, Lugano, Pune e Tigre: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Gianluca Cadenasso nella foto
CHALLENGER Lugano (Svizzera 🇨🇭) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)
Centrale – ore 10:00
Mika Brunold
vs Alex Knaff
ATP Lugano
Mika Brunold•
40
7
4
Alex Knaff
15
5
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Brunold
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
A. Knaff
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
A. Knaff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Knaff
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
M. Brunold
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
A. Knaff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
M. Brunold
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
4-4 → 5-4
M. Brunold
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Knaff
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Knaff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Brunold
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Dylan Dietrich vs Daniil Glinka
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Parizzia / David Vega Hernandez vs Denys Molchanov / Mick Veldheer
Il match deve ancora iniziare
Ivan Gakhov vs Zsombor Piros
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov Kjaer vs Petr Nesterov (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Maxim Mrva vs Michael Mmoh
Il match deve ancora iniziare
Campo 1 – ore 10:00
Sergio Martos Gornes / Bruno Pujol Navarro vs Johan Nikles / Jeffrey Von Der Schulenburg
ATP Lugano
Sergio Martos Gornes / Bruno Pujol Navarro [4]
1
7
6
Johan Nikles / Jeffrey Von Der Schulenburg
6
5
10
Vincitore: Nikles / Von Der Schulenburg
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Martos Gornes / Pujol Navarro
1-0
1-1
ace
1-2
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
3-6
3-7
3-8
ace
4-8
5-8
6-8
6-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Nikles / Von Der Schulenburg
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
6-5 → 7-5
S. Martos Gornes / Pujol Navarro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
5-5 → 6-5
J. Nikles / Von Der Schulenburg
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
S. Martos Gornes / Pujol Navarro
3-5 → 4-5
J. Nikles / Von Der Schulenburg
3-4 → 3-5
S. Martos Gornes / Pujol Navarro
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-3 → 3-4
J. Nikles / Von Der Schulenburg
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
S. Martos Gornes / Pujol Navarro
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
J. Nikles / Von Der Schulenburg
2-1 → 2-2
S. Martos Gornes / Pujol Navarro
1-1 → 2-1
J. Nikles / Von Der Schulenburg
1-0 → 1-1
S. Martos Gornes / Pujol Navarro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Nikles / Von Der Schulenburg
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-5 → 1-6
S. Martos Gornes / Pujol Navarro
15-0
15-15
15-30
df
15-40
1-4 → 1-5
J. Nikles / Von Der Schulenburg
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
S. Martos Gornes / Pujol Navarro
0-3 → 1-3
J. Nikles / Von Der Schulenburg
0-2 → 0-3
S. Martos Gornes / Pujol Navarro
0-1 → 0-2
J. Nikles / Von Der Schulenburg
0-0 → 0-1
Blake Bayldon / Calum Puttergill vs Stefan Latinovic / Vitaliy Sachko
ATP Lugano
Blake Bayldon / Calum Puttergill
0
0
Stefan Latinovic / Vitaliy Sachko
0
0
Mirza Basic / Nerman Fatic vs Erik Grevelius / Adam Heinonen
Il match deve ancora iniziare
Matej Dodig vs Timofey Skatov
Il match deve ancora iniziare
Jarno Jans / Niels Visker vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman vs David Poljak / Tim Ruehl
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Pune (India 🇮🇳) – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 06:30
Siddhant Banthia
/ Alexander Donski
vs Luca Castelnuovo
/ Uisung Park
ATP Pune
Siddhant Banthia / Alexander Donski [1]
7
6
Luca Castelnuovo / Uisung Park
6
2
Vincitore: Banthia / Donski
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Banthia / Donski
5-2 → 6-2
L. Castelnuovo / Park
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 5-2
S. Banthia / Donski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
L. Castelnuovo / Park
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
4-0 → 4-1
S. Banthia / Donski
3-0 → 4-0
L. Castelnuovo / Park
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
S. Banthia / Donski
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
L. Castelnuovo / Park
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
5*-3
df
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
L. Castelnuovo / Park
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
6-5 → 6-6
S. Banthia / Donski
5-5 → 6-5
L. Castelnuovo / Park
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
S. Banthia / Donski
4-4 → 5-4
L. Castelnuovo / Park
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
S. Banthia / Donski
3-3 → 4-3
L. Castelnuovo / Park
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
S. Banthia / Donski
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
2-2 → 3-2
L. Castelnuovo / Park
2-1 → 2-2
S. Banthia / Donski
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
L. Castelnuovo / Park
1-0 → 1-1
S. Banthia / Donski
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Duje Ajdukovic vs Frederico Ferreira Silva
ATP Pune
Duje Ajdukovic
6
6
Frederico Ferreira Silva [5]
2
2
Vincitore: Ajdukovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Ajdukovic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-2 → 6-2
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
D. Ajdukovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
4-1 → 4-2
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
D. Ajdukovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
F. Ferreira Silva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Ajdukovic
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
5-2 → 6-2
F. Ferreira Silva
5-1 → 5-2
D. Ajdukovic
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
F. Ferreira Silva
3-1 → 4-1
F. Ferreira Silva
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
D. Ajdukovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
F. Ferreira Silva
0-0 → 0-1
Yuta Shimizu vs Federico Cina
ATP Pune
Yuta Shimizu
1
4
Federico Cina [6]
6
6
Vincitore: Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
F. Cina
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Y. Shimizu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
F. Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Y. Shimizu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Cina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Y. Shimizu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cina
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-5 → 1-6
Y. Shimizu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
F. Cina
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
1-3 → 1-4
Y. Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
F. Cina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Y. Shimizu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
F. Cina
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Egor Agafonov / Ilya Ivashka vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen vs Manas Dhamne / Aditya Vishal Balsekar
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 08:00
Ilia Simakin vs Alastair Gray
ATP Pune
Ilia Simakin [3]
6
6
5
Alastair Gray
4
7
7
Vincitore: Gray
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Gray
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
A. Gray
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Gray
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
I. Simakin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
7*-6
7*-7
7-8*
ace
6-6 → 6-7
I. Simakin
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
5-6 → 6-6
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
A. Gray
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
I. Simakin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
A. Gray
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
I. Simakin
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-2 → 4-2
A. Gray
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
A. Gray
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Gray
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Simakin
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Gray
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
I. Simakin
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
A. Gray
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
I. Simakin
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-1 → 3-1
I. Simakin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ilya Ivashka vs Manas Dhamne (Non prima 10:30)
ATP Pune
Ilya Ivashka•
30
2
Manas Dhamne
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Dhamne
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
I. Ivashka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ryuki Matsuda / Ilia Simakin vs Felix Gill / Alastair Gray
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 09:00
Saketh Myneni / Digvijaypratap Singh vs Masamichi Imamura / Kokoro Isomura
ATP Pune
Saketh Myneni / Digvijaypratap Singh
6
6
Masamichi Imamura / Kokoro Isomura
3
3
Vincitore: Myneni / Singh
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Imamura / Isomura
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-3 → 6-3
S. Myneni / Singh
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
4-3 → 5-3
M. Imamura / Isomura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-3 → 4-3
S. Myneni / Singh
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
2-3 → 3-3
M. Imamura / Isomura
2-2 → 2-3
S. Myneni / Singh
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
M. Imamura / Isomura
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
S. Myneni / Singh
0-1 → 1-1
M. Imamura / Isomura
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Myneni / Singh
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
M. Imamura / Isomura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
S. Myneni / Singh
3-3 → 4-3
M. Imamura / Isomura
3-2 → 3-3
S. Myneni / Singh
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
M. Imamura / Isomura
2-1 → 2-2
S. Myneni / Singh
1-1 → 2-1
M. Imamura / Isomura
1-0 → 1-1
S. Myneni / Singh
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Takuya Kumasaka / Rio Noguchi vs Jay Clarke / Michael Geerts (Non prima 10:30)
ATP Pune
Takuya Kumasaka / Rio Noguchi
3
4
Jay Clarke / Michael Geerts
6
6
Vincitore: Clarke / Geerts
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Clarke / Geerts
4-5 → 4-6
T. Kumasaka / Noguchi
3-5 → 4-5
J. Clarke / Geerts
3-4 → 3-5
T. Kumasaka / Noguchi
2-4 → 3-4
J. Clarke / Geerts
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-3 → 2-4
T. Kumasaka / Noguchi
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-3 → 2-3
J. Clarke / Geerts
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
T. Kumasaka / Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
J. Clarke / Geerts
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
T. Kumasaka / Noguchi
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Clarke / Geerts
3-5 → 3-6
T. Kumasaka / Noguchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
J. Clarke / Geerts
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
1-5 → 2-5
T. Kumasaka / Noguchi
1-4 → 1-5
J. Clarke / Geerts
1-3 → 1-4
T. Kumasaka / Noguchi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-3 → 1-3
J. Clarke / Geerts
0-2 → 0-3
T. Kumasaka / Noguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
0-1 → 0-2
J. Clarke / Geerts
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
CHALLENGER Saint Brieuc (Francia 🇫🇷) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)
Court Steredenn – ore 11:00
Sebastian Ofner
vs Geoffrey Blancaneaux
ATP St. Brieuc
Sebastian Ofner [4]•
0
5
Geoffrey Blancaneaux
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Ofner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
G. Blancaneaux
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
G. Blancaneaux
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
G. Blancaneaux
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Clement Tabur vs Clement Chidekh
Il match deve ancora iniziare
Jakub Paul / Matej Vocel vs Keegan Smith / Patrick Zahraj
Il match deve ancora iniziare
Ugo Blanchet vs Florian Broska
Il match deve ancora iniziare
Moise Kouame vs Titouan Droguet (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Arthur Bouquier vs Laurent Lokoli
Il match deve ancora iniziare
Court Mairie de Saint-Brieuc – ore 11:00
Mats Hermans / Thijmen Loof vs Mario Mansilla Diez / Benjamin Winter Lopez
ATP St. Brieuc
Mats Hermans / Thijmen Loof•
30
1
1
Mario Mansilla Diez / Benjamin Winter Lopez
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Mansilla Diez / Winter Lopez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Hermans / Loof
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mansilla Diez / Winter Lopez
1-5 → 1-6
M. Hermans / Loof
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-4 → 1-5
M. Mansilla Diez / Winter Lopez
1-3 → 1-4
M. Hermans / Loof
0-3 → 1-3
M. Mansilla Diez / Winter Lopez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
M. Hermans / Loof
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
M. Mansilla Diez / Winter Lopez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka vs Andrew Paulson / Michael Vrbensky
Il match deve ancora iniziare
Robin Bertrand vs Buvaysar Gadamauri (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Cleeve Harper / David Stevenson vs Rithvik Choudary Bollipalli / Theodore Winegar
Il match deve ancora iniziare
Geoffrey Blancaneaux / Clement Tabur vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
Il match deve ancora iniziare
Szymon Kielan / Bogdan Pavel vs Inigo Cervantes / Gregoire Jacq
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tigre 2 (Argentina 🇦🇷) – 2° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 14:30
Nikolas Sanchez Izquierdo
vs Facundo Diaz Acosta
Il match deve ancora iniziare
Igor Marcondes vs Juan Bautista Torres
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Carou / Mariano Kestelboim vs Manuel Mouilleron Salvo / Lucio Ratti (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Igor Marcondes / Eduardo Ribeiro vs Luciano Emanuel Ambrogi / Juan Estevez
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 14:30
Miguel Damas vs Carlos Sanchez Jover
Il match deve ancora iniziare
Valerio Aboian / Carlos Maria Zarate vs Valentin Basel / Franco Ribero (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Conner Huertas del Pino / Nicolas Zanellato vs Miguel Damas / Nikolas Sanchez Izquierdo
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 14:30
Gianluca Cadenasso vs Daniel Dutra da Silva
Il match deve ancora iniziare
Mateo Del Pino / Juan Manuel La Serna vs Guido Ivan Justo / Franco Roncadelli (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Bruno Fernandez / Jose Pereira vs Gianluca Cadenasso / Carlos Sanchez Jover
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit