Challenger St. Brieuc, Lugano, Pune e Tigre: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Gianluca Cadenasso nella foto
CHALLENGER Lugano (Svizzera 🇨🇭) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)

Centrale – ore 10:00
Mika Brunold SUI vs Alex Knaff LUX
ATP Lugano
Mika Brunold
40
7
4
Alex Knaff
15
5
4
Mostra dettagli

Dylan Dietrich SUI vs Daniil Glinka EST

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Parizzia SUI / David Vega Hernandez ESP vs Denys Molchanov UKR / Mick Veldheer NED

Il match deve ancora iniziare

Ivan Gakhov RUS vs Zsombor Piros HUN

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Petr Nesterov BUL (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Maxim Mrva CZE vs Michael Mmoh USA

Il match deve ancora iniziare



Campo 1 – ore 10:00
Sergio Martos Gornes ESP / Bruno Pujol Navarro ESP vs Johan Nikles SUI / Jeffrey Von Der Schulenburg SUI

ATP Lugano
Sergio Martos Gornes / Bruno Pujol Navarro [4]
1
7
6
Johan Nikles / Jeffrey Von Der Schulenburg
6
5
10
Vincitore: Nikles / Von Der Schulenburg
Mostra dettagli

Blake Bayldon AUS / Calum Puttergill AUS vs Stefan Latinovic SRB / Vitaliy Sachko UKR

ATP Lugano
Blake Bayldon / Calum Puttergill
0
0
Stefan Latinovic / Vitaliy Sachko
0
0
Mostra dettagli

Mirza Basic BIH / Nerman Fatic BIH vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO vs Timofey Skatov KAZ

Il match deve ancora iniziare

Jarno Jans NED / Niels Visker NED vs Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay USA / Ryan Seggerman USA vs David Poljak CZE / Tim Ruehl GER

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Pune (India 🇮🇳) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 06:30
Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Luca Castelnuovo SUI / Uisung Park KOR
ATP Pune
Siddhant Banthia / Alexander Donski [1]
7
6
Luca Castelnuovo / Uisung Park
6
2
Vincitore: Banthia / Donski
Mostra dettagli

Duje Ajdukovic CRO vs Frederico Ferreira Silva POR

ATP Pune
Duje Ajdukovic
6
6
Frederico Ferreira Silva [5]
2
2
Vincitore: Ajdukovic
Mostra dettagli

Yuta Shimizu JPN vs Federico Cina ITA

ATP Pune
Yuta Shimizu
1
4
Federico Cina [6]
6
6
Vincitore: Cina
Mostra dettagli

Egor Agafonov RUS / Ilya Ivashka BLR vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

JiSung Nam KOR / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Manas Dhamne IND / Aditya Vishal Balsekar IND

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 08:00
Ilia Simakin RUS vs Alastair Gray GBR

ATP Pune
Ilia Simakin [3]
6
6
5
Alastair Gray
4
7
7
Vincitore: Gray
Mostra dettagli

Ilya Ivashka BLR vs Manas Dhamne IND (Non prima 10:30)

ATP Pune
Ilya Ivashka
30
2
Manas Dhamne
0
3
Mostra dettagli

Ryuki Matsuda JPN / Ilia Simakin RUS vs Felix Gill GBR / Alastair Gray GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 09:00
Saketh Myneni IND / Digvijaypratap Singh IND vs Masamichi Imamura JPN / Kokoro Isomura JPN

ATP Pune
Saketh Myneni / Digvijaypratap Singh
6
6
Masamichi Imamura / Kokoro Isomura
3
3
Vincitore: Myneni / Singh
Mostra dettagli

Takuya Kumasaka JPN / Rio Noguchi JPN vs Jay Clarke GBR / Michael Geerts BEL (Non prima 10:30)

ATP Pune
Takuya Kumasaka / Rio Noguchi
3
4
Jay Clarke / Michael Geerts
6
6
Vincitore: Clarke / Geerts
Mostra dettagli






CHALLENGER Saint Brieuc (Francia 🇫🇷) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)

Court Steredenn – ore 11:00
Sebastian Ofner AUT vs Geoffrey Blancaneaux FRA
ATP St. Brieuc
Sebastian Ofner [4]
0
5
Geoffrey Blancaneaux
0
4
Mostra dettagli

Clement Tabur FRA vs Clement Chidekh FRA

Il match deve ancora iniziare

Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE vs Keegan Smith USA / Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare

Ugo Blanchet FRA vs Florian Broska GER

Il match deve ancora iniziare

Moise Kouame FRA vs Titouan Droguet FRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Bouquier FRA vs Laurent Lokoli FRA

Il match deve ancora iniziare



Court Mairie de Saint-Brieuc – ore 11:00
Mats Hermans NED / Thijmen Loof NED vs Mario Mansilla Diez ESP / Benjamin Winter Lopez ESP

ATP St. Brieuc
Mats Hermans / Thijmen Loof
30
1
1
Mario Mansilla Diez / Benjamin Winter Lopez
30
6
1
Mostra dettagli

Ivan Liutarevich BLR / Filip Pieczonka POL vs Andrew Paulson CZE / Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare

Robin Bertrand FRA vs Buvaysar Gadamauri BEL (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Rithvik Choudary Bollipalli IND / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA / Clement Tabur FRA vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare

Szymon Kielan POL / Bogdan Pavel ROU vs Inigo Cervantes ESP / Gregoire Jacq FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Tigre 2 (Argentina 🇦🇷) – 2° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 14:30
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Facundo Diaz Acosta ARG
Il match deve ancora iniziare

Igor Marcondes BRA vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Mariano Kestelboim ARG vs Manuel Mouilleron Salvo ARG / Lucio Ratti ARG (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Igor Marcondes BRA / Eduardo Ribeiro BRA vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG / Juan Estevez ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 14:30
Miguel Damas ESP vs Carlos Sanchez Jover ESP

Il match deve ancora iniziare

Valerio Aboian ARG / Carlos Maria Zarate ARG vs Valentin Basel ARG / Franco Ribero ARG (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Conner Huertas del Pino PER / Nicolas Zanellato BRA vs Miguel Damas ESP / Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 14:30
Gianluca Cadenasso ITA vs Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Mateo Del Pino ARG / Juan Manuel La Serna ARG vs Guido Ivan Justo ARG / Franco Roncadelli URU (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Bruno Fernandez BRA / Jose Pereira BRA vs Gianluca Cadenasso ITA / Carlos Sanchez Jover ESP

Il match deve ancora iniziare

