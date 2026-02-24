Challenger St. Brieuc, Lugano, Pune e Tigre: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007
CHALLENGER Lugano (Svizzera 🇨🇭) – 1° Turno, cemento (al coperto)
Centrale – ore 10:00
Alex Rybakov
vs Maxim Mrva
Il match deve ancora iniziare
Matej Dodig vs Jonas Forejtek
Il match deve ancora iniziare
Vitaliy Sachko vs Petr Brunclik
Il match deve ancora iniziare
Jan Jermar / Mark Whitehouse vs Henry Bernet / Remy Bertola (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Dominic Stricker vs Hugo Grenier (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Marko Topo vs Marc-Andrea Huesler
Il match deve ancora iniziare
Campo 1 – ore 10:00
Murphy Cassone vs Petr Nesterov
Il match deve ancora iniziare
Ivan Gakhov vs Gabriele Piraino
Il match deve ancora iniziare
Alexandru Jecan / Giorgio Ricca vs Daniel Cukierman / Trey Hilderbrand
Il match deve ancora iniziare
Joel Schwaerzler vs Mirza Basic
Il match deve ancora iniziare
Nerman Fatic vs Alejandro Moro Canas
Il match deve ancora iniziare
August Holmgren vs Kaichi Uchida
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Pune (India 🇮🇳) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 06:30
Edas Butvilas
vs Aditya Vishal Balsekar
ATP Pune
Edas Butvilas [8]
6
6
Aditya Vishal Balsekar
0
1
Vincitore: Butvilas
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vishal Balsekar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
A. Vishal Balsekar
3-0 → 3-1
A. Vishal Balsekar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vishal Balsekar
5-0 → 6-0
E. Butvilas
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
4-0 → 5-0
A. Vishal Balsekar
3-0 → 4-0
E. Butvilas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
A. Vishal Balsekar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
E. Butvilas
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-0 → 1-0
Frederico Ferreira Silva vs Petr Bar Biryukov
ATP Pune
Petr Bar Biryukov
3
4
Frederico Ferreira Silva [5]
6
6
Vincitore: Ferreira Silva
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Ferreira Silva
4-5 → 4-6
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
df
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
F. Ferreira Silva
3-4 → 3-5
F. Ferreira Silva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
F. Ferreira Silva
2-1 → 2-2
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
P. Bar Biryukov
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Ferreira Silva
3-5 → 3-6
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
F. Ferreira Silva
2-4 → 2-5
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-4 → 2-4
F. Ferreira Silva
1-3 → 1-4
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Rio Noguchi vs Sumit Nagal
ATP Pune
Rio Noguchi [7]
40
1
2
Sumit Nagal•
A
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Nagal
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
R. Noguchi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
S. Nagal
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-4 → 1-5
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
S. Nagal
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 1-3
R. Noguchi
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
S. Nagal
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
R. Noguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
S. Nagal
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Maks Kasnikowski vs Karan Singh
Il match deve ancora iniziare
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Yuta Shimizu / Seita Watanabe
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 06:30
Federico Cina vs Takuya Kumasaka
ATP Pune
Takuya Kumasaka
1
0
Federico Cina [6]
6
6
Vincitore: Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Kumasaka
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
F. Cina
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
0-3 → 0-4
T. Kumasaka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
T. Kumasaka
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Kumasaka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
T. Kumasaka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
1-2 → 1-3
F. Cina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Kumasaka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Tung-Lin Wu vs Alexander Binda
ATP Pune
Tung-Lin Wu
6
6
Alexander Binda
1
2
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Binda
15-0
ace
15-15
30-15
40-40
40-A
3-2 → 4-2
T. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Wu
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
A. Binda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Manas Dhamne vs Stefanos Sakellaridis
ATP Pune
Manas Dhamne•
0
6
5
Stefanos Sakellaridis
0
4
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
S. Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
M. Dhamne
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Dhamne
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
M. Dhamne
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
S. Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
2-2 → 3-2
M. Dhamne
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-2 → 2-2
Beibit Zhukayev vs Masamichi Imamura
Il match deve ancora iniziare
Adil Kalyanpur / Mukund Sasikumar vs Petr Bar Biryukov / Alexander Binda
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 06:30
Felix Gill vs Michael Geerts
ATP Pune
Michael Geerts
6
6
4
Felix Gill
1
7
6
Vincitore: Gill
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Gill
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 4-6
M. Geerts
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
M. Geerts
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
F. Gill
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-2 → 3-3
M. Geerts
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
F. Gill
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
1-0 → 1-1
M. Geerts
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
9-10*
6-6 → 6-7
M. Geerts
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-6 → 6-6
F. Gill
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
5-5 → 5-6
F. Gill
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
M. Geerts
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
2-3 → 3-3
F. Gill
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 2-3
M. Geerts
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-2 → 2-2
F. Gill
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
F. Gill
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Gill
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 5-1
M. Geerts
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
F. Gill
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Ilia Simakin vs Mitsuki Wei Kang Leong
ATP Pune
Ilia Simakin [3]
0
4
6
0
Mitsuki Wei Kang Leong•
0
6
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Wei Kang Leong
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
I. Simakin
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
3-2 → 4-2
M. Wei Kang Leong
3-1 → 3-2
I. Simakin
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Wei Kang Leong
1-1 → 2-1
M. Wei Kang Leong
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Simakin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
M. Wei Kang Leong
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
I. Simakin
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
M. Wei Kang Leong
2-4 → 2-5
M. Wei Kang Leong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
I. Simakin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
M. Wei Kang Leong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
I. Simakin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Wei Kang Leong
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Tsung-Hao Huang vs Oliver Crawford
Il match deve ancora iniziare
Yusuke Takahashi vs Jay Clarke
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Saint Brieuc (Francia 🇫🇷) – 1° Turno, cemento (al coperto)
Court Steredenn – ore 11:00
Keegan Smith
vs Geoffrey Blancaneaux
Il match deve ancora iniziare
Matteo Martineau vs Antoine Ghibaudo
Il match deve ancora iniziare
Laurent Lokoli vs Jakub Paul
Il match deve ancora iniziare
Raphael Perot vs Pierre-Hugues Herbert (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Sascha Gueymard Wayenburg vs Hugo Gaston
Il match deve ancora iniziare
Mark Lajal vs Jacopo Berrettini
Il match deve ancora iniziare
Court Mairie de Saint-Brieuc – ore 11:00
Patrick Zahraj
vs Jurij Rodionov
Il match deve ancora iniziare
Mikhail Kukushkin vs George Loffhagen
Il match deve ancora iniziare
Norbert Gombos vs Lucas Poullain
Il match deve ancora iniziare
Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Robin Bertrand / Philip Henning (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Ugo Blanchet / Matteo Martineau vs Joshua Paris / Marcus Willis
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tigre 2 (Argentina 🇦🇷) – 1° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 14:00
Facundo Diaz Acosta
vs Joao Eduardo Schiessl
Il match deve ancora iniziare
Juan Bautista Torres vs Gonzalo Bueno
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Villanueva vs Guido Ivan Justo
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel La Serna vs Valerio Aboian
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 14:00
Daniel Dutra da Silva vs Andrea Collarini
Il match deve ancora iniziare
Santiago Rodriguez Taverna vs Nikolas Sanchez Izquierdo
Il match deve ancora iniziare
Genaro Alberto Olivieri vs Luciano Emanuel Ambrogi (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Guy Den Ouden vs Diego Dedura
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 14:00
Juan Estevez vs Carlos Sanchez Jover
Il match deve ancora iniziare
Pedro Sakamoto vs Stefan Palosi
Il match deve ancora iniziare
Franco Roncadelli vs Alvaro Guillen Meza (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Joaquin Aguilar Cardozo vs Eduardo Ribeiro
Il match deve ancora iniziare
