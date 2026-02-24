Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger St. Brieuc, Lugano, Pune e Tigre: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

24/02/2026 09:04 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
CHALLENGER Lugano (Svizzera 🇨🇭) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Centrale – ore 10:00
Alex Rybakov USA vs Maxim Mrva CZE
Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO vs Jonas Forejtek CZE

Il match deve ancora iniziare

Vitaliy Sachko UKR vs Petr Brunclik CZE

Il match deve ancora iniziare

Jan Jermar CZE / Mark Whitehouse GBR vs Henry Bernet SUI / Remy Bertola SUI (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Dominic Stricker SUI vs Hugo Grenier FRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Marko Topo GER vs Marc-Andrea Huesler SUI

Il match deve ancora iniziare



Campo 1 – ore 10:00
Murphy Cassone USA vs Petr Nesterov BUL

Il match deve ancora iniziare

Ivan Gakhov RUS vs Gabriele Piraino ITA

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Giorgio Ricca ITA vs Daniel Cukierman ISR / Trey Hilderbrand USA

Il match deve ancora iniziare

Joel Schwaerzler AUT vs Mirza Basic BIH

Il match deve ancora iniziare

Nerman Fatic BIH vs Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN vs Kaichi Uchida JPN

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Pune (India 🇮🇳) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 06:30
Edas Butvilas LTU vs Aditya Vishal Balsekar IND
ATP Pune
Edas Butvilas [8]
6
6
Aditya Vishal Balsekar
0
1
Vincitore: Butvilas
Mostra dettagli

Frederico Ferreira Silva POR vs Petr Bar Biryukov RUS

ATP Pune
Petr Bar Biryukov
3
4
Frederico Ferreira Silva [5]
6
6
Vincitore: Ferreira Silva
Mostra dettagli

Rio Noguchi JPN vs Sumit Nagal IND

ATP Pune
Rio Noguchi [7]
40
1
2
Sumit Nagal
A
6
5
Mostra dettagli

Maks Kasnikowski POL vs Karan Singh IND

Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Yuta Shimizu JPN / Seita Watanabe JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 06:30
Federico Cina ITA vs Takuya Kumasaka JPN

ATP Pune
Takuya Kumasaka
1
0
Federico Cina [6]
6
6
Vincitore: Cina
Mostra dettagli

Tung-Lin Wu TPE vs Alexander Binda ITA

ATP Pune
Tung-Lin Wu
6
6
Alexander Binda
1
2
Vincitore: Wu
Mostra dettagli

Manas Dhamne IND vs Stefanos Sakellaridis GRE

ATP Pune
Manas Dhamne
0
6
5
Stefanos Sakellaridis
0
4
6
Mostra dettagli

Beibit Zhukayev KAZ vs Masamichi Imamura JPN

Il match deve ancora iniziare

Adil Kalyanpur IND / Mukund Sasikumar IND vs Petr Bar Biryukov RUS / Alexander Binda ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 06:30
Felix Gill GBR vs Michael Geerts BEL

ATP Pune
Michael Geerts
6
6
4
Felix Gill
1
7
6
Vincitore: Gill
Mostra dettagli

Ilia Simakin RUS vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS

ATP Pune
Ilia Simakin [3]
0
4
6
0
Mitsuki Wei Kang Leong
0
6
2
0
Mostra dettagli

Tsung-Hao Huang TPE vs Oliver Crawford GBR

Il match deve ancora iniziare

Yusuke Takahashi JPN vs Jay Clarke GBR

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Saint Brieuc (Francia 🇫🇷) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Court Steredenn – ore 11:00
Keegan Smith USA vs Geoffrey Blancaneaux FRA
Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare

Laurent Lokoli FRA vs Jakub Paul SUI

Il match deve ancora iniziare

Raphael Perot FRA vs Pierre-Hugues Herbert FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Hugo Gaston FRA

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Jacopo Berrettini ITA

Il match deve ancora iniziare




Court Mairie de Saint-Brieuc – ore 11:00
Patrick Zahraj GER vs Jurij Rodionov AUT
Il match deve ancora iniziare

Mikhail Kukushkin KAZ vs George Loffhagen GBR

Il match deve ancora iniziare

Norbert Gombos SVK vs Lucas Poullain FRA

Il match deve ancora iniziare

Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA vs Robin Bertrand FRA / Philip Henning RSA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Ugo Blanchet FRA / Matteo Martineau FRA vs Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Tigre 2 (Argentina 🇦🇷) – 1° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 14:00
Facundo Diaz Acosta ARG vs Joao Eduardo Schiessl BRA
Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Lautaro Midon ARG (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Guido Ivan Justo ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel La Serna ARG vs Valerio Aboian ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 14:00
Daniel Dutra da Silva BRA vs Andrea Collarini ARG

Il match deve ancora iniziare

Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Guy Den Ouden NED vs Diego Dedura GER

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 14:00
Juan Estevez ARG vs Carlos Sanchez Jover ESP

Il match deve ancora iniziare

Pedro Sakamoto BRA vs Stefan Palosi ROU

Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli URU vs Alvaro Guillen Meza ECU (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Joaquin Aguilar Cardozo URU vs Eduardo Ribeiro BRA

Il match deve ancora iniziare

