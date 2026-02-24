ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo diversi azzurri (LIVE)

🇦🇪 ATP 500 Dubai – 1° Turno – hard

Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedevvs Juncheng Shang

Jan-Lennard Struff vs Alexander Bublik (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev vs Valentin Royer



Il match deve ancora iniziare

New Court 1 – ore 11:00

Pablo Carreno Busta vs Denis Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

Alexander Shevchenko vs Karen Khachanov



Il match deve ancora iniziare

Arthur Fils vs Jiri Lehecka



Il match deve ancora iniziare

Jakub Mensik vs Hubert Hurkacz (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 11:00

Zizou Bergs vs Jenson Brooksby



Il match deve ancora iniziare

Fabian Marozsan vs Arthur Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

Otto Virtanen vs Tallon Griekspoor



Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin vs Kamil Majchrzak



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

N.Sriram Balaji/ Neil Oberleitnervs Simone Bolelli/ Andrea Vavassori

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Yuki Bhambri / Andre Goransson



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Terence Atmanevs Grigor Dimitrov

Alexander Zverev vs Corentin Moutet



Il match deve ancora iniziare

Casper Ruud vs Yibing Wu (Non prima 05:00)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 01:00

Rodrigo Pacheco Mendez vs Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

Frances Tiafoe vs Nuno Borges



Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur vs Gael Monfils



Il match deve ancora iniziare

Cancha 1 – ore 01:00

James Duckworth vs Dalibor Svrcina



Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata vs Mattia Bellucci



Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino vs Sho Shimabukuro



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – ore 02:00

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Evan King / John Peers



Il match deve ancora iniziare

Robert Cash / JJ Tracy vs Vasil Kirkov / Bart Stevens



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Santiago – 1° Turno – terra

Il match deve ancora iniziare

Matias Sotovs Vilius Gaubas

Emilio Nava vs Matteo Berrettini (Non prima 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo vs Cristian Garin (Non prima 22:30)



Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo vs Tomas Barrios Vera (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 16:00

Elmer Moller vs Roman Andres Burruchaga



Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone vs Vit Kopriva



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Jarry / Diego Jarry Fillol vs Gonzalo Escobar / Jean-Julien Rojer



Il match deve ancora iniziare

Francesco Passaro vs Adolfo Daniel Vallejo



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 16:00

Mac Kiger / Reese Stalder vs Diego Hidalgo / Patrik Trhac



Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



Il match deve ancora iniziare

Thiago Agustin Tirante vs Ignacio Buse (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare