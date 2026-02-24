Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo diversi azzurri (LIVE)

24/02/2026 08:48 Nessun commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

🇦🇪 ATP 500 Dubai – 1° Turno – hard

Centre Court – ore 11:00
Daniil Medvedev RUS vs Juncheng Shang CHN
Il match deve ancora iniziare

Jan-Lennard Struff GER vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev RUS vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare



New Court 1 – ore 11:00
Pablo Carreno Busta ESP vs Denis Shapovalov CAN

Il match deve ancora iniziare

Alexander Shevchenko KAZ vs Karen Khachanov RUS

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fils FRA vs Jiri Lehecka CZE

Il match deve ancora iniziare

Jakub Mensik CZE vs Hubert Hurkacz POL (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Zizou Bergs BEL vs Jenson Brooksby USA

Il match deve ancora iniziare

Fabian Marozsan HUN vs Arthur Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare

Otto Virtanen FIN vs Tallon Griekspoor NED

Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin AUS vs Kamil Majchrzak POL

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 12:00
N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA
Il match deve ancora iniziare

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE

Il match deve ancora iniziare






MEX ATP 500 Acapulco – 1° Turno – hard

Estadio – ore 01:00
Terence Atmane FRA vs Grigor Dimitrov BUL
Il match deve ancora iniziare

Alexander Zverev GER vs Corentin Moutet FRA

Il match deve ancora iniziare

Casper Ruud NOR vs Yibing Wu CHN (Non prima 05:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 01:00
Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Flavio Cobolli ITA

Il match deve ancora iniziare

Frances Tiafoe USA vs Nuno Borges POR

Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur BIH vs Gael Monfils FRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 01:00
James Duckworth AUS vs Dalibor Svrcina CZE

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs Mattia Bellucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino FRA vs Sho Shimabukuro JPN

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 02:00
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Evan King USA / John Peers AUS

Il match deve ancora iniziare

Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

Il match deve ancora iniziare





CHL ATP 250 Santiago – 1° Turno – terra

Court Jaime Fillol – ore 17:00
Matias Soto CHI vs Vilius Gaubas LTU
Il match deve ancora iniziare

Emilio Nava USA vs Matteo Berrettini ITA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Cristian Garin CHI (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Tomas Barrios Vera CHI (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Elmer Moller DEN vs Roman Andres Burruchaga ARG

Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Jarry CHI / Diego Jarry Fillol CHI vs Gonzalo Escobar ECU / Jean-Julien Rojer NED

Il match deve ancora iniziare

Francesco Passaro ITA vs Adolfo Daniel Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
Mac Kiger USA / Reese Stalder USA vs Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA

Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Il match deve ancora iniziare

Thiago Agustin Tirante ARG vs Ignacio Buse PER (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

