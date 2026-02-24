ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo diversi azzurri (LIVE)
🇦🇪 ATP 500 Dubai – 1° Turno – hard
Centre Court – ore 11:00
Daniil Medvedev vs Juncheng Shang
Jan-Lennard Struff vs Alexander Bublik (Non prima 13:00)
Ugo Humbert vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 16:00)
Andrey Rublev vs Valentin Royer
New Court 1 – ore 11:00
Pablo Carreno Busta vs Denis Shapovalov
Alexander Shevchenko vs Karen Khachanov
Arthur Fils vs Jiri Lehecka
Jakub Mensik vs Hubert Hurkacz (Non prima 16:00)
Court 2 – ore 11:00
Zizou Bergs vs Jenson Brooksby
Fabian Marozsan vs Arthur Rinderknech
Otto Virtanen vs Tallon Griekspoor
Alexei Popyrin vs Kamil Majchrzak
Court 4 – ore 12:00
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Yuki Bhambri / Andre Goransson
ATP 500 Acapulco – 1° Turno – hard
Estadio – ore 01:00
Terence Atmane vs Grigor Dimitrov
Alexander Zverev vs Corentin Moutet
Casper Ruud vs Yibing Wu (Non prima 05:00)
Grandstand – ore 01:00
Rodrigo Pacheco Mendez vs Flavio Cobolli
Frances Tiafoe vs Nuno Borges
Damir Dzumhur vs Gael Monfils
Cancha 1 – ore 01:00
James Duckworth vs Dalibor Svrcina
Rinky Hijikata vs Mattia Bellucci
Adrian Mannarino vs Sho Shimabukuro
Cancha 2 – ore 02:00
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Evan King / John Peers
Robert Cash / JJ Tracy vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
ATP 250 Santiago – 1° Turno – terra
Court Jaime Fillol – ore 17:00
Matias Soto vs Vilius Gaubas
Emilio Nava vs Matteo Berrettini (Non prima 19:00)
Juan Manuel Cerundolo vs Cristian Garin (Non prima 22:30)
Alejandro Tabilo vs Tomas Barrios Vera (Non prima 00:00)
Court 1 – ore 16:00
Elmer Moller vs Roman Andres Burruchaga
Mariano Navone vs Vit Kopriva
Nicolas Jarry / Diego Jarry Fillol vs Gonzalo Escobar / Jean-Julien Rojer
Francesco Passaro vs Adolfo Daniel Vallejo
Court 2 – ore 16:00
Mac Kiger / Reese Stalder vs Diego Hidalgo / Patrik Trhac
Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Thiago Agustin Tirante vs Ignacio Buse (Non prima 22:00)
