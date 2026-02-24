Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 24 Febbraio 2026

24/02/2026 09:45 1 commento
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

UAE ATP 500 Dubai – hard
R16 Balaji IND/Oberleitner AUT – Bolelli ITA/Vavassori ITA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare



MEX ATP 500 Acapulco – hard
R32 Pacheco Mendez MEX – Cobolli ITA Inizio 01:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Hijikata AUS – Bellucci ITA 2° inc. ore 01:00

Il match deve ancora iniziare



CHI ATP 250 Santiago – terra
R32 Nava USA – Berrettini ITA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Passaro ITA – Vallejo PAR 4° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 100 St. Brieuc – indoor hard
R32 Lajal EST – J Berrettini ITA 2° inc. ore 17:30

Il match deve ancora iniziare



IND CH 75 Pune – hard
R32 Cina ITA – Kumasaka JPN Inizio 05:30

ATP Pune
Takuya Kumasaka
1
0
Federico Cina [6]
6
6
Vincitore: Cina
Mostra dettagli

R32 Wu TPE – Binda ITA 2° inc. ore 05:30

ATP Pune
Tung-Lin Wu
6
6
Alexander Binda
1
2
Vincitore: Wu
Mostra dettagli

R16 Kalyanpur IND/Sasikumar IND – Bar Biryukov RUS/Binda ITA 3° inc. ore 05:30

Il match deve ancora iniziare



SUI CH 75 Lugano – hard
R32 Gakhov RUS – Piraino ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Jecan ROU/Ricca ITA – Cukierman ISR/Hilderbrand USA 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



TUR WTA Antalya 125 #1 – terra
1T Brancaccio ITA – Kumru TUR 2 incontro dalle 08:30

Il match deve ancora iniziare

1T Romero Gormaz ESP – Spiteri ITA 3 incontro dalle 08:30

Il match deve ancora iniziare

1T Bronzetti ITA/Uchijima JPN – Barnett GBR/Lechemia FRA 3 incontro dalle 08:30

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Calvin (Guest) 24-02-2026 09:04

Altra buona vittoria di Cinà

Importante che quest’anno si concentri su Challenger di medio buon livello e faccia molte partite, per me le distrazioni delle wild card negli ATP possono in qualche forma essere anche un pò antiproduttive.

TAnto se fa la stagione che ci aspettiamo da lui per me tra qualche mese inizia ad entrarci di diritto in qualche tabelllone ATP

