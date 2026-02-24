Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 24 Febbraio 2026

Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
ATP 500 Dubai – hard
R16 Balaji /Oberleitner – Bolelli /Vavassori Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Acapulco – hard
R32 Pacheco Mendez – Cobolli Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Hijikata – Bellucci 2° inc. ore 01:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Santiago – terra
R32 Nava – Berrettini Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Passaro – Vallejo 4° inc. ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 St. Brieuc – indoor hard
R32 Lajal – J Berrettini 2° inc. ore 17:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Pune – hard
R32 Cina – Kumasaka Inizio 05:30
ATP Pune
Takuya Kumasaka
1
0
Federico Cina [6]
6
6
Vincitore: Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Kumasaka
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
F. Cina
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
0-3 → 0-4
T. Kumasaka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
T. Kumasaka
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Kumasaka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
T. Kumasaka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
1-2 → 1-3
F. Cina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Kumasaka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
R32 Wu – Binda 2° inc. ore 05:30
ATP Pune
Tung-Lin Wu
6
6
Alexander Binda
1
2
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Binda
15-0
ace
15-15
30-15
40-40
40-A
3-2 → 4-2
T. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Wu
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
A. Binda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
R16 Kalyanpur /Sasikumar – Bar Biryukov /Binda 3° inc. ore 05:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Lugano – hard
R32 Gakhov – Piraino 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Jecan /Ricca – Cukierman /Hilderbrand 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
WTA Antalya 125 #1 – terra
1T Brancaccio – Kumru 2 incontro dalle 08:30
Il match deve ancora iniziare
1T Romero Gormaz – Spiteri 3 incontro dalle 08:30
Il match deve ancora iniziare
1T Bronzetti /Uchijima – Barnett /Lechemia 3 incontro dalle 08:30
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Altra buona vittoria di Cinà
Importante che quest’anno si concentri su Challenger di medio buon livello e faccia molte partite, per me le distrazioni delle wild card negli ATP possono in qualche forma essere anche un pò antiproduttive.
TAnto se fa la stagione che ci aspettiamo da lui per me tra qualche mese inizia ad entrarci di diritto in qualche tabelllone ATP