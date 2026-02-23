Jaime Alcaraz cresce, Raducanu cambia sponsor e Carlos riscrive i record

Il cognome Alcaraz continua a far parlare di sé. Jaime Alcaraz Garfia, fratello minore di Carlos Alcaraz, sta proseguendo il suo percorso di crescita nel circuito giovanile ed è stato protagonista al Mutua Madrid Open Under 16, dove è stato sconfitto da Stefan Shangichev. Attorno al giovane c’è grande curiosità, ma l’obiettivo resta quello di migliorare lontano dall’eccessiva pressione mediatica.

Novità anche sul fronte sponsorizzazioni: Emma Raducanu ha deciso di cambiare marchio tecnico dopo cinque anni con Nike. La britannica, attuale numero 24 del mondo, ha firmato con UNIQLO, diventando nuova ambasciatrice del brand giapponese già indossato in passato da Roger Federer e tuttora da Kei Nishikori.

Intanto Carlos Alcaraz continua ad aggiornare il libro dei record. Con il netto 6-2, 6-1 inflitto ad Arthur Fils nella finale dell’Qatar ExxonMobil Open, il numero uno del mondo ha perso appena tre giochi in una finale ATP 500 (o superiore) sul cemento, eguagliando un primato che apparteneva a Rafael Nadal, capace di cedere solo tre game nella finale del Masters 1000 del Canada 2019 contro Daniil Medvedev (6-3, 6-0). Un dominio totale, da autentico “annientatore”.





Marco Rossi