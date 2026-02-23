Jaime Alcaraz cresce, Raducanu cambia sponsor e Carlos riscrive i record
Il cognome Alcaraz continua a far parlare di sé. Jaime Alcaraz Garfia, fratello minore di Carlos Alcaraz, sta proseguendo il suo percorso di crescita nel circuito giovanile ed è stato protagonista al Mutua Madrid Open Under 16, dove è stato sconfitto da Stefan Shangichev. Attorno al giovane c’è grande curiosità, ma l’obiettivo resta quello di migliorare lontano dall’eccessiva pressione mediatica.
Novità anche sul fronte sponsorizzazioni: Emma Raducanu ha deciso di cambiare marchio tecnico dopo cinque anni con Nike. La britannica, attuale numero 24 del mondo, ha firmato con UNIQLO, diventando nuova ambasciatrice del brand giapponese già indossato in passato da Roger Federer e tuttora da Kei Nishikori.
Intanto Carlos Alcaraz continua ad aggiornare il libro dei record. Con il netto 6-2, 6-1 inflitto ad Arthur Fils nella finale dell’Qatar ExxonMobil Open, il numero uno del mondo ha perso appena tre giochi in una finale ATP 500 (o superiore) sul cemento, eguagliando un primato che apparteneva a Rafael Nadal, capace di cedere solo tre game nella finale del Masters 1000 del Canada 2019 contro Daniil Medvedev (6-3, 6-0). Un dominio totale, da autentico “annientatore”.
Marco Rossi
TAG: Carlos Alcaraz, Emma Raducanu, Jaime Alcaraz Garfia
Finale Indian Wells 2016, Djokovic-Raonic 6-2 6-0, ma quale primato di Alcaraz!!!
Non vorrei sembrare “velenoso” ma non è la Raducanu che cambia sponsor quanto i precedenti che la abbandonano…
Aveva firmato contratti faraonici dopo la vittoria a US Open ma la pressoché totale assenza di successivi risultati ha prodotto offerte di rinnovo (per i pochi che sono rimasti interessati) irrisorie rispetto alle cifre precedenti.
Stanno cavalcando l’onda…
Espertoni … andate a vedere in quante finali di un atp 500 uno trova il n.50 (come fils) !
Se fossi Raducanu prenderei Roger come coach, anche part-time.
Sarebbe un’operazione di marketing colossale!
Libro dei record :con una interpretazione che forza davvero la mano.
500=1000
6-0=6-1
FILS no 40ATP-MEDVEDEV no 8 ATP
Ultimo di una serie di articoli:
Marco Rossi “murciano” doc… 😉
Magari non ci avete fatto caso, ma da quando Alcaraz ha lasciato quel fetente di Ferrero, che lo denigrava sempre, non perde più un match