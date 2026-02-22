Serena Williams può tornare: oggi è la data fissata dall’ITIA. Gaffe virale a Delray Beach sul “povero” Flavio Cobolli (Video)
Oggi è il giorno cerchiato in rosso per Serena Williams. Secondo quanto stabilito dal regolamento antidoping, è questa la data a partire dalla quale la statunitense può ufficialmente tornare a iscriversi a qualsiasi torneo del circuito. L’ITIA aveva indicato proprio questo giorno come termine del periodo che le impediva di competere.
Il ritorno in campo non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma nell’ambiente si dà quasi per scontato che possa avvenire a breve. Restano però ignoti i dettagli: nessuna wild card confermata, nessun torneo dichiarato pubblicamente. Quel che è certo è che, da oggi, la 23 volte campionessa Slam è nuovamente eleggibile per competere.
Siparietto imbarazzante a Delray Beach
Nel frattempo, il circuito maschile ha regalato un momento decisamente più leggero – e imbarazzante – all’ATP 250 di Delray Beach 2026. Dopo la vittoria in semifinale di Sebastian Korda su Flavio Cobolli, l’intervistatrice ufficiale si è resa protagonista di una clamorosa gaffe in diretta.
Nel ricordare che Korda aveva affrontato tre volte l’italiano, la giornalista ha dichiarato che in tutte e tre le occasioni aveva avuto “sex” con lui, salvo poi correggersi immediatamente spiegando che intendeva dire “success” (successo). Le risate del pubblico sono state inevitabili, così come il sorriso divertito dello stesso Korda.
La risposta dello statunitense è stata altrettanto ironica: “È un ragazzo molto attraente”, ha replicato, alimentando ulteriormente l’ilarità generale e stemperando l’imbarazzo del momento.
