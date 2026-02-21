ATP 500 Acapulco: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Flavio Cobolli e Mattia Bellucci ai nastri di partenza
ATP 500 Acapulco – Tabellone Principale – hard
(1) Alexander Zverev vs Corentin Moutet
Tristan Schoolkate vs Miomir Kecmanovic
Terence Atmane vs Grigor Dimitrov
(WC) Rafael Jodar vs (7) Cameron Norrie
(3) Casper Ruud vs Qualifier
Adrian Mannarino vs Eliot Spizzirri
James Duckworth vs Dalibor Svrcina
(WC) Rodrigo Pacheco Mendez vs (5) Flavio Cobolli
(8) Frances Tiafoe vs Nuno Borges
Adam Walton vs Aleksandar Kovacevic
Sebastian Korda vs Mattia Bellucci
Daniel Altmaier vs (4) Alejandro Davidovich Fokina
(6) Valentin Vacherot vs Qualifier
Damir Dzumhur vs (WC) Gael Monfils
Brandon Nakashima vs Qualifier
Qualifier vs (2) Alex de Minaur
TAG: ATP 500 Acapulco, ATP 500 Acapulco 2026, Flavio Cobolli, Mattia Bellucci
zverev
de minaur
ruud
tiafoe
jodar
cobolli
davidovich
monfils
Zverev
Davidovich
Ruud
De minaur
Dimitrov
Cobolli
Tiafoe
Vacherot