ATP 500 Acapulco: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Flavio Cobolli e Mattia Bellucci ai nastri di partenza

21/02/2026 23:01 2 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
MEX ATP 500 Acapulco – Tabellone Principale – hard
(1) Alexander Zverev GER vs Corentin Moutet FRA
Tristan Schoolkate AUS vs Miomir Kecmanovic SRB
Terence Atmane FRA vs Grigor Dimitrov BUL
(WC) Rafael Jodar ESP vs (7) Cameron Norrie GBR

(3) Casper Ruud NOR vs Qualifier
Adrian Mannarino FRA vs Eliot Spizzirri USA
James Duckworth AUS vs Dalibor Svrcina CZE
(WC) Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs (5) Flavio Cobolli ITA

(8) Frances Tiafoe USA vs Nuno Borges POR
Adam Walton AUS vs Aleksandar Kovacevic USA
Sebastian Korda USA vs Mattia Bellucci ITA
Daniel Altmaier GER vs (4) Alejandro Davidovich Fokina ESP

(6) Valentin Vacherot MON vs Qualifier
Damir Dzumhur BIH vs (WC) Gael Monfils FRA
Brandon Nakashima USA vs Qualifier
Qualifier vs (2) Alex de Minaur AUS

2 commenti

brizz 21-02-2026 23:09

zverev

de minaur

ruud
tiafoe

jodar
cobolli
davidovich
monfils

 2
vanangel 21-02-2026 23:07

Zverev

Davidovich

Ruud
De minaur

Dimitrov
Cobolli
Tiafoe
Vacherot

 1
