Cobolli si arrende in semifinale a Delray Beach: Korda vola all’ultimo atto

Si interrompe in semifinale il cammino di Flavio Cobolli all’ATP 250 di Delray Beach. L’azzurro, terza testa di serie del torneo, è stato sconfitto dallo statunitense Sebastian Korda con il punteggio di 7-6(1) 6-1 in un’ora e sedici minuti. L’americano si giocherà ora il titolo in un derby tutto a stelle e strisce contro il vincente della sfida tra Tommy Paul e Learner Tien.

Il primo set è stato a lungo equilibrato, con i turni di servizio a fare la differenza. Il primo game combattuto arriva nel sesto, quando Cobolli si fa rimontare da 40-0 ma riesce comunque a mantenere la battuta. I momenti più delicati si concentrano nel decimo gioco: sotto 15-40, l’italiano annulla due set point infilando quattro punti consecutivi per il 5-5. Si arriva così al tie-break, dove però Korda cambia marcia, conquista sei punti di fila e chiude 7-1 dopo 48 minuti.

Nel secondo parziale Cobolli prova a restare in partita, salvando ancora una volta due palle break nel game inaugurale. Tuttavia, dal 1-1 in poi il match prende una direzione netta: Korda alza ulteriormente il livello, domina gli scambi e infila una serie devastante, vincendo 22 punti contro i soli 6 dell’azzurro. L’americano strappa il servizio tre volte – in due occasioni recuperando da 30-0 – e non concede alcuna opportunità di break, chiudendo 6-1 in appena 28 minuti.

I numeri confermano la superiorità del padrone di casa: 69 punti totali contro 46, 24 vincenti a fronte dei 14 di Cobolli e meno errori gratuiti (16 contro 20). Decisiva anche la resa con la seconda di servizio: appena il 39% per l’italiano contro l’82% di Korda.

Per Cobolli resta comunque una settimana positiva, ma in semifinale a Delray Beach è stato Korda a dimostrare maggiore solidità e continuità.