Challenger 100 St. Brieuc: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md

21/02/2026 21:59 2 commenti
Jacopo Berrettini nella foto
FRA Challenger 100 St. Brieuc – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Jacob Fearnley GBR vs Arthur Bouquier FRA
Qualifier vs Qualifier
Clement Tabur FRA vs Daniel Rincon ESP
Clement Chidekh FRA vs (8) Roman Safiullin RUS

(4) Sebastian Ofner AUT vs Charles Broom GBR
Qualifier vs Geoffrey Blancaneaux FRA
(WC) Matteo Martineau FRA vs Qualifier
Patrick Zahraj GER vs (7) Jurij Rodionov AUT

(5) Mark Lajal EST vs Jacopo Berrettini ITA
(WC) Raphael Perot FRA vs Pierre-Hugues Herbert FRA
(Alt) Norbert Gombos SVK vs Qualifier
(WC) Moise Kouame FRA vs (3) Titouan Droguet FRA

(6) Ugo Blanchet FRA vs Borna Gojo CRO
Robin Bertrand FRA vs Qualifier
Mikhail Kukushkin KAZ vs George Loffhagen GBR
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs (2) Hugo Gaston FRA

FRA Challenger 100 St. Brieuc – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Keegan Smith USA vs Max Hans Rehberg GER
(WC) Daniel Jade FRA vs (11) Jakub Paul SUI

(2) Philip Henning RSA vs (WC) Victor Barrere FRA
Michael Vrbensky CZE vs (12) Laurent Lokoli FRA

(3) Tom Paris FRA vs Robin Catry FRA
Arthur Nagel FRA vs (7) Lucas Poullain FRA

(4) James Trotter JPN vs Maxime Janvier FRA
(Alt) Arthur Reymond FRA vs (8) Buvaysar Gadamauri BEL

(5) Antoine Ghibaudo FRA vs (Alt) Loann Massard FRA
(WC) Timeo Trufelli FRA vs (10) Eero Vasa FIN

(6) Florian Broska GER vs (WC) Adrien Gobat FRA
(Alt) Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs (9) Cyril Vandermeersch FRA

2 commenti

miky85 21-02-2026 22:21

Gaston

Fearnley

Rodionov
Droguet

Tabur
Blancaneaux
Herbert
Blanchet

 2
Dany 21-02-2026 22:13

FEARNLEY

KOUAME

OFNER
GASTON

CHIDEKH
RODIONOV
LAJAL
GOJO

 1
