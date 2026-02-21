Challenger 100 St. Brieuc: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md

Challenger 100 St. Brieuc – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Jacob Fearnley vs Arthur Bouquier

Qualifier vs Qualifier

Clement Tabur vs Daniel Rincon

Clement Chidekh vs (8) Roman Safiullin

(4) Sebastian Ofner vs Charles Broom

Qualifier vs Geoffrey Blancaneaux

(WC) Matteo Martineau vs Qualifier

Patrick Zahraj vs (7) Jurij Rodionov

(5) Mark Lajal vs Jacopo Berrettini

(WC) Raphael Perot vs Pierre-Hugues Herbert

(Alt) Norbert Gombos vs Qualifier

(WC) Moise Kouame vs (3) Titouan Droguet

(6) Ugo Blanchet vs Borna Gojo

Robin Bertrand vs Qualifier

Mikhail Kukushkin vs George Loffhagen

Sascha Gueymard Wayenburg vs (2) Hugo Gaston

(1) Keegan Smithvs Max Hans Rehberg(WC) Daniel Jadevs (11) Jakub Paul

(2) Philip Henning vs (WC) Victor Barrere

Michael Vrbensky vs (12) Laurent Lokoli

(3) Tom Paris vs Robin Catry

Arthur Nagel vs (7) Lucas Poullain

(4) James Trotter vs Maxime Janvier

(Alt) Arthur Reymond vs (8) Buvaysar Gadamauri

(5) Antoine Ghibaudo vs (Alt) Loann Massard

(WC) Timeo Trufelli vs (10) Eero Vasa

(6) Florian Broska vs (WC) Adrien Gobat

(Alt) Constantin Bittoun Kouzmine vs (9) Cyril Vandermeersch