Challenger 100 St. Brieuc: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md
Challenger 100 St. Brieuc – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Jacob Fearnley vs Arthur Bouquier
Qualifier vs Qualifier
Clement Tabur vs Daniel Rincon
Clement Chidekh vs (8) Roman Safiullin
(4) Sebastian Ofner vs Charles Broom
Qualifier vs Geoffrey Blancaneaux
(WC) Matteo Martineau vs Qualifier
Patrick Zahraj vs (7) Jurij Rodionov
(5) Mark Lajal vs Jacopo Berrettini
(WC) Raphael Perot vs Pierre-Hugues Herbert
(Alt) Norbert Gombos vs Qualifier
(WC) Moise Kouame vs (3) Titouan Droguet
(6) Ugo Blanchet vs Borna Gojo
Robin Bertrand vs Qualifier
Mikhail Kukushkin vs George Loffhagen
Sascha Gueymard Wayenburg vs (2) Hugo Gaston
Challenger 100 St. Brieuc – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Keegan Smith vs Max Hans Rehberg
(WC) Daniel Jade vs (11) Jakub Paul
(2) Philip Henning vs (WC) Victor Barrere
Michael Vrbensky vs (12) Laurent Lokoli
(3) Tom Paris vs Robin Catry
Arthur Nagel vs (7) Lucas Poullain
(4) James Trotter vs Maxime Janvier
(Alt) Arthur Reymond vs (8) Buvaysar Gadamauri
(5) Antoine Ghibaudo vs (Alt) Loann Massard
(WC) Timeo Trufelli vs (10) Eero Vasa
(6) Florian Broska vs (WC) Adrien Gobat
(Alt) Constantin Bittoun Kouzmine vs (9) Cyril Vandermeersch
TAG: Circuito Challenger
2 commenti
Gaston
Fearnley
Rodionov
Droguet
Tabur
Blancaneaux
Herbert
Blanchet
FEARNLEY
KOUAME
OFNER
GASTON
CHIDEKH
RODIONOV
LAJAL
GOJO