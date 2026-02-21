WTA 125 Antalya: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di due azzurre
WTA 125 Antalya – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Iryna Shymanovich vs Denislava Glushkova
(WC) Defne Cirpanli vs (7) Katarina Zavatska
(2) Carolina Alves vs Martina Colmegna
(WC) Deniz Cakil vs (6) Anastasia Zolotareva
(3) Amarissa Toth vs Sofia Shapatava
Ikumi Yamazaki vs (5) Dalila Spiteri
(4) Mia Ristic vs Darya Astakhova
Alevtina Ibragimova vs (8) Polona Hercog
Center Court – ore 08:30
Alevtina Ibragimova vs (8) Polona Hercog Inizio 08:30
Defne Cirpanli vs (7) Katarina Zavatska
Court 1 – ore 08:30
(4) Mia Ristic vs Darya Astakhova Inizio 08:30
Deniz Cakil vs (6) Anastasia Zolotareva
Court 3 – ore 08:30
(1) Iryna Shymanovich vs Denislava Glushkova Inizio 08:30
Ikumi Yamazaki vs (5) Dalila Spiteri
Court 5 – ore 08:30
(2) Carolina Alves vs Martina Colmegna Inizio 08:30
(3) Amarissa Toth vs Sofia Shapatava
TAG: WTA 125 Antalya
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit