WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Antalya: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di due azzurre

21/02/2026 21:44 Nessun commento
Martina Colmegna nella foto
Martina Colmegna nella foto

TUR WTA 125 Antalya – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Iryna Shymanovich BLR vs Denislava Glushkova BUL
(WC) Defne Cirpanli TUR vs (7) Katarina Zavatska UKR

(2) Carolina Alves BRA vs Martina Colmegna ITA
(WC) Deniz Cakil TUR vs (6) Anastasia Zolotareva RUS

(3) Amarissa Toth HUN vs Sofia Shapatava GEO
Ikumi Yamazaki JPN vs (5) Dalila Spiteri ITA

(4) Mia Ristic SRB vs Darya Astakhova RUS
Alevtina Ibragimova RUS vs (8) Polona Hercog SLO

Center Court – ore 08:30
Alevtina Ibragimova RUS vs (8) Polona Hercog SLO Inizio 08:30
Defne Cirpanli TUR vs (7) Katarina Zavatska UKR

Court 1 – ore 08:30
(4) Mia Ristic SRB vs Darya Astakhova RUS Inizio 08:30
Deniz Cakil TUR vs (6) Anastasia Zolotareva RUS

Court 3 – ore 08:30
(1) Iryna Shymanovich BLR vs Denislava Glushkova BUL Inizio 08:30
Ikumi Yamazaki JPN vs (5) Dalila Spiteri ITA

Court 5 – ore 08:30
(2) Carolina Alves BRA vs Martina Colmegna ITA Inizio 08:30
(3) Amarissa Toth HUN vs Sofia Shapatava GEO

TAG: