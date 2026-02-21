Berrettini tra pioggia e polemiche: Buse lo elimina tra i fischi (Video)
Autentico thriller quello andato in scena tra Matteo Berrettini e Ignacio Buse, con il peruviano capace di imporsi al termine di una battaglia di quattro ore, condizionata anche dalla pioggia e da momenti di forte tensione.
Il match è stato interrotto all’inizio del terzo set per quasi un’ora a causa del maltempo, per poi riprendere regolarmente. Ma il vero caos è arrivato sul 5-2 in favore di Buse nel parziale decisivo: qualche goccia ha iniziato a cadere e Berrettini ha chiesto con insistenza la sospensione dell’incontro.
Llueve, Buse está 5/2 en el tercer set y Berrettini no quiere jugarlo.
La gente lo abuchea y canta: “Buse, Buse”#RioOpen pic.twitter.com/cfXKgHhlE5
— Todo Sobre Tenis (@Tsobretenis) February 21, 2026
La giudice di sedia, però, ha ritenuto che le condizioni non fossero tali da giustificare un nuovo stop. L’azzurro, visibilmente contrariato, ha protestato a lungo e si è inizialmente rifiutato di riprendere il gioco. Alla fine è stato costretto a continuare, mentre dagli spalti il pubblico brasiliano faceva sentire tutto il proprio sostegno a Buse, accompagnando la scena con fischi per Berrettini e cori incessanti: “Buse, Buse”.
Nel clima incandescente, il peruviano è rimasto concentrato e ha chiuso la partita con grande freddezza, sfruttando l’inerzia favorevole e il supporto del pubblico. Una vittoria pesantissima per Buse, maturata in un contesto ad altissima tensione, mentre per Berrettini resta l’amarezza di una serata complicata, dentro e fuori dal campo.
Marco Rossi
TAG: Matteo Berrettini
7 commenti
@ Pier no guest
Pier, ti ha messo il verde. 💡
Ed ora tutti al carnevale!
@ patric25 (#4565720)
Ottimo commento tanto che ti sei pure messo il pollice verde.
Poi parlano dei giovani tennisti che si incitano,qua ci si loda e ci si sbroda.
@ patric25 (#4565720)
Personalmente credo che, se gli infortuni lo lasciano in pace, può fare ancora un paio di stagioni a buon livello galleggiando a ridosso dei top50! O almeno me lo auguro!
@ Intrepido (#4565714)
sarà pure modesto ma è la triste realtà, e a berrettini conviene ritirarsi e entrare nel mondo della moda, inutile aggrapparsi alle gocce di pioggia quando stai perdendo… inoltre trovo i fischi contro di lui giustissimi se li merita tutti!
Berrettini tra infortuni continui, che lo bloccano mentalmente, e gioco ormai uguale a se stesso sta pian piano uscendo dal tennis che conta. Cmq grazie per i bei momenti passati Matteo.
Non un grande inizio di anno per i nostri, sia fisicamente che mentalmente! Modesto parere…