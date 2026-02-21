Curiosità Copertina, Generica

Berrettini tra pioggia e polemiche: Buse lo elimina tra i fischi (Video)

21/02/2026 11:23 7 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12

Autentico thriller quello andato in scena tra Matteo Berrettini e Ignacio Buse, con il peruviano capace di imporsi al termine di una battaglia di quattro ore, condizionata anche dalla pioggia e da momenti di forte tensione.
Il match è stato interrotto all’inizio del terzo set per quasi un’ora a causa del maltempo, per poi riprendere regolarmente. Ma il vero caos è arrivato sul 5-2 in favore di Buse nel parziale decisivo: qualche goccia ha iniziato a cadere e Berrettini ha chiesto con insistenza la sospensione dell’incontro.

La giudice di sedia, però, ha ritenuto che le condizioni non fossero tali da giustificare un nuovo stop. L’azzurro, visibilmente contrariato, ha protestato a lungo e si è inizialmente rifiutato di riprendere il gioco. Alla fine è stato costretto a continuare, mentre dagli spalti il pubblico brasiliano faceva sentire tutto il proprio sostegno a Buse, accompagnando la scena con fischi per Berrettini e cori incessanti: “Buse, Buse”.

Nel clima incandescente, il peruviano è rimasto concentrato e ha chiuso la partita con grande freddezza, sfruttando l’inerzia favorevole e il supporto del pubblico. Una vittoria pesantissima per Buse, maturata in un contesto ad altissima tensione, mentre per Berrettini resta l’amarezza di una serata complicata, dentro e fuori dal campo.



Marco Rossi

TAG:

7 commenti

piper 21-02-2026 12:41

@ Pier no guest

Pier, ti ha messo il verde. 💡

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Queever (Guest) 21-02-2026 12:27

Ed ora tutti al carnevale!

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 21-02-2026 12:21

@ patric25 (#4565720)

Ottimo commento tanto che ti sei pure messo il pollice verde.
Poi parlano dei giovani tennisti che si incitano,qua ci si loda e ci si sbroda.

 5
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25, Marco M., Marco Tullio Cicerone
Intrepido (Guest) 21-02-2026 12:17

@ patric25 (#4565720)

Personalmente credo che, se gli infortuni lo lasciano in pace, può fare ancora un paio di stagioni a buon livello galleggiando a ridosso dei top50! O almeno me lo auguro!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patric25 21-02-2026 12:04

@ Intrepido (#4565714)

sarà pure modesto ma è la triste realtà, e a berrettini conviene ritirarsi e entrare nel mondo della moda, inutile aggrapparsi alle gocce di pioggia quando stai perdendo… inoltre trovo i fischi contro di lui giustissimi se li merita tutti!

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25
Paul440 (Guest) 21-02-2026 12:01

Berrettini tra infortuni continui, che lo bloccano mentalmente, e gioco ormai uguale a se stesso sta pian piano uscendo dal tennis che conta. Cmq grazie per i bei momenti passati Matteo.

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25, Marco M.
Intrepido (Guest) 21-02-2026 12:00

Non un grande inizio di anno per i nostri, sia fisicamente che mentalmente! Modesto parere…

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25