Berrettini tra pioggia e polemiche: Buse lo elimina tra i fischi (Video)

Autentico thriller quello andato in scena tra Matteo Berrettini e Ignacio Buse, con il peruviano capace di imporsi al termine di una battaglia di quattro ore, condizionata anche dalla pioggia e da momenti di forte tensione.

Il match è stato interrotto all’inizio del terzo set per quasi un’ora a causa del maltempo, per poi riprendere regolarmente. Ma il vero caos è arrivato sul 5-2 in favore di Buse nel parziale decisivo: qualche goccia ha iniziato a cadere e Berrettini ha chiesto con insistenza la sospensione dell’incontro.

Llueve, Buse está 5/2 en el tercer set y Berrettini no quiere jugarlo. La gente lo abuchea y canta: “Buse, Buse”#RioOpen pic.twitter.com/cfXKgHhlE5 — Todo Sobre Tenis (@Tsobretenis) February 21, 2026

La giudice di sedia, però, ha ritenuto che le condizioni non fossero tali da giustificare un nuovo stop. L’azzurro, visibilmente contrariato, ha protestato a lungo e si è inizialmente rifiutato di riprendere il gioco. Alla fine è stato costretto a continuare, mentre dagli spalti il pubblico brasiliano faceva sentire tutto il proprio sostegno a Buse, accompagnando la scena con fischi per Berrettini e cori incessanti: “Buse, Buse”.

Nel clima incandescente, il peruviano è rimasto concentrato e ha chiuso la partita con grande freddezza, sfruttando l’inerzia favorevole e il supporto del pubblico. Una vittoria pesantissima per Buse, maturata in un contesto ad altissima tensione, mentre per Berrettini resta l’amarezza di una serata complicata, dentro e fuori dal campo.





Marco Rossi