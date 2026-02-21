Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo Flavio Cobolli nella semifinale di Delray Beach (LIVE)

21/02/2026 08:48 1 commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
ARE ATP 500 Doha – Finale – hard

Center Court – ore 19:00
Carlos Alcaraz ESP vs Arthur Fils FRA
Il match deve ancora iniziare









BRA ATP 500 Rio de Janeiro – Semifinali – hard

Quadra Guga Kuerten – ore 18:30
Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Joao Fonseca BRA / Marcelo Melo BRA
Il match deve ancora iniziare

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Vit Kopriva CZE (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Ignacio Buse PER (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 19:30
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare










USA ATP 250 Delray Beach – Semifinali – hard

Center Court – ore 18:30
Benjamin Kittay USA / Ryan Seggerman USA vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA
Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA vs Sebastian Korda USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN / Jody Maginley ANT vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Tommy Paul USA vs Learner Tien USA (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Giuliano da Viareggio (Guest) 21-02-2026 09:02

Per Cobolli sara’ durissima, Korda in gran forma…. ma mai dire mai…

 1
