ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo Flavio Cobolli nella semifinale di Delray Beach (LIVE)
ATP 500 Doha – Finale – hard
Center Court – ore 19:00
Carlos Alcaraz vs Arthur Fils
ATP 500 Rio de Janeiro – Semifinali – hard
Quadra Guga Kuerten – ore 18:30
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Joao Fonseca / Marcelo Melo
Tomas Martin Etcheverry vs Vit Kopriva (Non prima 22:00)
Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse (Non prima 00:00)
Quadra 1 – ore 19:30
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
ATP 250 Delray Beach – Semifinali – hard
Center Court – ore 18:30
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman vs Robert Cash / JJ Tracy
Flavio Cobolli vs Sebastian Korda (Non prima 21:00)
Liam Draxl / Jody Maginley vs Austin Krajicek / Nikola Mektic (Non prima 00:00)
Tommy Paul vs Learner Tien (Non prima 02:00)
1 commento
Per Cobolli sara’ durissima, Korda in gran forma…. ma mai dire mai…