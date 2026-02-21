Berrettini non supera l’ostacolo Buse a Rio, in un match disturbato dalla pioggia

“La maledetta pioggia”. Una serata davvero disturbata dal maltempo a Rio de Janeiro, a complicare ancor più la prestazione non eccelsa di Matteo Berrettini nei quarti di finale dell’ATP 500, sconfitto da Ignacio Buse, peruviano diventato strada facendo vero personaggio del torneo carioca. Buse infatti, tennista in costante ascesa dopo ottimi risultati a livello Challenger nel 2025, dopo aver estromesso l’idolo di casa Joao Fonseca ha disputato una partita più consistente e regolare rispetto all’italiano, carente in risposta e incapace di prendere ritmo con i suoi due colpi principali, servizio e diritto. Buse ha condotto il gioco e nonostante ben quattro interruzioni per la pioggia ed è riuscito a completare l’opera vincendo per 6-3, 2-6, 6-2. Un successo che lo qualifica per la semifinale più importante della sua giovane carriera.

“Oggi è stata davvero dura perché ci siamo fermati quattro volte a causa della pioggia”, ha detto Buse al termine del match. “Le condizioni a volte sono veloci, a volte lente. Non si sa mai. Ma è stata una partita difficile, ma sono contento di averla gestita bene.” Sul 5-2 nel terzo set, il peruviano era a un passo dalla vittoria prima che la pioggia interrompesse l’incontro per la quarta volta. Alla ripresa del gioco, non è riuscito a sfruttare due match point sul servizio di Berrettini, prima di aggiudicarsi la vittoria in due ore e 19 minuti. La sconfitta di Berrettini non è molto diversa da quella sofferta la settimana precedente a Buenos Aires: forse ha pagato le fatiche degli incontri precedenti, sembrando meno vivace fisicamente, non così reattivo nel rimettere il pressing ordinato e di buon ritmo di Buse, giocatore poco appariscente ma assai consistente e rapido nella copertura del campo. Matteo ha concluso l’incontro con due prime palle su tre in gioco, ma non sempre è riuscito a capitalizzare il vantaggio del servizio, spostato sul campo e incapace di imporre la sua maggior potenza. Troppi i 35 errori commessi, contro i 21 dell’avversario, più bravo a giocare con schemi tanto semplici quanto efficaci. Peccato per l’italiano, visto il campo dei partecipanti rimasto in gara a Rio c’era spazio poter ambire anche alla vittoria finale, ma ancora la sua condizioni generale, fisica e tecnica, non è vicina ai giorni migliori.

L’incontro si fa subito in salita per Berrettini: pronti via e subisce un break nel primo game, con la battuta non subito a sostenerlo. Buse invece scatta più agile, è veloce sul campo e sposta l’azzurro, un po’ corto nelle difese e quindi progressivamente va sotto nello scambio. Il peruviano concede due palle del contro break sul 15-40 nel quarto game, ma riesce a salvarsi e da qua in avanti è molto solido e positivo sul campo. Matteo invece non trova ritmo, il campo è lento e le condizioni difficili. Sul 5-3 l’azzurro subisce un altro break per il 6-3 che chiude il primo set.

Nel secondo parziale arriva una discreta reazione di Berrettini, più efficace col servizio, meno dietro al campo e con un diritto che inizia ad incidere e tener fermo Buse. L’azzurro si prende un break di vantaggio nel terzo game, per il 2-1, quindi dopo un turno di servizio a zero con due ace va a strappare un secondo break, per il 4-1. La lotta è intensa, si va a strappi anche per le interruzioni, entrambi concedono palle break ma si salvano, per il 6-2 a favore di Matteo. Si sperava che sulla spinta del set vinto, l’azzurro potesse aver girato la partita a suo favore. Invece Buse riparte forte nel terzo set e con un break strappato sul 30-40 nel secondo game scappa via e diventa imprendibile. Il peruviano infatti salva una chance del contro break nel turno successivo e non concede più nulla. Dopo l’ennesima interruzione, Berrettini salva due match point sul 5-2 ma niente può in risposta, per il 6-3 che chiude l’incontro a favore di Buse.

