ATP 500 Rio de Janeiro: Secondo Turno. LIVE Matteo Berrettini vs Dusan Lajovic (LIVE)
19/02/2026 20:00 Nessun commento
🎾 ATP 500 Rio de Janeiro – Terra
Round of 16
🇮🇹
M. Berrettini
0
Vs
wins
0
⏱️ 2° incontro ore 23:30
🇷🇸
D. Lajovic
Rank
57
Age
29
Height
196cm
Weight
95kg
Plays
Right
Backhand
Two
Pro
2015
Rank
129
Age
35
Height
183cm
Weight
83kg
Plays
Right
Backhand
One
Pro
2007
2/1
YTD W/L
1/1
0
YTD TITLES
0
210/116
CAREER W/L
208/273
10
CAREER TITLES
2
$13.8M
PRIZE MONEY
$10.4M
🏆 In caso di vittoria affronterà
Fonseca (3) – Buse
Il match deve ancora iniziare
