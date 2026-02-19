Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Rio de Janeiro: Secondo Turno. LIVE Matteo Berrettini vs Dusan Lajovic (LIVE)

19/02/2026 20:00 Nessun commento
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images





ATP 500 Rio de Janeiro – Berrettini vs Lajovic


🎾 ATP 500 Rio de Janeiro – Terra
Round of 16

🇮🇹
M. Berrettini

0

Vs
wins

0

⏱️ 2° incontro ore 23:30

🇷🇸
D. Lajovic

Rank
57
Age
29
Height
196cm
Weight
95kg
Plays
Right
Backhand
Two
Pro
2015

Rank
129
Age
35
Height
183cm
Weight
83kg
Plays
Right
Backhand
One
Pro
2007

2/1
YTD W/L
1/1

0
YTD TITLES
0

210/116
CAREER W/L
208/273

10
CAREER TITLES
2

$13.8M
PRIZE MONEY
$10.4M

🏆 In caso di vittoria affronterà
Fonseca (3) BRA – Buse PER

Il match deve ancora iniziare


TAG: , ,