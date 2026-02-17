Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo diversi azzurri (LIVE)

17/02/2026 08:54 Nessun commento
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
ARE ATP 500 Doha – 1° Turno – hard

Center Court – ore 11:30
Moez Echargui TUN vs Stefanos Tsitsipas GRE
ATP Doha
Moez Echargui
0
4
4
Stefanos Tsitsipas
0
6
5
Mostra dettagli

Shintaro Mochizuki JPN vs Karen Khachanov RUS

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Arthur Rinderknech FRA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong NED vs Andrey Rublev RUS

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 1 – ore 11:30
Marton Fucsovics HUN vs Hady Habib LBN

ATP Doha
Marton Fucsovics
6
6
Hady Habib
3
3
Vincitore: Fucsovics
Mostra dettagli

Jiri Lehecka CZE vs Jenson Brooksby USA

ATP Doha
Jiri Lehecka [8]
0
0
Jenson Brooksby
0
0
Mostra dettagli

Ugo Humbert FRA vs Fabian Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare

Moez Echargui TUN / Mubarak Shannan Zayid QAT vs Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 2 – ore 11:30
Pablo Carreno Busta ESP vs Quentin Halys FRA

ATP Doha
Pablo Carreno Busta
0
6
4
Quentin Halys
15
4
4
Mostra dettagli

Zhizhen Zhang CHN vs Roberto Carballes Baena ESP

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs BEL vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Sander Arends NED / Romain Arneodo MON

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 3 – ore 11:30
Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP Doha
Petr Nouza / Patrik Rikl
15
6
5
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2]
40
7
4
Mostra dettagli

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Adam Pavlasek CZE / John-Patrick Smith AUS (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin AUS / Stefanos Tsitsipas GRE vs Victor Cornea ROU / Szymon Walkow POL

Il match deve ancora iniziare

Reda Bennani MAR / Pablo Carreno Busta ESP vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare









BRA ATP 500 Rio de Janeiro – 1° Turno – hard

Quadra Guga Kuerten – ore 20:30
Tomas Barrios Vera CHI vs Matteo Berrettini ITA
Il match deve ancora iniziare

Joao Fonseca BRA vs Thiago Monteiro BRA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Luis “Guto” Miguel BRA vs Vilius Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 20:30
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Francisco Comesana ARG

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare




Quadra 2 – ore 20:30
Dino Prizmic CRO vs Francesco Passaro ITA
Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare

Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Felipe Meligeni Alves BRA / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare




Quadra 4 – ore 21:30
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Roman Andres Burruchaga ARG
Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Jean-Julien Rojer NED vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur BIH vs Pedro Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare










USA ATP 250 Delray Beach – 1° Turno – hard

Center Court – ore 17:00
Alex Michelsen USA / Rajeev Ram USA vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED
Il match deve ancora iniziare

Sebastian Korda USA vs Mackenzie McDonald USA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima USA vs Marin Cilic CRO (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Miomir Kecmanovic SRB vs Mattia Bellucci ITA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet FRA vs Tommy Paul USA (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Nuno Borges POR / Miguel Reyes-Varela MEX

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Zachary Svajda USA

Il match deve ancora iniziare

N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT vs Benjamin Kittay USA / Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare

Ethan Quinn USA vs Rafael Jodar ESP (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Gabriel Diallo CAN

Il match deve ancora iniziare

