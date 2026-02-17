ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo diversi azzurri (LIVE)

Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
ATP 500 Doha – 1° Turno – hard
Center Court – ore 11:30
Moez Echargui
vs Stefanos Tsitsipas
ATP Doha
Moez Echargui
0
4
4
Stefanos Tsitsipas•
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Tsitsipas
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
M. Echargui
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
S. Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
M. Echargui
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-2 → 1-2
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Tsitsipas
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-5 → 4-6
M. Echargui
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
M. Echargui
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
S. Tsitsipas
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-1 → 2-2
M. Echargui
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Echargui
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Shintaro Mochizuki vs Karen Khachanov
Il match deve ancora iniziare
Carlos Alcaraz vs Arthur Rinderknech (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Jesper de Jong vs Andrey Rublev
Il match deve ancora iniziare
Grandstand 1 – ore 11:30
Marton Fucsovics vs Hady Habib
ATP Doha
Marton Fucsovics
6
6
Hady Habib
3
3
Vincitore: Fucsovics
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Fucsovics
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
H. Habib
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-2 → 5-3
H. Habib
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
H. Habib
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
M. Fucsovics
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Fucsovics
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
H. Habib
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-A
3-3 → 4-3
H. Habib
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-2 → 2-3
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Fucsovics
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-0 → 1-1
Jiri Lehecka vs Jenson Brooksby
ATP Doha
Jiri Lehecka [8]
0
0
Jenson Brooksby
0
0
Ugo Humbert vs Fabian Marozsan
Il match deve ancora iniziare
Moez Echargui / Mubarak Shannan Zayid vs Yuki Bhambri / Andre Goransson
Il match deve ancora iniziare
Grandstand 2 – ore 11:30
Pablo Carreno Busta vs Quentin Halys
ATP Doha
Pablo Carreno Busta
0
6
4
Quentin Halys•
15
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Carreno Busta
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Q. Halys
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
3-3 → 3-4
P. Carreno Busta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
P. Carreno Busta
1-2 → 2-2
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Carreno Busta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
P. Carreno Busta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
P. Carreno Busta
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 3-2
P. Carreno Busta
2-1 → 3-1
Q. Halys
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
ace
1-1 → 2-1
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Zhizhen Zhang vs Roberto Carballes Baena
Il match deve ancora iniziare
Zizou Bergs vs Giovanni Mpetshi Perricard
Il match deve ancora iniziare
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Sander Arends / Romain Arneodo
Il match deve ancora iniziare
Grandstand 3 – ore 11:30
Petr Nouza / Patrik Rikl vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
ATP Doha
Petr Nouza / Patrik Rikl
15
6
5
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2]•
40
7
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Nouza / Rikl
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
M. Arevalo / Pavic
4-3 → 4-4
M. Arevalo / Pavic
3-2 → 3-3
M. Arevalo / Pavic
2-1 → 2-2
P. Nouza / Rikl
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Arevalo / Pavic
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
P. Nouza / Rikl
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
P. Nouza / Rikl
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
M. Arevalo / Pavic
2-2 → 2-3
P. Nouza / Rikl
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-2 → 2-2
M. Arevalo / Pavic
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-2 → 1-2
P. Nouza / Rikl
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Adam Pavlasek / John-Patrick Smith (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Alexei Popyrin / Stefanos Tsitsipas vs Victor Cornea / Szymon Walkow
Il match deve ancora iniziare
Reda Bennani / Pablo Carreno Busta vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Rio de Janeiro – 1° Turno – hard
Quadra Guga Kuerten – ore 20:30
Tomas Barrios Vera
vs Matteo Berrettini
Il match deve ancora iniziare
Joao Fonseca vs Thiago Monteiro (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Luis “Guto” Miguel vs Vilius Gaubas
Il match deve ancora iniziare
Quadra 1 – ore 20:30
Tomas Martin Etcheverry vs Francisco Comesana
Il match deve ancora iniziare
Francisco Cerundolo vs Mariano Navone
Il match deve ancora iniziare
Jaime Faria vs Sebastian Baez
Il match deve ancora iniziare
Quadra 2 – ore 20:30
Dino Prizmic
vs Francesco Passaro
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel Cerundolo vs Luciano Darderi
Il match deve ancora iniziare
Sander Gille / Sem Verbeek vs Felipe Meligeni Alves / Marcelo Zormann
Il match deve ancora iniziare
Quadra 4 – ore 21:30
Camilo Ugo Carabelli
vs Roman Andres Burruchaga
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Escobar / Jean-Julien Rojer vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
Il match deve ancora iniziare
Damir Dzumhur vs Pedro Martinez
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Delray Beach – 1° Turno – hard
Center Court – ore 17:00
Alex Michelsen
/ Rajeev Ram
vs Vasil Kirkov
/ Bart Stevens
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Korda vs Mackenzie McDonald (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Brandon Nakashima vs Marin Cilic (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Miomir Kecmanovic vs Mattia Bellucci (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Corentin Moutet vs Tommy Paul (Non prima 02:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:00
Robert Cash / JJ Tracy vs Nuno Borges / Miguel Reyes-Varela
Il match deve ancora iniziare
Aleksandar Kovacevic vs Zachary Svajda
Il match deve ancora iniziare
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner vs Benjamin Kittay / Ryan Seggerman
Il match deve ancora iniziare
Ethan Quinn vs Rafael Jodar (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Adam Walton vs Gabriel Diallo
Il match deve ancora iniziare
