ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Alcaraz vince a Doha pur annllando due palle set (LIVE)

17/02/2026 19:41 26 commenti
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)

Carlos Alcaraz inizia con una vittoria il suo cammino all’ATP 500 di Doha. Il numero uno del mondo, al primo match dopo il trionfo agli Australian Open, ha superato il francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-4 7-6(5), conquistando l’ottava vittoria consecutiva in questo avvio di stagione.
Il successo non è stato semplice: nel secondo set Alcaraz ha dovuto salvare due set point al servizio prima di imporsi al tie-break. Con questo risultato, lo spagnolo ha raggiunto le 150 vittorie in carriera sul cemento nel circuito maggiore.

Spettacolo a rete e colpi di classe
Alcaraz ha mostrato tutto il suo repertorio, ma a rubare la scena sono state le sue smorzate di volo. Solo nel primo set ne ha piazzate tre vincenti, chiudendo l’incontro con un ottimo 76% di punti vinti a rete.
Nel secondo parziale, Rinderknech ha alzato il livello, servendo con grande precisione e trascinando la sfida al tie-break. Lo spagnolo, però, ha ritrovato concentrazione nei momenti decisivi, conquistando il quarto tie-break consecutivo vinto contro il francese.

Possibile finale con Sinner
Alcaraz ora affronterà il francese Valentin Royer nel prossimo turno. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare Jannik Sinner solo in un’eventuale finale, che rappresenterebbe il 17° capitolo della loro rivalità.
Nel suo lato di tabellone, lo spagnolo potrebbe trovare ai quarti Karen Khachanov, già campione del torneo, che ha superato il lucky loser Shintaro Mochizuki in tre set.

Gli altri risultati
Avanza anche Stefanos Tsitsipas, che ha battuto la wild card tunisina Moez Echargui 6-4 6-4 e ora affronterà il rivale Daniil Medvedev in un atteso secondo turno.
Tra gli altri, successi per Jiří Lehečka, Zizou Bergs, Fábián Marozsán e Zhang Zhizhen, tutti qualificati al turno successivo.
Per Alcaraz, intanto, l’obiettivo è migliorare il risultato dello scorso anno a Doha, quando si fermò nei quarti di finale. Il 2026, però, è iniziato nel migliore dei modi e lo spagnolo vuole continuare la sua corsa.

ARE ATP 500 Doha – 1° Turno – hard

Center Court – ore 11:30
Moez Echargui TUN vs Stefanos Tsitsipas GRE
ATP Doha
Moez Echargui
4
4
Stefanos Tsitsipas
6
6
Vincitore: Tsitsipas
Mostra dettagli

Shintaro Mochizuki JPN vs Karen Khachanov RUS

ATP Doha
Shintaro Mochizuki
1
6
4
Karen Khachanov [7]
6
3
6
Vincitore: Khachanov
Mostra dettagli

Carlos Alcaraz ESP vs Arthur Rinderknech FRA (Non prima 17:30)

ATP Doha
Carlos Alcaraz [1]
6
7
Arthur Rinderknech
4
6
Vincitore: Alcaraz
Mostra dettagli

Jesper de Jong NED vs Andrey Rublev RUS

ATP Doha
Jesper de Jong
4
3
Andrey Rublev [5]
6
6
Vincitore: Rublev
Mostra dettagli



Grandstand 1 – ore 11:30
Marton Fucsovics HUN vs Hady Habib LBN

ATP Doha
Marton Fucsovics
6
6
Hady Habib
3
3
Vincitore: Fucsovics
Mostra dettagli

Jiri Lehecka CZE vs Jenson Brooksby USA

ATP Doha
Jiri Lehecka [8]
6
6
Jenson Brooksby
3
3
Vincitore: Lehecka
Mostra dettagli

Ugo Humbert FRA vs Fabian Marozsan HUN

ATP Doha
Ugo Humbert
3
1
Fabian Marozsan
6
6
Vincitore: Marozsan
Mostra dettagli

Moez Echargui TUN / Mubarak Shannan Zayid QAT vs Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE

ATP Doha
Moez Echargui / Mubarak Shannan Zayid
2
3
Yuki Bhambri / Andre Goransson
6
6
Vincitore: Bhambri / Goransson
Mostra dettagli



Grandstand 2 – ore 11:30
Pablo Carreno Busta ESP vs Quentin Halys FRA

ATP Doha
Pablo Carreno Busta
6
5
3
Quentin Halys
4
7
6
Vincitore: Halys
Mostra dettagli

Zhizhen Zhang CHN vs Roberto Carballes Baena ESP

ATP Doha
Zhizhen Zhang
6
6
Roberto Carballes Baena
4
4
Vincitore: Zhang
Mostra dettagli

Zizou Bergs BEL vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA

ATP Doha
Zizou Bergs
6
6
6
Giovanni Mpetshi Perricard
3
7
4
Vincitore: Bergs
Mostra dettagli

Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Sander Arends NED / Romain Arneodo MON

ATP Doha
Francisco Cabral / Lucas Miedler [4]
6
7
Sander Arends / Romain Arneodo
3
6
Vincitore: Cabral / Miedler
Mostra dettagli



Grandstand 3 – ore 11:30
Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP Doha
Petr Nouza / Patrik Rikl
6
6
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2]
7
7
Vincitore: Arevalo / Pavic
Mostra dettagli

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Adam Pavlasek CZE / John-Patrick Smith AUS (Non prima 14:00)

ATP Doha
Simone Bolelli / Andrea Vavassori
4
6
10
Adam Pavlasek / John-Patrick Smith
6
3
4
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Mostra dettagli

Alexei Popyrin AUS / Stefanos Tsitsipas GRE vs Victor Cornea ROU / Szymon Walkow POL

ATP Doha
Alexei Popyrin / Stefanos Tsitsipas
6
6
Victor Cornea / Szymon Walkow
3
0
Vincitore: Popyrin / Tsitsipas
Mostra dettagli

Reda Bennani MAR / Pablo Carreno Busta ESP vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA

ATP Doha
Reda Bennani / Pablo Carreno Busta
2
0
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
6
6
Vincitore: Halys / Herbert
Mostra dettagli









BRA ATP 500 Rio de Janeiro – 1° Turno – hard

Quadra Guga Kuerten – ore 20:30
Tomas Barrios Vera CHI vs Matteo Berrettini ITA
ATP Rio de Janeiro
Tomas Barrios Vera
6
5
Matteo Berrettini
7
7
Vincitore: Berrettini
Mostra dettagli

Joao Fonseca BRA vs Thiago Monteiro BRA (Non prima 23:00)

ATP Rio de Janeiro
Joao Fonseca [3]
0
3
Thiago Monteiro
0
4
Mostra dettagli

Luis “Guto” Miguel BRA vs Vilius Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 20:30
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Francisco Comesana ARG

ATP Rio de Janeiro
Tomas Martin Etcheverry [8]
3
6
6
Francisco Comesana
6
3
4
Vincitore: Etcheverry
Mostra dettagli

Francisco Cerundolo ARG vs Mariano Navone ARG

ATP Rio de Janeiro
Francisco Cerundolo [1]
0
6
0
Mariano Navone
15
3
0
Mostra dettagli

Jaime Faria POR vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare




Quadra 2 – ore 20:30
Dino Prizmic CRO vs Francesco Passaro ITA
ATP Rio de Janeiro
Dino Prizmic
3
4
Francesco Passaro
6
6
Vincitore: Passaro
Mostra dettagli

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Luciano Darderi ITA

ATP Rio de Janeiro
Juan Manuel Cerundolo
30
6
3
2
Luciano Darderi [2]
40
1
6
1
Mostra dettagli

Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Felipe Meligeni Alves BRA / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare




Quadra 4 – ore 21:30
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Roman Andres Burruchaga ARG
ATP Rio de Janeiro
Camilo Ugo Carabelli [5]
3
4
Roman Andres Burruchaga
6
6
Vincitore: Burruchaga
Mostra dettagli

Gonzalo Escobar ECU / Jean-Julien Rojer NED vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

ATP Rio de Janeiro
Gonzalo Escobar / Jean-Julien Rojer
3
3
Maximo Gonzalez / Andres Molteni [2]
6
6
Vincitore: Gonzalez / Molteni
Mostra dettagli

Damir Dzumhur BIH vs Pedro Martinez ESP

ATP Rio de Janeiro
Damir Dzumhur
0
0
Pedro Martinez
0
0
Mostra dettagli










USA ATP 250 Delray Beach – 1° Turno – hard

Center Court – ore 17:00
Alex Michelsen USA / Rajeev Ram USA vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED
ATP Delray Beach
Alex Michelsen / Rajeev Ram
4
4
Vasil Kirkov / Bart Stevens
6
6
Vincitore: Kirkov / Stevens
Mostra dettagli

Sebastian Korda USA vs Mackenzie McDonald USA (Non prima 19:00)

ATP Delray Beach
Sebastian Korda
6
7
Mackenzie McDonald
4
5
Vincitore: Korda
Mostra dettagli

Brandon Nakashima USA vs Marin Cilic CRO (Non prima 20:30)

ATP Delray Beach
Brandon Nakashima [7]
7
7
Marin Cilic
6
6
Vincitore: Nakashima
Mostra dettagli

Miomir Kecmanovic SRB vs Mattia Bellucci ITA (Non prima 00:00)

ATP Delray Beach
Miomir Kecmanovic
0
0
Mattia Bellucci
0
0
Mostra dettagli

Corentin Moutet FRA vs Tommy Paul USA (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Nuno Borges POR / Miguel Reyes-Varela MEX

ATP Delray Beach
Robert Cash / JJ Tracy [3]
6
6
Nuno Borges / Miguel Reyes-Varela
3
2
Vincitore: Cash / Tracy
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Zachary Svajda USA

ATP Delray Beach
Aleksandar Kovacevic
6
3
Zachary Svajda
7
6
Vincitore: Svajda
Mostra dettagli

N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT vs Benjamin Kittay USA / Ryan Seggerman USA

ATP Delray Beach
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner
6
6
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman
7
7
Vincitore: Kittay / Seggerman
Mostra dettagli

Ethan Quinn USA vs Rafael Jodar ESP (Non prima 22:00)

ATP Delray Beach
Ethan Quinn
2
3
Rafael Jodar
6
6
Vincitore: Jodar
Mostra dettagli

Adam Walton AUS vs Gabriel Diallo CAN

ATP Delray Beach
Adam Walton
40
7
2
Gabriel Diallo
30
6
0
Mostra dettagli

26 commenti. Lasciane uno!

MAURO (Guest) 17-02-2026 23:03

Scritto da Harlan
Dietro Carlone, il solito vuoto a perdere iberico

A me sembrerebbe di vedere un 62 63 dato dal settembre 2006 Jodar allo statunitense Quinn al suo domicilio. Quinn qualcuno lo ha definito sul forum un potenziale top player.

 26
26
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 17-02-2026 22:49

Scritto da il capitano
Alcaraz sul velluto, stravince contro il francese.

Caro Capitano,
più che un velluto mi è sembrato un “pied-de-poule” 🙂 🙂 🙂

 25
25
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tomax (Guest) 17-02-2026 22:30

@ patric25 (#4563899)

pensa che loro fanno tutte e due e sono pure pagati

 24
24
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 17-02-2026 22:04

Manca la luce a Rio ? 🙁

 23
23
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 17-02-2026 21:50

Ottimi Berretto e Passaro portano a casa il primo set!

 22
22
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 17-02-2026 21:24

Bravo Tsitsipas.

 21
21
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 17-02-2026 21:22

Bravo cinà

 20
20
Bisogna essere registrati per votare un commento!
hugo stiglitz (Guest) 17-02-2026 21:05

set point contro e Carlos fa serve and volley con una sicurezza nei suoi mezzi che spiega ancora una volta perchè sia di un altro pianeta. Alieno

 19
19
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Capixaba (Guest) 17-02-2026 20:35

@ Cogi53 (#4563991)

Non solo ha buttato il secondo set ma ha anche regalato il break nel primo set

 18
18
Bisogna essere registrati per votare un commento!
il capitano 17-02-2026 20:18

Alcaraz sul velluto, stravince contro il francese.

 17
17
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M., JannikUberAlles
-1: andrewthefirst
-1: andrewthefirst
Silvy__89 (Guest) 17-02-2026 20:14

Scritto da Dr Ivo
Quello che ieri ha scritto che Sinner ha faticato con Machac e che gli è andata di lusso portare a casa il secondo set, ha già scritto che Alcaraz oggi ha vinto comodamente?

Stavo per scriverlo anch’io. 6-4 7-6.
Se Sinner avesse vinto 6-4 7-6 apriti cielo! Qui sarebbe stato tutto un “è sottotono, spento, non è più lui, sta male, preparazione atletica sbagliata, è in caduta libera”…ahahah ci si fa un sacco di risate a leggere qui!

 16
16
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Sonj
Fausto87 (Guest) 17-02-2026 20:08

Scritto da Dr Ivo
Quello che ieri ha scritto che Sinner ha faticato con Machac e che gli è andata di lusso portare a casa il secondo set, ha già scritto che Alcaraz oggi ha vinto comodamente?

Sono 2 partite un pó diverse,il francese con Alcaraz ha alzato il livello ma lo spagnolo non si è scomposto più di tanto mantenendo la stessa intensità,Sinner dopo mezz’ora sempre in spinta e aggressivo nel secondo ha lasciato troppo gioco a Machac(pur non rischiando niente al servizio)ma non mi ha convinto che ancora una volta cala d’intensità,assume un atteggiamento troppo remissivo giocando corto e centrale,alla fine il secondo set l’ha vinto principalmente per errori di Machac,Sinner non ha fatto nulla di speciale.Non vorrei che questo modo di giocare non sia jna scelta ma una necessità perché il suo gioco oltre a disintegrare alla distanza l’avversario stia diventando insostenibile anche per lui alla lunga

 15
15
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 17-02-2026 19:58

Dietro Carlone, il solito vuoto a perdere iberico

 14
14
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Dr Ivo (Guest) 17-02-2026 19:54

Quello che ieri ha scritto che Sinner ha faticato con Machac e che gli è andata di lusso portare a casa il secondo set, ha già scritto che Alcaraz oggi ha vinto comodamente? 🙂

 13
13
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scaino, Marco M., Sonj, il capitano
Cogi53 17-02-2026 19:22

Beh, direi che Arthur ha buttato via la seconda palla set in maniera veramente indecorosa!!

 12
12
Bisogna essere registrati per votare un commento!
The Luca Di Tolve experience (Guest) 17-02-2026 19:19

@ patric25 (#4563899)

Scritto da patric25
@ Bel Fusto (#4563735)
certo è troppo bello divertirsi al carnevale piuttosto che farsi il mazzo a giocare a tennis, che ti credi

Quante ne sai tu!

 11
11
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 17-02-2026 19:19

Alcaraz un po’ distratto come gli succede spesso dopo uno slam vinto.

 10
10
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 17-02-2026 19:13

Certo che Alcaraz agli organizzatori costicchia. Oltre al milione d’ingaggio ci vuole un albergo a 5 stelle solo per ospitare tutto il carrozzone al seguito. Non ha l’angolo con l’allenatore, ha una tribuna intera.

 9
9
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 17-02-2026 19:00

Scritto da Aquila.
Stavo guardando Alcaraz contro Rinderknech, ma siamo sicuri che questo giocatore è numero 30 atp, non ho mai visto cosi tanti errore anche banali, non vedo scambi, magari dopo si riprende ma di tennis c’è poco meglio guardare altro

E’ entrato in campo senza alcuna fiducia di poter vincere, cerca di uscire dallo scambio appena può.

 8
8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 17-02-2026 18:59

Anche Alcaraz come Sinner sta facendo sembrare il francese un onesto sparring da allenamento.

 7
7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 17-02-2026 18:31

Quando gioca CARLONE, il pubblico si diverte sempre, sia che vinca sia che perda.

 6
6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: andrewthefirst
Aquila. 17-02-2026 18:17

Stavo guardando Alcaraz contro Rinderknech, ma siamo sicuri che questo giocatore è numero 30 atp, non ho mai visto cosi tanti errore anche banali, non vedo scambi, magari dopo si riprende ma di tennis c’è poco meglio guardare altro

 5
5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
patric25 17-02-2026 16:14

@ Bel Fusto (#4563735)

certo è troppo bello divertirsi al carnevale piuttosto che farsi il mazzo a giocare a tennis, che ti credi 😉

 4
4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
MAURO (Guest) 17-02-2026 15:26

Ha lottato come un giovane samurai, ma purtroppo il buon SHINTARO e’ uscito nuovamente sconfitto.

 3
3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 17-02-2026 11:13

Nel tabellone del 500 di Rio ci sono, se ho fatto bene i conti, ben 13 giocatori su 32 oltre la centesima posizione.
Ci sono solamente 5 top 50 su 32 e di conseguenza 14 giocatori compresi frala 51esima posizione e la centesima.
Penso sia una cosa più unica che rara.

 2
2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Bel Fusto (Guest) 17-02-2026 09:47

Riuscirà il prode Berrettini a perdere anche questa partita?…

 1
1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25
-1: Billy74, Detuqueridapresencia, Marco M.