ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Alcaraz vince a Doha pur annllando due palle set (LIVE)

Carlos Alcaraz inizia con una vittoria il suo cammino all’ATP 500 di Doha. Il numero uno del mondo, al primo match dopo il trionfo agli Australian Open, ha superato il francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-4 7-6(5), conquistando l’ottava vittoria consecutiva in questo avvio di stagione.

Il successo non è stato semplice: nel secondo set Alcaraz ha dovuto salvare due set point al servizio prima di imporsi al tie-break. Con questo risultato, lo spagnolo ha raggiunto le 150 vittorie in carriera sul cemento nel circuito maggiore.

Spettacolo a rete e colpi di classe

Alcaraz ha mostrato tutto il suo repertorio, ma a rubare la scena sono state le sue smorzate di volo. Solo nel primo set ne ha piazzate tre vincenti, chiudendo l’incontro con un ottimo 76% di punti vinti a rete.

Nel secondo parziale, Rinderknech ha alzato il livello, servendo con grande precisione e trascinando la sfida al tie-break. Lo spagnolo, però, ha ritrovato concentrazione nei momenti decisivi, conquistando il quarto tie-break consecutivo vinto contro il francese.

Possibile finale con Sinner

Alcaraz ora affronterà il francese Valentin Royer nel prossimo turno. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare Jannik Sinner solo in un’eventuale finale, che rappresenterebbe il 17° capitolo della loro rivalità.

Nel suo lato di tabellone, lo spagnolo potrebbe trovare ai quarti Karen Khachanov, già campione del torneo, che ha superato il lucky loser Shintaro Mochizuki in tre set.

Gli altri risultati

Avanza anche Stefanos Tsitsipas, che ha battuto la wild card tunisina Moez Echargui 6-4 6-4 e ora affronterà il rivale Daniil Medvedev in un atteso secondo turno.

Tra gli altri, successi per Jiří Lehečka, Zizou Bergs, Fábián Marozsán e Zhang Zhizhen, tutti qualificati al turno successivo.

Per Alcaraz, intanto, l’obiettivo è migliorare il risultato dello scorso anno a Doha, quando si fermò nei quarti di finale. Il 2026, però, è iniziato nel migliore dei modi e lo spagnolo vuole continuare la sua corsa.

ATP 500 Doha – 1° Turno – hard

ATP Doha Moez Echargui Moez Echargui 4 4 Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 6 6 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 40-30 1-3 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Echargui 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Echargui 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Echargui 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Echargui 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Echargui 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Moez Echarguivs Stefanos Tsitsipas

Shintaro Mochizuki vs Karen Khachanov



ATP Doha Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 1 6 4 Karen Khachanov [7] Karen Khachanov [7] 6 3 6 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 4-4 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 K. Khachanov 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 3-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 S. Mochizuki 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-0 → 3-0 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 S. Mochizuki 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

Carlos Alcaraz vs Arthur Rinderknech (Non prima 17:30)



ATP Doha Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 7 Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 4 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 A. Rinderknech 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Jesper de Jong vs Andrey Rublev



ATP Doha Jesper de Jong Jesper de Jong 4 3 Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 6 6 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-40 2-5 → 3-5 J. de Jong 2-4 → 2-5 A. Rublev 0-15 40-15 2-3 → 2-4 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-15 1-2 → 1-3 J. de Jong 0-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-30 ace 4-5 → 4-6 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-30 4-3 → 4-4 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Grandstand 1 – ore 11:30

Marton Fucsovics vs Hady Habib



ATP Doha Marton Fucsovics Marton Fucsovics 6 6 Hady Habib Hady Habib 3 3 Vincitore: Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 H. Habib 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Habib 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 ace 3-1 → 4-1 H. Habib 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 H. Habib 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Habib 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 H. Habib 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Habib 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Habib 15-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 H. Habib 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 1-0

Jiri Lehecka vs Jenson Brooksby



ATP Doha Jiri Lehecka [8] Jiri Lehecka [8] 6 6 Jenson Brooksby Jenson Brooksby 3 3 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 J. Brooksby 0-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 5-3 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Brooksby 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Ugo Humbert vs Fabian Marozsan



ATP Doha Ugo Humbert Ugo Humbert 3 1 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 6 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-2 → 0-3 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 U. Humbert 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 U. Humbert 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 df 0-0 → 0-1

Moez Echargui / Mubarak Shannan Zayid vs Yuki Bhambri / Andre Goransson



ATP Doha Moez Echargui / Mubarak Shannan Zayid Moez Echargui / Mubarak Shannan Zayid 2 3 Yuki Bhambri / Andre Goransson Yuki Bhambri / Andre Goransson 6 6 Vincitore: Bhambri / Goransson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Echargui / Shannan Zayid 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-4 → 3-5 Y. Bhambri / Goransson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Echargui / Shannan Zayid 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 1-3 → 2-3 M. Echargui / Shannan Zayid 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Y. Bhambri / Goransson 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Echargui / Shannan Zayid 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Echargui / Shannan Zayid 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Echargui / Shannan Zayid 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-3 → 2-4 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Echargui / Shannan Zayid 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Echargui / Shannan Zayid 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

Grandstand 2 – ore 11:30

Pablo Carreno Busta vs Quentin Halys



ATP Doha Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 6 5 3 Quentin Halys Quentin Halys 4 7 6 Vincitore: Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 2-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Q. Halys 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 5-6 → 5-7 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Q. Halys 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Q. Halys 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 4-2 → 4-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 P. Carreno Busta 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Zhizhen Zhang vs Roberto Carballes Baena



ATP Doha Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 6 6 Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 4 4 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-3 → 5-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-1 → 3-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-1 → 3-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Zizou Bergs vs Giovanni Mpetshi Perricard



ATP Doha Zizou Bergs Zizou Bergs 6 6 6 Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 3 7 4 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Bergs 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-6 → 6-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Z. Bergs 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-15 5-2 → 5-3 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Z. Bergs 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Sander Arends / Romain Arneodo



ATP Doha Francisco Cabral / Lucas Miedler [4] Francisco Cabral / Lucas Miedler [4] 6 7 Sander Arends / Romain Arneodo Sander Arends / Romain Arneodo 3 6 Vincitore: Cabral / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Arends / Arneodo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Cabral / Miedler 15-0 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Arends / Arneodo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Arends / Arneodo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-3 → 3-3 S. Arends / Arneodo 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Arends / Arneodo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Arends / Arneodo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 S. Arends / Arneodo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 S. Arends / Arneodo 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Arends / Arneodo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 S. Arends / Arneodo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Grandstand 3 – ore 11:30

Petr Nouza / Patrik Rikl vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



ATP Doha Petr Nouza / Patrik Rikl Petr Nouza / Patrik Rikl 6 6 Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2] 7 7 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 ace 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 P. Nouza / Rikl 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 P. Nouza / Rikl 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 P. Nouza / Rikl 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Nouza / Rikl 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 P. Nouza / Rikl 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Adam Pavlasek / John-Patrick Smith (Non prima 14:00)



ATP Doha Simone Bolelli / Andrea Vavassori Simone Bolelli / Andrea Vavassori 4 6 10 Adam Pavlasek / John-Patrick Smith Adam Pavlasek / John-Patrick Smith 6 3 4 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 S. Bolelli / Vavassori 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 7-1 7-2 8-2 8-3 8-4 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Pavlasek / Smith 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 5-2 → 5-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 A. Pavlasek / Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Pavlasek / Smith 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Pavlasek / Smith 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Pavlasek / Smith 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Pavlasek / Smith 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 A. Pavlasek / Smith 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Pavlasek / Smith 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 A. Pavlasek / Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Alexei Popyrin / Stefanos Tsitsipas vs Victor Cornea / Szymon Walkow



ATP Doha Alexei Popyrin / Stefanos Tsitsipas Alexei Popyrin / Stefanos Tsitsipas 6 6 Victor Cornea / Szymon Walkow Victor Cornea / Szymon Walkow 3 0 Vincitore: Popyrin / Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Popyrin / Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 5-0 → 6-0 V. Cornea / Walkow 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 4-0 → 5-0 A. Popyrin / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 4-0 V. Cornea / Walkow 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Popyrin / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 ace 1-0 → 2-0 V. Cornea / Walkow 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Popyrin / Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-3 → 6-3 V. Cornea / Walkow 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 A. Popyrin / Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 V. Cornea / Walkow 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Popyrin / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 V. Cornea / Walkow 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Popyrin / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 V. Cornea / Walkow 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Popyrin / Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Reda Bennani / Pablo Carreno Busta vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert



ATP Doha Reda Bennani / Pablo Carreno Busta Reda Bennani / Pablo Carreno Busta 2 0 Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert 6 6 Vincitore: Halys / Herbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Q. Halys / Herbert 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-5 → 0-6 R. Bennani / Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Q. Halys / Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 R. Bennani / Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Q. Halys / Herbert 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 R. Bennani / Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Q. Halys / Herbert 15-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Bennani / Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Q. Halys / Herbert 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 R. Bennani / Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Q. Halys / Herbert 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Bennani / Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Q. Halys / Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Bennani / Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

ATP 500 Rio de Janeiro – 1° Turno – hard

ATP Rio de Janeiro Tomas Barrios Vera Tomas Barrios Vera 6 5 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 7 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Barrios Vera 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 T. Barrios Vera 15-30 30-30 30-40 A-40 5-5 M. Berrettini 15-15 30-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Barrios Vera 15-0 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Barrios Vera 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 0-0 → 1-0

Tomas Barrios Veravs Matteo Berrettini

Joao Fonseca vs Thiago Monteiro (Non prima 23:00)



ATP Rio de Janeiro Joao Fonseca [3] • Joao Fonseca [3] 0 3 Thiago Monteiro Thiago Monteiro 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Fonseca 3-4 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Fonseca 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Monteiro 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Monteiro 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Luis “Guto” Miguel vs Vilius Gaubas



Il match deve ancora iniziare

Quadra 1 – ore 20:30

Tomas Martin Etcheverry vs Francisco Comesana



ATP Rio de Janeiro Tomas Martin Etcheverry [8] Tomas Martin Etcheverry [8] 3 6 6 Francisco Comesana Francisco Comesana 6 3 4 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Comesana 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Comesana 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Martin Etcheverry 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Martin Etcheverry 15-15 30-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Comesana 15-30 1-0 T. Martin Etcheverry 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Comesana 30-0 ace 3-5 → 3-6 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 40-40 2-5 → 3-5 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-40 df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 F. Comesana 0-15 df 40-15 40-30 0-2 → 0-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Comesana 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-0 → 0-1

Francisco Cerundolo vs Mariano Navone



ATP Rio de Janeiro Francisco Cerundolo [1] Francisco Cerundolo [1] 0 6 0 Mariano Navone • Mariano Navone 15 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Navone 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Jaime Faria vs Sebastian Baez



Il match deve ancora iniziare

ATP Rio de Janeiro Dino Prizmic Dino Prizmic 3 4 Francesco Passaro Francesco Passaro 6 6 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Prizmic 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 D. Prizmic 30-0 1-2 F. Passaro 0-15 15-30 ace 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Prizmic 15-15 30-40 3-5 → 3-6 F. Passaro 0-15 15-15 3-4 → 3-5 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 D. Prizmic 15-0 30-0 0-2 → 1-2 F. Passaro 15-0 15-15 0-1 → 0-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Dino Prizmicvs Francesco Passaro

Juan Manuel Cerundolo vs Luciano Darderi



ATP Rio de Janeiro Juan Manuel Cerundolo • Juan Manuel Cerundolo 30 6 3 2 Luciano Darderi [2] Luciano Darderi [2] 40 1 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 L. Darderi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Sander Gille / Sem Verbeek vs Felipe Meligeni Alves / Marcelo Zormann



Il match deve ancora iniziare

ATP Rio de Janeiro Camilo Ugo Carabelli [5] Camilo Ugo Carabelli [5] 3 4 Roman Andres Burruchaga Roman Andres Burruchaga 6 6 Vincitore: Burruchaga Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Andres Burruchaga 15-0 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Andres Burruchaga 4-3 R. Andres Burruchaga 2-1 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-30 1-1 → 2-1 R. Andres Burruchaga 30-15 30-30 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 30-0 ace 40-0 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Andres Burruchaga 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 R. Andres Burruchaga 40-0 3-3 → 3-4 C. Ugo Carabelli 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 R. Andres Burruchaga 30-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. Ugo Carabelli 0-15 30-15 30-30 0-1 → 1-1 R. Andres Burruchaga 15-15 40-15 0-0 → 0-1

Camilo Ugo Carabellivs Roman Andres Burruchaga

Gonzalo Escobar / Jean-Julien Rojer vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni



ATP Rio de Janeiro Gonzalo Escobar / Jean-Julien Rojer Gonzalo Escobar / Jean-Julien Rojer 3 3 Maximo Gonzalez / Andres Molteni [2] Maximo Gonzalez / Andres Molteni [2] 6 6 Vincitore: Gonzalez / Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Escobar / Rojer 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Escobar / Rojer 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 G. Escobar / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 G. Escobar / Rojer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Escobar / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 G. Escobar / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Escobar / Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 G. Escobar / Rojer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-3 → 1-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 G. Escobar / Rojer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Damir Dzumhur vs Pedro Martinez



ATP Rio de Janeiro Damir Dzumhur Damir Dzumhur 0 0 Pedro Martinez Pedro Martinez 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

ATP Delray Beach Alex Michelsen / Rajeev Ram Alex Michelsen / Rajeev Ram 4 4 Vasil Kirkov / Bart Stevens Vasil Kirkov / Bart Stevens 6 6 Vincitore: Kirkov / Stevens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Michelsen / Ram 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 V. Kirkov / Stevens 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 3-5 A. Michelsen / Ram 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-5 → 2-5 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 A. Michelsen / Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Michelsen / Ram 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Michelsen / Ram 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Kirkov / Stevens 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Michelsen / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 V. Kirkov / Stevens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Michelsen / Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Michelsen / Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 V. Kirkov / Stevens 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Michelsen / Ram 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 V. Kirkov / Stevens 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Michelsen / Ram 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Alex Michelsen/ Rajeev Ramvs Vasil Kirkov/ Bart Stevens

Sebastian Korda vs Mackenzie McDonald (Non prima 19:00)



ATP Delray Beach Sebastian Korda Sebastian Korda 6 7 Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 4 5 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 S. Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Korda 15-0 30-15 4-4 → 5-4 M. McDonald 4-3 → 4-4 S. Korda 30-0 3-3 → 4-3 M. McDonald 0-15 0-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Korda 15-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Korda 0-15 15-15 15-30 40-30 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-4 → 6-4 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 4-4 S. Korda 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 A-40 3-2 → 3-3 S. Korda 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Korda 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Brandon Nakashima vs Marin Cilic (Non prima 20:30)



ATP Delray Beach Brandon Nakashima [7] Brandon Nakashima [7] 7 7 Marin Cilic Marin Cilic 6 6 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 5-5 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 4-4 B. Nakashima 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 M. Cilic 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 M. Cilic 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 B. Nakashima 0-1 M. Cilic 15-0 40-15 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Miomir Kecmanovic vs Mattia Bellucci (Non prima 00:00)



ATP Delray Beach Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 0 0 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Corentin Moutet vs Tommy Paul (Non prima 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 17:00

Robert Cash / JJ Tracy vs Nuno Borges / Miguel Reyes-Varela



ATP Delray Beach Robert Cash / JJ Tracy [3] Robert Cash / JJ Tracy [3] 6 6 Nuno Borges / Miguel Reyes-Varela Nuno Borges / Miguel Reyes-Varela 3 2 Vincitore: Cash / Tracy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-2 → 6-2 N. Borges / Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 R. Cash / Tracy 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 N. Borges / Reyes-Varela 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 ace 3-1 → 4-1 R. Cash / Tracy 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Borges / Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 2-1 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 N. Borges / Reyes-Varela 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Cash / Tracy 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 N. Borges / Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 N. Borges / Reyes-Varela 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 N. Borges / Reyes-Varela 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 3-1 R. Cash / Tracy 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 2-0 → 3-0 N. Borges / Reyes-Varela 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Aleksandar Kovacevic vs Zachary Svajda



ATP Delray Beach Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 6 3 Zachary Svajda Zachary Svajda 7 6 Vincitore: Svajda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Z. Svajda 0-15 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 2-5 → 3-5 Z. Svajda 0-15 ace 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-4 → 2-4 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace ace 1-3 → 1-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace ace 0-3 → 1-3 Z. Svajda 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A ace 40-40 A-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace 15-40 ace 30-40 ace ace 0-1 → 0-2 Z. Svajda 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-30 40-40 ace 40-A df 40-40 40-A ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 ace 1*-3 ace 2-3* ace 3-3* ace 3*-4 3*-5 ace 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 Z. Svajda 15-0 ace 30-0 ace 6-5 → 6-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace ace 4-4 → 5-4 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 Z. Svajda 15-15 ace 30-15 30-30 ace 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df ace 1-1 → 2-1 Z. Svajda 0-15 ace 0-30 ace 30-30 40-30 40-40 ace 40-A ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 0-15 df 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner vs Benjamin Kittay / Ryan Seggerman



ATP Delray Beach N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner 6 6 Benjamin Kittay / Ryan Seggerman Benjamin Kittay / Ryan Seggerman 7 7 Vincitore: Kittay / Seggerman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-2* 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 N. Balaji / Oberleitner 15-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 B. Kittay / Seggerman 15-0 30-0 ace 5-5 → 5-6 N. Balaji / Oberleitner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 B. Kittay / Seggerman 15-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 N. Balaji / Oberleitner 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-4 → 4-4 B. Kittay / Seggerman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Balaji / Oberleitner 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 B. Kittay / Seggerman 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Balaji / Oberleitner 1-2 → 2-2 B. Kittay / Seggerman 40-30 1-1 → 1-2 N. Balaji / Oberleitner 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 B. Kittay / Seggerman 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-2 ace 1*-3 2-3* ace 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 B. Kittay / Seggerman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 6-5 → 6-6 N. Balaji / Oberleitner 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 B. Kittay / Seggerman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 N. Balaji / Oberleitner 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 B. Kittay / Seggerman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 N. Balaji / Oberleitner 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 B. Kittay / Seggerman 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 3-3 N. Balaji / Oberleitner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Kittay / Seggerman 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Balaji / Oberleitner 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 B. Kittay / Seggerman 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Balaji / Oberleitner 15-0 15-15 30-15 ace 0-0 → 1-0

Ethan Quinn vs Rafael Jodar (Non prima 22:00)



ATP Delray Beach Ethan Quinn Ethan Quinn 2 3 Rafael Jodar Rafael Jodar 6 6 Vincitore: Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Quinn 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 1-3 E. Quinn 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Jodar 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 E. Quinn 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Tiebreak 0-0

Adam Walton vs Gabriel Diallo

