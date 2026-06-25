Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 25 Giugno 2026

25/06/2026 09:26 7 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

ESP ATP 250 Mallorca – erba
QF Darderi ITA – Borges POR 2° inc. ore 11:00

ATP Mallorca
Luciano Darderi [1]
0
1
Nuno Borges
15
0
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GBR Wimbledon – erba
TDQ H. Tan FRA vs T. Grant ITA ore 12:00

Slam Wimbledon
H. Tan
0
4
6
T. Grant
1*
6
6
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TDQ L. Gjorcheska MKD vs L. Bronzetti ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare




BUL CH 50 Plovdiv – terra
QF Nesterov BUL – Compagnucci ITA Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare

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7 commenti

Grimaldello (Guest) 25-06-2026 12:59

Scritto da arnaldo

Scritto da walden
La pessima prestazione dei tennisti italiani alle Q di W (compensata da una migliore da parte delle tenniste, in contrasto con la narrazione prevalente) era comunque annunciata, e ne avevo scritto alla vigilia, affermando che sarei stato soddisfatto se uno fosse riuscito a passarle. Così non è stato, ma, ripeto, non me ne stupisco. Degli undici partecipanti solo tre avevanmo preparato l’evento, disputando tornei nelle settimane precedenti, con risultati, peraltro, modesti, se non modestissimi. Più volte ho elogiato il comportamento di Passaro che, piuttosto che perdere una settimana, aveva rinunciato alle Q, per non interrompere il percorso di ripresa dopo oltre 4 mesi di stop, ed avevo anche espresso la convinzione che altri avrebbero fatto meglio a seguire il suo esempio.
Non ho molto da scrivere su Travaglia, Cecchinato, Giustino, Brancaccio e Napolitano, che cercano di sfruttare ogni occasione per avere un minimo di visibilità, ma Pellegrino, francamente, aveva tutto meno che bisogno di andare a fare l’ennesima comparsa in questo torneo. Si fosse preparato nelle settimane precedenti, avrebbe potuto avere un senso, ma così è stato solo tempo perso. Anche la partecipazione di Cadenasso è stata puramente di testimonianza, ma nel suo caso va considerato che è tutt’ora in cattive condizioni e che si trattava della prima partecipazione alle Q di W. Quella di Cinà avrebbe forse potuto essere preparata meglio, troppa improvvisazione ed occasione sprecata.
Veniamo infine ai tre che avevano investito in questa partecipazione.
Maestrelli ha cercato di arrivare coin partite , ma io penso che nell’attuale situazione farebbe comunque fatica ovunque, credo che l’unica cosa che possa fare, al momento, è continuare a riprovarci fino a quando riuscirà a vincerne qualcuna di fila e tornerà in fiducia.
Sono andato a cercare le ultime occasioni in cui Nardi ha vinto tre partite di fila in un qualsiasi evento. L’ultima è stata al Challenger di Manama, quando, fra l’altro, sconfisse Virtanen in due sets, e perse in finale contro Jacquet, la precedente fu al Master di Cincinnati, quando perse agli ottavi contro Alcaraz. Due in 10 mesi. Ci si può aspettare di più da Nardi, francamnete no, nella race è 193° ,quindi vicino ad uscire dai 200, si favoleggia sulla collaborazione con Furlan…
Infine Andrea Guerrieri che è, a mio parere, la sorpresa positiva. Arrivato quasi all’ultimo, è riuscito a giocare un paio di partite prima, ha battuto Goffin ed ha giocato una buona partita contro Jacquet, tennista più forte e con maggiore esperienza. Spero che da questa partecipazione tragga fiducia e motivazione per crescere ancora.

Sarebbe tutto giusto quello che scrivi…..ma forse ignori la cifra che i ragazzi si portano a casa. fossero i 10mila o 15mila o 20mila (non la so esattamente) altra che comparsa x visibilita’. si parla di quaglio…per molti siamo alle battute finali.

20.000 sterline (23.200 euro) per la sconfitta al primo turno…

E’ chiaro che lo ignora

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Il GUEst 25-06-2026 12:48

O.T ci sono le entry list di main draw e qualificazioni dei 250 post Wimbledon (Bastad, Gstaad e Umago), foltissima pattuglia azzurra.
A Umago in tabellone Cobolli e Arnaldi, nelle quali Nardi e Cecchinato.
A Bastad in tabellone Darderi e nelle qualificazioni Travaglia, Pellegrino e Passaro.
A Gstaad Berrettini, Bellucci e Sonego in tabellone, mentre nelle qualificazioni Maestrelli e Cinà

 6
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Alain 25-06-2026 12:40

Scritto da walden
La pessima prestazione dei tennisti italiani alle Q di W (compensata da una migliore da parte delle tenniste, in contrasto con la narrazione prevalente) era comunque annunciata, e ne avevo scritto alla vigilia, affermando che sarei stato soddisfatto se uno fosse riuscito a passarle. Così non è stato, ma, ripeto, non me ne stupisco. Degli undici partecipanti solo tre avevanmo preparato l’evento, disputando tornei nelle settimane precedenti, con risultati, peraltro, modesti, se non modestissimi. Più volte ho elogiato il comportamento di Passaro che, piuttosto che perdere una settimana, aveva rinunciato alle Q, per non interrompere il percorso di ripresa dopo oltre 4 mesi di stop, ed avevo anche espresso la convinzione che altri avrebbero fatto meglio a seguire il suo esempio.
Non ho molto da scrivere su Travaglia, Cecchinato, Giustino, Brancaccio e Napolitano, che cercano di sfruttare ogni occasione per avere un minimo di visibilità, ma Pellegrino, francamente, aveva tutto meno che bisogno di andare a fare l’ennesima comparsa in questo torneo. Si fosse preparato nelle settimane precedenti, avrebbe potuto avere un senso, ma così è stato solo tempo perso. Anche la partecipazione di Cadenasso è stata puramente di testimonianza, ma nel suo caso va considerato che è tutt’ora in cattive condizioni e che si trattava della prima partecipazione alle Q di W. Quella di Cinà avrebbe forse potuto essere preparata meglio, troppa improvvisazione ed occasione sprecata.
Veniamo infine ai tre che avevano investito in questa partecipazione.
Maestrelli ha cercato di arrivare coin partite , ma io penso che nell’attuale situazione farebbe comunque fatica ovunque, credo che l’unica cosa che possa fare, al momento, è continuare a riprovarci fino a quando riuscirà a vincerne qualcuna di fila e tornerà in fiducia.
Sono andato a cercare le ultime occasioni in cui Nardi ha vinto tre partite di fila in un qualsiasi evento. L’ultima è stata al Challenger di Manama, quando, fra l’altro, sconfisse Virtanen in due sets, e perse in finale contro Jacquet, la precedente fu al Master di Cincinnati, quando perse agli ottavi contro Alcaraz. Due in 10 mesi. Ci si può aspettare di più da Nardi, francamnete no, nella race è 193° ,quindi vicino ad uscire dai 200, si favoleggia sulla collaborazione con Furlan…
Infine Andrea Guerrieri che è, a mio parere, la sorpresa positiva. Arrivato quasi all’ultimo, è riuscito a giocare un paio di partite prima, ha battuto Goffin ed ha giocato una buona partita contro Jacquet, tennista più forte e con maggiore esperienza. Spero che da questa partecipazione tragga fiducia e motivazione per crescere ancora.

Ovviamente sai del bonus in soldoni che mi pare esista ancora a chi partecipa a tutti gli slam in un anno? E che vale anche per le quali.

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arnaldo (Guest) 25-06-2026 12:24

Scritto da walden
La pessima prestazione dei tennisti italiani alle Q di W (compensata da una migliore da parte delle tenniste, in contrasto con la narrazione prevalente) era comunque annunciata, e ne avevo scritto alla vigilia, affermando che sarei stato soddisfatto se uno fosse riuscito a passarle. Così non è stato, ma, ripeto, non me ne stupisco. Degli undici partecipanti solo tre avevanmo preparato l’evento, disputando tornei nelle settimane precedenti, con risultati, peraltro, modesti, se non modestissimi. Più volte ho elogiato il comportamento di Passaro che, piuttosto che perdere una settimana, aveva rinunciato alle Q, per non interrompere il percorso di ripresa dopo oltre 4 mesi di stop, ed avevo anche espresso la convinzione che altri avrebbero fatto meglio a seguire il suo esempio.
Non ho molto da scrivere su Travaglia, Cecchinato, Giustino, Brancaccio e Napolitano, che cercano di sfruttare ogni occasione per avere un minimo di visibilità, ma Pellegrino, francamente, aveva tutto meno che bisogno di andare a fare l’ennesima comparsa in questo torneo. Si fosse preparato nelle settimane precedenti, avrebbe potuto avere un senso, ma così è stato solo tempo perso. Anche la partecipazione di Cadenasso è stata puramente di testimonianza, ma nel suo caso va considerato che è tutt’ora in cattive condizioni e che si trattava della prima partecipazione alle Q di W. Quella di Cinà avrebbe forse potuto essere preparata meglio, troppa improvvisazione ed occasione sprecata.
Veniamo infine ai tre che avevano investito in questa partecipazione.
Maestrelli ha cercato di arrivare coin partite , ma io penso che nell’attuale situazione farebbe comunque fatica ovunque, credo che l’unica cosa che possa fare, al momento, è continuare a riprovarci fino a quando riuscirà a vincerne qualcuna di fila e tornerà in fiducia.
Sono andato a cercare le ultime occasioni in cui Nardi ha vinto tre partite di fila in un qualsiasi evento. L’ultima è stata al Challenger di Manama, quando, fra l’altro, sconfisse Virtanen in due sets, e perse in finale contro Jacquet, la precedente fu al Master di Cincinnati, quando perse agli ottavi contro Alcaraz. Due in 10 mesi. Ci si può aspettare di più da Nardi, francamnete no, nella race è 193° ,quindi vicino ad uscire dai 200, si favoleggia sulla collaborazione con Furlan…
Infine Andrea Guerrieri che è, a mio parere, la sorpresa positiva. Arrivato quasi all’ultimo, è riuscito a giocare un paio di partite prima, ha battuto Goffin ed ha giocato una buona partita contro Jacquet, tennista più forte e con maggiore esperienza. Spero che da questa partecipazione tragga fiducia e motivazione per crescere ancora.

Sarebbe tutto giusto quello che scrivi…..ma forse ignori la cifra che i ragazzi si portano a casa. fossero i 10mila o 15mila o 20mila (non la so esattamente) altra che comparsa x visibilita’. si parla di quaglio…per molti siamo alle battute finali.

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MAURO (Guest) 25-06-2026 11:41

Scritto da walden
La pessima prestazione dei tennisti italiani alle Q di W (compensata da una migliore da parte delle tenniste, in contrasto con la narrazione prevalente) era comunque annunciata, e ne avevo scritto alla vigilia, affermando che sarei stato soddisfatto se uno fosse riuscito a passarle. Così non è stato, ma, ripeto, non me ne stupisco. Degli undici partecipanti solo tre avevanmo preparato l’evento, disputando tornei nelle settimane precedenti, con risultati, peraltro, modesti, se non modestissimi. Più volte ho elogiato il comportamento di Passaro che, piuttosto che perdere una settimana, aveva rinunciato alle Q, per non interrompere il percorso di ripresa dopo oltre 4 mesi di stop, ed avevo anche espresso la convinzione che altri avrebbero fatto meglio a seguire il suo esempio.
Non ho molto da scrivere su Travaglia, Cecchinato, Giustino, Brancaccio e Napolitano, che cercano di sfruttare ogni occasione per avere un minimo di visibilità, ma Pellegrino, francamente, aveva tutto meno che bisogno di andare a fare l’ennesima comparsa in questo torneo. Si fosse preparato nelle settimane precedenti, avrebbe potuto avere un senso, ma così è stato solo tempo perso. Anche la partecipazione di Cadenasso è stata puramente di testimonianza, ma nel suo caso va considerato che è tutt’ora in cattive condizioni e che si trattava della prima partecipazione alle Q di W. Quella di Cinà avrebbe forse potuto essere preparata meglio, troppa improvvisazione ed occasione sprecata.
Veniamo infine ai tre che avevano investito in questa partecipazione.
Maestrelli ha cercato di arrivare coin partite , ma io penso che nell’attuale situazione farebbe comunque fatica ovunque, credo che l’unica cosa che possa fare, al momento, è continuare a riprovarci fino a quando riuscirà a vincerne qualcuna di fila e tornerà in fiducia.
Sono andato a cercare le ultime occasioni in cui Nardi ha vinto tre partite di fila in un qualsiasi evento. L’ultima è stata al Challenger di Manama, quando, fra l’altro, sconfisse Virtanen in due sets, e perse in finale contro Jacquet, la precedente fu al Master di Cincinnati, quando perse agli ottavi contro Alcaraz. Due in 10 mesi. Ci si può aspettare di più da Nardi, francamnete no, nella race è 193° ,quindi vicino ad uscire dai 200, si favoleggia sulla collaborazione con Furlan…
Infine Andrea Guerrieri che è, a mio parere, la sorpresa positiva. Arrivato quasi all’ultimo, è riuscito a giocare un paio di partite prima, ha battuto Goffin ed ha giocato una buona partita contro Jacquet, tennista più forte e con maggiore esperienza. Spero che da questa partecipazione tragga fiducia e motivazione per crescere ancora.

Amico, come al solito disamina perfetta.

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-1: tomasol
walden 25-06-2026 10:37

La pessima prestazione dei tennisti italiani alle Q di W (compensata da una migliore da parte delle tenniste, in contrasto con la narrazione prevalente) era comunque annunciata, e ne avevo scritto alla vigilia, affermando che sarei stato soddisfatto se uno fosse riuscito a passarle. Così non è stato, ma, ripeto, non me ne stupisco. Degli undici partecipanti solo tre avevanmo preparato l’evento, disputando tornei nelle settimane precedenti, con risultati, peraltro, modesti, se non modestissimi. Più volte ho elogiato il comportamento di Passaro che, piuttosto che perdere una settimana, aveva rinunciato alle Q, per non interrompere il percorso di ripresa dopo oltre 4 mesi di stop, ed avevo anche espresso la convinzione che altri avrebbero fatto meglio a seguire il suo esempio.
Non ho molto da scrivere su Travaglia, Cecchinato, Giustino, Brancaccio e Napolitano, che cercano di sfruttare ogni occasione per avere un minimo di visibilità, ma Pellegrino, francamente, aveva tutto meno che bisogno di andare a fare l’ennesima comparsa in questo torneo. Si fosse preparato nelle settimane precedenti, avrebbe potuto avere un senso, ma così è stato solo tempo perso. Anche la partecipazione di Cadenasso è stata puramente di testimonianza, ma nel suo caso va considerato che è tutt’ora in cattive condizioni e che si trattava della prima partecipazione alle Q di W. Quella di Cinà avrebbe forse potuto essere preparata meglio, troppa improvvisazione ed occasione sprecata.
Veniamo infine ai tre che avevano investito in questa partecipazione.
Maestrelli ha cercato di arrivare coin partite , ma io penso che nell’attuale situazione farebbe comunque fatica ovunque, credo che l’unica cosa che possa fare, al momento, è continuare a riprovarci fino a quando riuscirà a vincerne qualcuna di fila e tornerà in fiducia.
Sono andato a cercare le ultime occasioni in cui Nardi ha vinto tre partite di fila in un qualsiasi evento. L’ultima è stata al Challenger di Manama, quando, fra l’altro, sconfisse Virtanen in due sets, e perse in finale contro Jacquet, la precedente fu al Master di Cincinnati, quando perse agli ottavi contro Alcaraz. Due in 10 mesi. Ci si può aspettare di più da Nardi, francamnete no, nella race è 193° ,quindi vicino ad uscire dai 200, si favoleggia sulla collaborazione con Furlan…
Infine Andrea Guerrieri che è, a mio parere, la sorpresa positiva. Arrivato quasi all’ultimo, è riuscito a giocare un paio di partite prima, ha battuto Goffin ed ha giocato una buona partita contro Jacquet, tennista più forte e con maggiore esperienza. Spero che da questa partecipazione tragga fiducia e motivazione per crescere ancora.

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+1: patric25
mattia saracino 25-06-2026 08:35

Forza italiani.

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