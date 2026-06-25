Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Bad Homburg e WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

25/06/2026 08:54 2 commenti
Naomi Osaka nella foto - Foto Getty Images
Naomi Osaka nella foto - Foto Getty Images

🇩🇪
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania  ·  25 Giugno 2026

28°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato al mattino, parzialmente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 25 Giugno
09:00
24°
10:00
26°
11:00
29°
12:00
32°
13:00
34°
14:00
35°
15:00
35°
16:00
36°
19:00
34°
23:00
27°
⚠  Allerta per calore estremo dalle 11:00 alle 19:00 CEST: attenzione alle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 25 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
WTA 500 QF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Quarti
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
Alexandra Eala PHI / Venus Williams USA vs (2) Tereza Mihalikova SVK / (2) Olivia Nicholls GBR

WTA Bad Homburg
Alexandra Eala / Venus Williams
0
3
2
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [2]
0
6
6
0
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
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(6) Naomi Osaka JPN vs Ekaterina Alexandrova RUS Non prima 13:00

WTA Bad Homburg
Naomi Osaka [6]
0
5
Ekaterina Alexandrova
0
2
Mostra dettagli

Emma Navarro USA vs Elena-Gabriela Ruse ROU Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

(4) Karolina Muchova CZE vs Clara Tauson DEN Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 13:00
Tamara Korpatsch GER / Emily Webley-Smith GBR vs Su-Wei Hsieh TPE / Xinyu Wang CHN
WTA Bad Homburg
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
0
2
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
15
4
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Andreja Klepac SLO / Nika Radisic SLO vs Aldila Sutjiadi INA / Vera Zvonareva RUS Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  25 Giugno 2026

21°C
Prevalentemente soleggiato e caldo  ·  Picco 29°C
CIELO Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 25 Giugno
08:00
20°
09:00
22°
10:00
23°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
28°
15:00
29°
18:00
27°
22:00
24°
⚠  Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾  Programma del giorno — 25 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
WTA 250 QF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
⚠  Allerta caldo
🎾  Quarti
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
(3) Jelena Ostapenko LAT vs Zeynep Sonmez TUR

WTA Eastbourne
Jelena Ostapenko [3]
0
6
6
0
Zeynep Sonmez
0
3
0
0
Vincitore: Ostapenko
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(7) McCartney Kessler USA vs (2) Madison Keys USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Tatjana Maria GER vs Tereza Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

Caty McNally USA vs Petra Marcinko CRO

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR vs Eudice Chong HKG / Janice Tjen INA Inizio 11:00

WTA Eastbourne
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
3
6
3
0
Eudice Chong / Janice Tjen
3
4
6
0
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TAG:

2 commenti

Gaz (Guest) 25-06-2026 12:09

Non comprare sopra,ma Svitolina deve aver dato forfait già poche ore dopo la vittoria su Samsonova, difatti ieri sera solo 3 match dei quarti erano disponibili per i bookmakers,il sospetto immediato di un possibile forfait.
Dunque Xinyu Wang domani in semifinale.
Bisognerebbe però metterlo sopra il WO, altrimenti gli sprovvisto e chi non scommette penserà che manca un match.

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Gaz (Guest) 25-06-2026 10:04

Oggi di chi parliamo? Di nessuno?
Nooo..non si fa così.
Oggi, grazie a lei,parliamo di…

Nel 2022 si aggiudica gli AO juniores e diventa numero 1 juniores,a confermare il risultati giovanili non tardano ad arrivare i successi ITF, sempre più copiosi, passano gli anni e però Petra Marcinko non riesce a fare quel salto,continua ad essere solo da ITF, fino a questa stagione, tanto che nella pagina ITF italiane qualcuno non perdeva occasione di domandare “E la tua Marcinko?” perché basta nominarle più di una volta in una pagina dedicata alle italiane che diventano automaticamente mie, mistero della fede.
Ad ogni modo,anch’io temevo, già da parecchio,che quel salto sarebbe stato tardivo,se mai ci sarebbe stato.
Quest’anno è arrivato a metà Marzo il titolo WTA 250 di Rabat,che ha portato ora la crota ed essere una signora top fifty,a 50 punti dalla Cocciaretto,ma ha 5 anni di meno.

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