WTA 500 Bad Homburg e WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Naomi Osaka nella foto - Foto Getty Images
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania · 25 Giugno 2026
|☀
|
28°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, parzialmente soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 25 Giugno
|
09:00
☀
24°
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
29°
|
12:00
☀
32°
|
13:00
☀
34°
|
14:00
⛅
35°
|
15:00
⛅
35°
|
16:00
⛅
36°
|
19:00
⛅
34°
|
23:00
☀
27°
⚠ Allerta per calore estremo dalle 11:00 alle 19:00 CEST: attenzione alle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 25 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 500 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
|
WTA 500 QF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Quarti
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
Alexandra Eala / Venus Williams vs (2) Tereza Mihalikova / (2) Olivia Nicholls
WTA Bad Homburg
Alexandra Eala / Venus Williams
0
3
2
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [2]
0
6
6
0
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala / Venus Williams
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-5 → 2-6
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 2-5
Alexandra Eala / Venus Williams
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-4 → 1-5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-3 → 1-4
Alexandra Eala / Venus Williams
1-2 → 1-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-2 → 1-2
Alexandra Eala / Venus Williams
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala / Venus Williams
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 3-6
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3-4 → 3-5
Alexandra Eala / Venus Williams
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Alexandra Eala / Venus Williams
2-2 → 3-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Alexandra Eala / Venus Williams
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Alexandra Eala / Venus Williams
0-0 → 0-1
(6) Naomi Osaka vs Ekaterina Alexandrova Non prima 13:00
WTA Bad Homburg
Naomi Osaka [6]•
0
5
Ekaterina Alexandrova
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova
3-2 → 4-2
Ekaterina Alexandrova
1-2 → 2-2
Naomi Osaka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Emma Navarro vs Elena-Gabriela Ruse Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
(4) Karolina Muchova vs Clara Tauson Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 13:00
Tamara Korpatsch
/ Emily Webley-Smith
vs Su-Wei Hsieh
/ Xinyu Wang
WTA Bad Homburg
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith•
0
2
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 2-3
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
1-0 → 1-1
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Andreja Klepac / Nika Radisic vs Aldila Sutjiadi / Vera Zvonareva Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 25 Giugno 2026
|☀
|
21°C
Prevalentemente soleggiato e caldo · Picco 29°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 25 Giugno
|
08:00
☀
20°
|
09:00
☀
22°
|
10:00
☀
23°
|
11:00
☀
25°
|
12:00
☀
27°
|
13:00
⛅
28°
|
14:00
☀
28°
|
15:00
☀
29°
|
18:00
☀
27°
|
22:00
⛅
24°
⚠ Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾 Programma del giorno — 25 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 250 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
|
WTA 250 QF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
⚠ Allerta caldo
🎾 Quarti
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
(3) Jelena Ostapenko vs Zeynep Sonmez
WTA Eastbourne
Jelena Ostapenko [3]
0
6
6
0
Zeynep Sonmez
0
3
0
0
Vincitore: Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 6-0
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Jelena Ostapenko
1-0 → 2-0
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
5-3 → 6-3
Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Jelena Ostapenko
4-2 → 4-3
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Jelena Ostapenko
2-0 → 3-0
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
15-30
15-40
1-0 → 2-0
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(7) McCartney Kessler vs (2) Madison Keys
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Tatjana Maria vs Tereza Valentova
Il match deve ancora iniziare
Caty McNally vs Petra Marcinko
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden vs Eudice Chong / Janice Tjen Inizio 11:00
WTA Eastbourne
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
3
6
3
0
Eudice Chong / Janice Tjen•
3
4
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Eudice Chong / Janice Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eudice Chong / Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 3-6
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Eudice Chong / Janice Tjen
3-3 → 3-4
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Eudice Chong / Janice Tjen
2-2 → 2-3
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Eudice Chong / Janice Tjen
1-1 → 2-1
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Eudice Chong / Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
5-4 → 6-4
Eudice Chong / Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
3-4 → 4-4
Eudice Chong / Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
1-4 → 2-4
Eudice Chong / Janice Tjen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 1-4
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Eudice Chong / Janice Tjen
0-2 → 0-3
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Eudice Chong / Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
2 commenti
Non comprare sopra,ma Svitolina deve aver dato forfait già poche ore dopo la vittoria su Samsonova, difatti ieri sera solo 3 match dei quarti erano disponibili per i bookmakers,il sospetto immediato di un possibile forfait.
Dunque Xinyu Wang domani in semifinale.
Bisognerebbe però metterlo sopra il WO, altrimenti gli sprovvisto e chi non scommette penserà che manca un match.
Oggi di chi parliamo? Di nessuno?
Nooo..non si fa così.
Oggi, grazie a lei,parliamo di…
Nel 2022 si aggiudica gli AO juniores e diventa numero 1 juniores,a confermare il risultati giovanili non tardano ad arrivare i successi ITF, sempre più copiosi, passano gli anni e però Petra Marcinko non riesce a fare quel salto,continua ad essere solo da ITF, fino a questa stagione, tanto che nella pagina ITF italiane qualcuno non perdeva occasione di domandare “E la tua Marcinko?” perché basta nominarle più di una volta in una pagina dedicata alle italiane che diventano automaticamente mie, mistero della fede.
Ad ogni modo,anch’io temevo, già da parecchio,che quel salto sarebbe stato tardivo,se mai ci sarebbe stato.
Quest’anno è arrivato a metà Marzo il titolo WTA 250 di Rabat,che ha portato ora la crota ed essere una signora top fifty,a 50 punti dalla Cocciaretto,ma ha 5 anni di meno.