Challenger Targu Mures, Piracicaba e Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Tommaso Compagnucci nella foto - Foto Antonio Burruni
Challenger 75 Targu Mures
Targu Mures, Romania · 25 Giugno 2026
|☀
|
22°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 32°C
|
|CIELO
|Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 25 Giugno
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
29°
|
13:00
☀
30°
|
14:00
☀
31°
|
15:00
☀
32°
|
16:00
☀
31°
|
18:00
☀
31°
|
21:00
☀
26°
|
23:00
☀
22°
⚠ Allerta gialla temperature massime estreme dalle 12:00 alle 21:00 EEST
🎾 Programma del giorno — 25 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
CH 75 QF
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 10:00
Alvaro Guillen Meza / Miguel Tobon vs Victor Cornea / Franco Ribero
ATP Targu Mures
Alvaro Guillen Meza / Miguel Tobon
6
6
Victor Cornea / Franco Ribero
0
2
Vincitore: Guillen Meza / Tobon
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Cornea / Ribero
5-2 → 6-2
A. Guillen Meza / Tobon
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
4-2 → 5-2
V. Cornea / Ribero
4-1 → 4-2
A. Guillen Meza / Tobon
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-40
3-1 → 4-1
V. Cornea / Ribero
3-0 → 3-1
A. Guillen Meza / Tobon
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
2-0 → 3-0
V. Cornea / Ribero
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
A. Guillen Meza / Tobon
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Cornea / Ribero
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-0 → 6-0
A. Guillen Meza / Tobon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
4-0 → 5-0
V. Cornea / Ribero
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
A. Guillen Meza / Tobon
2-0 → 3-0
V. Cornea / Ribero
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Guillen Meza / Tobon
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Cezar Cretu vs Niels McDonald
ATP Targu Mures
Cezar Cretu
6
6
Niels McDonald
3
4
Vincitore: Cretu
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. McDonald
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
C. Cretu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
C. Cretu
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
2-0 → 2-1
N. McDonald
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. McDonald
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
N. McDonald
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
C. Cretu
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
N. McDonald
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Alvaro Guillen Meza / Miguel Tobon vs Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan (Non prima 13:30)
ATP Targu Mures
Alvaro Guillen Meza / Miguel Tobon
0
0
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan
0
0
Sumit Nagal vs Duje Ajdukovic (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Barrientos / Ariel Behar vs Cezar Cretu / Radu Mihai Papoe
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Barrientos / Ariel Behar vs Cezar Cretu / Radu Mihai Papoe (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Thijmen Loof / Kaito Uesugi vs Adrian Constantin / Sebastian Gima
ATP Targu Mures
Adrian Constantin / Sebastian Gima
6
4
Thijmen Loof / Kaito Uesugi
7
6
Vincitore: Loof / Uesugi
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Constantin / Gima
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-5 → 4-6
T. Loof / Uesugi
0-15
df
0-30
df
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
A. Constantin / Gima
3-4 → 3-5
T. Loof / Uesugi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
A. Constantin / Gima
2-3 → 3-3
T. Loof / Uesugi
2-2 → 2-3
A. Constantin / Gima
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-2 → 2-2
T. Loof / Uesugi
1-1 → 1-2
A. Constantin / Gima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
T. Loof / Uesugi
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
df
6-6 → 6-7
T. Loof / Uesugi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
A. Constantin / Gima
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
T. Loof / Uesugi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
A. Constantin / Gima
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-4 → 4-5
T. Loof / Uesugi
4-3 → 4-4
A. Constantin / Gima
3-3 → 4-3
T. Loof / Uesugi
3-2 → 3-3
A. Constantin / Gima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
T. Loof / Uesugi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
A. Constantin / Gima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Loof / Uesugi
1-0 → 1-1
A. Constantin / Gima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Felix Balshaw vs Martin Krumich (Non prima 11:00)
ATP Targu Mures
Felix Balshaw
15
6
3
Martin Krumich [6]•
30
3
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Krumich
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
F. Balshaw
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Krumich
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
F. Balshaw
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
M. Krumich
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
M. Krumich
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
M. Krumich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
F. Balshaw
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Andrej Nedic vs Max Alcala Gurri (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Thijmen Loof / Kaito Uesugi
Il match deve ancora iniziare
Duje Ajdukovic / Admir Kalender vs Stefan Latinovic / Michael Vrbensky
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Plovdiv
Plovdiv, Bulgaria · 25 Giugno 2026
|☀
|
23°C
Soleggiato e asciutto · Picco 33°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 25 Giugno
|
10:00
☀
27°
|
11:00
☀
29°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
32°
|
14:00
☀
32°
|
15:00
☀
33°
|
16:00
☀
33°
|
18:00
☀
31°
|
21:00
⛅
27°
|
23:00
☀
24°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per i quarti sulla terra
🎾 Programma del giorno — 25 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
CH 50 QF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 10:00
Andres Santamarta Roig vs Ognjen Milic
ATP Plovdiv
Andres Santamarta Roig
6
6
Ognjen Milic [8]
0
2
Vincitore: Santamarta Roig
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Santamarta Roig
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
A. Santamarta Roig
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
O. Milic
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
A. Santamarta Roig
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 3-1
O. Milic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
A. Santamarta Roig
1-0 → 2-0
O. Milic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Santamarta Roig
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-0 → 6-0
O. Milic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
4-0 → 5-0
A. Santamarta Roig
3-0 → 4-0
O. Milic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-0 → 3-0
A. Santamarta Roig
1-0 → 2-0
O. Milic
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Daniel Michalski vs Inaki Montes-De La Torre
ATP Plovdiv
Daniel Michalski [4]
5
2
Inaki Montes-De La Torre [5]
7
6
Vincitore: Montes-De La Torre
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Montes-De La Torre
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-5 → 2-6
I. Montes-De La Torre
1-4 → 1-5
I. Montes-De La Torre
0-3 → 0-4
D. Michalski
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
I. Montes-De La Torre
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Montes-De La Torre
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
D. Michalski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
I. Montes-De La Torre
5-4 → 5-5
D. Michalski
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
I. Montes-De La Torre
4-3 → 4-4
D. Michalski
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
I. Montes-De La Torre
3-2 → 4-2
D. Michalski
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
I. Montes-De La Torre
2-1 → 2-2
D. Michalski
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
I. Montes-De La Torre
0-1 → 1-1
Sandro Kopp vs Dali Blanch
ATP Plovdiv
Sandro Kopp [7]
15
0
Dali Blanch [3]•
15
0
Petr Nesterov vs Tommaso Compagnucci (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Tsung-Hao Huang / Baoluo Zheng
ATP Plovdiv
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha [3]
6
6
Tsung-Hao Huang / Baoluo Zheng
3
4
Vincitore: Dev / Sinha
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-4 → 6-4
T. Huang / Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
3-4 → 4-4
T. Huang / Zheng
3-3 → 3-4
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
40-30
2-3 → 3-3
T. Huang / Zheng
2-2 → 2-3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
T. Huang / Zheng
1-1 → 1-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-1 → 1-1
T. Huang / Zheng
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
T. Huang / Zheng
5-2 → 5-3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
T. Huang / Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
T. Huang / Zheng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
1-1 → 2-1
T. Huang / Zheng
0-1 → 1-1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
0-0 → 0-1
Viktor Durasovic / Daniel Dutra da Silva vs Jarno Jans / Niels Visker
ATP Plovdiv
Viktor Durasovic / Daniel Dutra da Silva
6
6
8
Jarno Jans / Niels Visker [2]
3
7
10
Vincitore: Jans / Visker
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Jans / Visker
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
4-2
ace
4-3
4-4
4-5
5-5
6-5
7-5
7-6
8-6
8-7
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
df
1-6*
6-6 → 6-7
V. Durasovic / Dutra da Silva
5-6 → 6-6
J. Jans / Visker
5-5 → 5-6
V. Durasovic / Dutra da Silva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
J. Jans / Visker
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-4 → 4-5
V. Durasovic / Dutra da Silva
3-4 → 4-4
J. Jans / Visker
3-3 → 3-4
V. Durasovic / Dutra da Silva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Jans / Visker
2-2 → 2-3
V. Durasovic / Dutra da Silva
1-2 → 2-2
J. Jans / Visker
1-1 → 1-2
V. Durasovic / Dutra da Silva
0-1 → 1-1
J. Jans / Visker
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Durasovic / Dutra da Silva
5-3 → 6-3
J. Jans / Visker
15-0
15-15
df
30-30
40-30
5-2 → 5-3
V. Durasovic / Dutra da Silva
4-2 → 5-2
J. Jans / Visker
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
V. Durasovic / Dutra da Silva
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
J. Jans / Visker
2-1 → 2-2
V. Durasovic / Dutra da Silva
1-1 → 2-1
J. Jans / Visker
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
V. Durasovic / Dutra da Silva
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
df
0-0 → 1-0
Alex Ganchev / Anthony Genov vs Thomas Fancutt / Ajeet Rai
ATP Plovdiv
Alex Ganchev / Anthony Genov
0
0
Thomas Fancutt / Ajeet Rai
0
0
Geoffrey Blancaneaux / Matteo Martineau vs Zachary Fuchs / Wally Thayne
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Piracicaba
Piracicaba, Brasile · 25 Giugno 2026
|🌧
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12°C
Nuvoloso, fresco e instabile · Picco 18°C
|
|CIELO
|Nuvoloso per tutta la finestra disponibile
|PIOGGIA
|Rovesci indicati tra 13:00 e 14:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 25 Giugno
|
06:00
☁
13°
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07:00
☁
13°
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08:00
☁
13°
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09:00
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15°
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10:00
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16°
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11:00
☁
17°
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12:00
☁
17°
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13:00
🌧
18°
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14:00
🌧
18°
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15:00
☁
17°
⚠ Allerta gialla forte pioggia fino alle 23:59 BRT: programma da monitorare
🎾 Programma del giorno — 25 Giugno
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🎾
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ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
1° – 2° Turno · Terra Battuta
|
CH 50 R1-R2
🌧 Rovesci
⚠ Allerta pioggia
🎾 1°-2° Turno
🏀 Terra Battuta
Quadra Central – ore 15:00
Gustavo Ribeiro De Almeida vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos
ATP Piracicaba
Gustavo Ribeiro De Almeida
0
1
Paulo Andre Saraiva Dos Santos•
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Andre Saraiva Dos Santos
G. Ribeiro De Almeida
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Lucas Andrade Da Silva vs Conner Huertas del Pino
Il match deve ancora iniziare
Luis Felipe Miguel vs Thiago Seyboth Wild
Il match deve ancora iniziare
vs Matheus Pucinelli De Almeida
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Quadra 3 – ore 15:00
Nick Hardt vs Nicolas Oliveira
Il match deve ancora iniziare
Wilson Leite vs Filipe Bullamah
Il match deve ancora iniziare
Maximo Zeitune vs Nicolas Zanellato
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Quadra 6 – ore 15:00
Valerio Aboian vs Valentin Basel
Il match deve ancora iniziare
Enzo Kohlmann De Freitas vs Juan Manuel La Serna
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Kicker vs Bruno Fernandez
Il match deve ancora iniziare
Juan Bautista Torres vs
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Quadra 7 – ore 15:00
Joaquin Aguilar Cardozo
vs Juan Estevez
ATP Piracicaba
Joaquin Aguilar Cardozo
0
0
Juan Estevez
0
0
Thiago Cigarran vs Santiago Rodriguez Taverna
Il match deve ancora iniziare
Matias Soto vs Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
vs Hernan Casanova
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Mc donald, dopo le 2 maratone con ribecai e Passaro, ha alzato bandiera bianca mentre Santamarta Roig sembra un rullo compressore.