Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Targu Mures, Piracicaba e Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

25/06/2026 08:43 1 commento
Tommaso Compagnucci nella foto - Foto Antonio Burruni
Tommaso Compagnucci nella foto - Foto Antonio Burruni

🇷🇴
Challenger 75 Targu Mures
Targu Mures, Romania  ·  25 Giugno 2026

22°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 25 Giugno
10:00
26°
11:00
27°
12:00
29°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
31°
18:00
31°
21:00
26°
23:00
22°
⚠  Allerta gialla temperature massime estreme dalle 12:00 alle 21:00 EEST
🎾  Programma del giorno — 25 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 75 QF
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 10:00
Alvaro Guillen Meza ECU / Miguel Tobon COL vs Victor Cornea ROU / Franco Ribero ARG

ATP Targu Mures
Alvaro Guillen Meza / Miguel Tobon
6
6
Victor Cornea / Franco Ribero
0
2
Vincitore: Guillen Meza / Tobon
Mostra dettagli

Cezar Cretu ROU vs Niels McDonald GER

ATP Targu Mures
Cezar Cretu
6
6
Niels McDonald
3
4
Vincitore: Cretu
Mostra dettagli

Alvaro Guillen Meza ECU / Miguel Tobon COL vs Vijay Sundar Prashanth IND / Ramkumar Ramanathan IND (Non prima 13:30)

ATP Targu Mures
Alvaro Guillen Meza / Miguel Tobon
0
0
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan
0
0
Mostra dettagli

Sumit Nagal IND vs Duje Ajdukovic CRO (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU vs Cezar Cretu ROU / Radu Mihai Papoe ROU

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU vs Cezar Cretu ROU / Radu Mihai Papoe ROU (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Thijmen Loof NED / Kaito Uesugi JPN vs Adrian Constantin ROU / Sebastian Gima ROU

ATP Targu Mures
Adrian Constantin / Sebastian Gima
6
4
Thijmen Loof / Kaito Uesugi
7
6
Vincitore: Loof / Uesugi
Mostra dettagli

Felix Balshaw FRA vs Martin Krumich CZE (Non prima 11:00)

ATP Targu Mures
Felix Balshaw
15
6
3
Martin Krumich [6]
30
3
5
Mostra dettagli

Andrej Nedic BIH vs Max Alcala Gurri ESP (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Thijmen Loof NED / Kaito Uesugi JPN

Il match deve ancora iniziare

Duje Ajdukovic CRO / Admir Kalender CRO vs Stefan Latinovic SRB / Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare





🇧🇬
Challenger 50 Plovdiv
Plovdiv, Bulgaria  ·  25 Giugno 2026

23°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 25 Giugno
10:00
27°
11:00
29°
12:00
30°
13:00
32°
14:00
32°
15:00
33°
16:00
33°
18:00
31°
21:00
27°
23:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per i quarti sulla terra
🎾  Programma del giorno — 25 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 50 QF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 10:00
Andres Santamarta Roig ESP vs Ognjen Milic SRB

ATP Plovdiv
Andres Santamarta Roig
6
6
Ognjen Milic [8]
0
2
Vincitore: Santamarta Roig
Mostra dettagli

Daniel Michalski POL vs Inaki Montes-De La Torre ESP

ATP Plovdiv
Daniel Michalski [4]
5
2
Inaki Montes-De La Torre [5]
7
6
Vincitore: Montes-De La Torre
Mostra dettagli

Sandro Kopp AUT vs Dali Blanch USA

ATP Plovdiv
Sandro Kopp [7]
15
0
Dali Blanch [3]
15
0
Mostra dettagli

Petr Nesterov BUL vs Tommaso Compagnucci ITA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Tsung-Hao Huang TPE / Baoluo Zheng CHN

ATP Plovdiv
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha [3]
6
6
Tsung-Hao Huang / Baoluo Zheng
3
4
Vincitore: Dev / Sinha
Mostra dettagli

Viktor Durasovic NOR / Daniel Dutra da Silva BRA vs Jarno Jans NED / Niels Visker NED

ATP Plovdiv
Viktor Durasovic / Daniel Dutra da Silva
6
6
8
Jarno Jans / Niels Visker [2]
3
7
10
Vincitore: Jans / Visker
Mostra dettagli

Alex Ganchev BUL / Anthony Genov BUL vs Thomas Fancutt AUS / Ajeet Rai NZL

ATP Plovdiv
Alex Ganchev / Anthony Genov
0
0
Thomas Fancutt / Ajeet Rai
0
0
Mostra dettagli

Geoffrey Blancaneaux FRA / Matteo Martineau FRA vs Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA

Il match deve ancora iniziare





🇧🇷
Challenger 50 Piracicaba
Piracicaba, Brasile  ·  25 Giugno 2026

🌧
12°C
Nuvoloso, fresco e instabile  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso per tutta la finestra disponibile
PIOGGIA Rovesci indicati tra 13:00 e 14:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 25 Giugno
06:00
13°
07:00
13°
08:00
13°
09:00
15°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
17°
13:00
🌧
18°
14:00
🌧
18°
15:00
17°
⚠  Allerta gialla forte pioggia fino alle 23:59 BRT: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 25 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
1° – 2° Turno · Terra Battuta
CH 50 R1-R2
🌧  Rovesci
⚠  Allerta pioggia
🎾  1°-2° Turno
🏀  Terra Battuta

Quadra Central – ore 15:00
Gustavo Ribeiro De Almeida BRA vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

ATP Piracicaba
Gustavo Ribeiro De Almeida
0
1
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
30
0
Mostra dettagli

Lucas Andrade Da Silva BRA vs Conner Huertas del Pino PER

Il match deve ancora iniziare

Luis Felipe Miguel BRA vs Thiago Seyboth Wild BRA

Il match deve ancora iniziare

it vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare



Quadra 3 – ore 15:00
Nick Hardt DOM vs Nicolas Oliveira BRA

Il match deve ancora iniziare

Wilson Leite BRA vs Filipe Bullamah BRA

Il match deve ancora iniziare

Maximo Zeitune ARG vs Nicolas Zanellato BRA

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare



Quadra 6 – ore 15:00
Valerio Aboian ARG vs Valentin Basel ARG

Il match deve ancora iniziare

Enzo Kohlmann De Freitas BRA vs Juan Manuel La Serna ARG

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Bruno Fernandez BRA

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs it

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare




Quadra 7 – ore 15:00
Joaquin Aguilar Cardozo URU vs Juan Estevez ARG
ATP Piracicaba
Joaquin Aguilar Cardozo
0
0
Juan Estevez
0
0
Mostra dettagli

Thiago Cigarran ARG vs Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare

Matias Soto CHI vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

it vs Hernan Casanova ARG

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

italo (Guest) 25-06-2026 13:38

Mc donald, dopo le 2 maratone con ribecai e Passaro, ha alzato bandiera bianca mentre Santamarta Roig sembra un rullo compressore.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!