Laver Cup 2026: Tien e Paul completano il Team World

Andre Agassi ha scelto: il capitano del team World alla Laver Cup ha selezionato gli statunitensi Tommy Paul e Learner Tien per completare la squadra rossa. L’esibizione a squadre tornerà alla The O2 Arena di Londra dal 25 al 27 settembre 2026, e il team guidato da Agassi sarà composto da Ben Shelton, Alex de Minaur, Taylor Fritz e Alexander Bublik, oltre ai due nuovi innesti. Con l’ingresso di Tien e Paul, il Team World schiererà la formazione più forte della sua storia in termini di ranking ATP (alla data odierna, del completamento del team).

Paul si appresta a disputare la sua terza Laver Cup. Aveva già rappresentato il Team World come riserva nella storica vittoria di Londra nel 2022, contribuendo poi al netto successo ottenuto a Vancouver nel 2023. L’americano era stato selezionato anche per l’edizione di San Francisco 2025, ma un infortunio lo aveva costretto a rinunciare. In questa stagione ha ottenuto il titolo a Houston e raggiunto le finali a Delray Beach, Amburgo e la scorsa settimana al Queen’s Club di Londra. “Sono entusiasta di avere l’opportunità di competere per il Team World a Londra”, ha dichiarato Paul. “Mi era dispiaciuto non poter giocare sotto la guida di Andre e Pat Rafter a San Francisco, quindi sono felicissimo di tornare. Ho già vissuto ciò che rende la Laver Cup così speciale e non c’è nulla di paragonabile al condividere la panchina con questi ragazzi.”

Tien farà invece il suo esordio nella competizione dopo una rapida ascesa nel ranking mondiale. Il ventenne californiano è entrato nella Top 20 ATP grazie anche al raggiungimento dei quarti di finale agli Australian Open di quest’anno, diventando il più giovane giocatore a centrare gli ultimi otto a Melbourne dal 2015. Campione delle Next Gen ATP Finals, ha conquistato il suo primo titolo ATP a Metz lo scorso anno, aggiungendo poi il secondo successo della carriera a Ginevra nel mese di maggio. “Essere stato scelto da Andre è un enorme onore ed è molto speciale per me rappresentare il Team World”, ha affermato Tien al sito della manifestazione. “Il tennis è spesso uno sport individuale, quindi far parte di una squadra è qualcosa che non do mai per scontato. Seguo la Laver Cup da quando avevo 11 anni e non vedo l’ora di vivere da protagonista l’atmosfera straordinaria di questo evento.”

Agassi ha sottolineato come l’inserimento di Paul e Tien aggiunga ulteriore profondità e qualità alla squadra.v“Tommy e Learner sono aggiunte fantastiche per il nostro team. Tommy porta con sé una preziosa esperienza in Laver Cup e sa cosa serve per competere e vincere in questo contesto, mentre Learner si è rapidamente affermato come uno dei giovani più entusiasmanti del circuito. Insieme completano una squadra molto forte ed equilibrata e sono impaziente di vedere cosa questo gruppo sarà in grado di realizzare a Londra.”

Il capitano del Team Europe Yannick Noah deve ancora selezionare gli ultimi due giocatori, che andranno ad aggiungersi ad Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik e Carlos Alcaraz, anche se sulla presenza dello spagnolo a Londra c’è il forte dubbio legato al recupero dall’infortunio al polso che lo sta tenendo fermo dallo scorso aprile.

Mario Cecchi