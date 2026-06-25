Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Luciano Darderi a Maiorca (LIVE)

25/06/2026 11:17 3 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren

🇬🇧
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  25 Giugno 2026

20°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 29°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 25 Giugno
08:00
20°
09:00
22°
10:00
23°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
28°
15:00
29°
18:00
27°
22:00
24°
⚠  Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾  Programma del giorno — 25 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
ATP 250 QF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
⚠  Allerta caldo
🎾  Quarti
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Jack Draper GBR vs Gabriel Diallo CAN (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Quentin Halys FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Toby Samuel GBR vs Juan Manuel Cerundolo ARG

ATP Eastbourne
Toby Samuel
30
6
5
Juan Manuel Cerundolo [8]
15
3
4
Mostra dettagli

Jan Choinski GBR vs Zizou Bergs BEL (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna  ·  25 Giugno 2026

25°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 25 Giugno
09:00
25°
10:00
27°
11:00
30°
12:00
33°
13:00
34°
14:00
34°
15:00
35°
16:00
36°
20:00
32°
23:00
26°
⚠  Allerta gialla temperature massime estreme nell’interno di Maiorca dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾  Programma del giorno — 25 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
ATP 250 QF
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Quarti
🌿  Erba

Center Court – ore 11:00
Ethan Quinn USA vs Vit Kopriva CZE

ATP Mallorca
Ethan Quinn
5
7
6
Vit Kopriva
7
5
3
Vincitore: Quinn
Mostra dettagli

Luciano Darderi ITA vs Nuno Borges POR

ATP Mallorca
Luciano Darderi [1]
0
0
Nuno Borges
0
0
Mostra dettagli

Miomir Kecmanovic SRB vs Fabian Marozsan HUN (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Grigor Dimitrov BUL vs Alejandro Davidovich Fokina ESP (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 12:00
N.Sriram Balaji IND / Marcelo Demoliner BRA vs Andre Goransson SWE / Evan King USA

ATP Mallorca
N.Sriram Balaji / Marcelo Demoliner
2*
4
6
Andre Goransson / Evan King
2
6
6
Mostra dettagli

Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Marcelo Melo BRA / Andres Molteni ARG (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE vs Robert Galloway USA / Vasil Kirkov USA

ATP Mallorca
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
6
6
Robert Galloway / Vasil Kirkov
2
4
Vincitore: Pavlasek / Rikl
Mostra dettagli

Maximo Gonzalez ARG / Santiago Gonzalez MEX vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

ATP Mallorca
Maximo Gonzalez / Santiago Gonzalez
0
0
Theo Arribage / Albano Olivetti [4]
0
0
Mostra dettagli

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3 commenti

OspiteSgradito (Guest) 25-06-2026 12:30

Scritto da MAURO

Scritto da OspiteSgradito
Speriamo sia finalmente arrivato il momento del primo titolo per Fokina.
Oggi può tranquillamente battere il Dimitrov attuale e gli altri rimasti non dovrebbero creargli problemi.
Uno col suo talento senza neppure un titolo non si può vedere.

Ultimo rigo rappresenta una dura verità, anche perché il ragazzo e’ un 1999 e di esperienza ormai ne ha parecchia.

Non sempre basta l’ esperienza.
Ricordo la finale contro Kecmanovic. Mp a favore e perse. Quella con De Minaur, idem.
Vediamo stavolta.

 3
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MAURO (Guest) 25-06-2026 11:43

Scritto da OspiteSgradito
Speriamo sia finalmente arrivato il momento del primo titolo per Fokina.
Oggi può tranquillamente battere il Dimitrov attuale e gli altri rimasti non dovrebbero creargli problemi.
Uno col suo talento senza neppure un titolo non si può vedere.

Ultimo rigo rappresenta una dura verità, anche perché il ragazzo e’ un 1999 e di esperienza ormai ne ha parecchia.

 2
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OspiteSgradito (Guest) 25-06-2026 10:19

Speriamo sia finalmente arrivato il momento del primo titolo per Fokina.
Oggi può tranquillamente battere il Dimitrov attuale e gli altri rimasti non dovrebbero creargli problemi.
Uno col suo talento senza neppure un titolo non si può vedere.

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