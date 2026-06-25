ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Luciano Darderi a Maiorca (LIVE)

Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 25 Giugno 2026
|☀
|
20°C
Soleggiato e caldo · Picco 29°C
|
|CIELO
|Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 25 Giugno
|
08:00
☀
20°
|
09:00
☀
22°
|
10:00
☀
23°
|
11:00
☀
25°
|
12:00
☀
27°
|
13:00
⛅
28°
|
14:00
☀
28°
|
15:00
☀
29°
|
18:00
☀
27°
|
22:00
⛅
24°
⚠ Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾 Programma del giorno — 25 Giugno
|
|
🎾
|
ATP 250 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
|
ATP 250 QF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
⚠ Allerta caldo
🎾 Quarti
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Jack Draper vs Gabriel Diallo (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Ugo Humbert vs Quentin Halys
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Toby Samuel vs Juan Manuel Cerundolo
ATP Eastbourne
Toby Samuel•
30
6
5
Juan Manuel Cerundolo [8]
15
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Manuel Cerundolo
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
4-4 → 5-4
T. Samuel
0-15
15-15
30-15
30-30
ace
3-4 → 4-4
J. Manuel Cerundolo
3-3 → 3-4
T. Samuel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
J. Manuel Cerundolo
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
2-2 → 2-3
T. Samuel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Manuel Cerundolo
1-1 → 1-2
T. Samuel
15-0
ace
30-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Samuel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
5-3 → 6-3
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-2 → 5-3
T. Samuel
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
ace
4-2 → 5-2
J. Manuel Cerundolo
4-1 → 4-2
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-1 → 3-1
T. Samuel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Jan Choinski vs Zizou Bergs (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna · 25 Giugno 2026
|☀
|
25°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 25 Giugno
|
09:00
☀
25°
|
10:00
☀
27°
|
11:00
☀
30°
|
12:00
☀
33°
|
13:00
☀
34°
|
14:00
☀
34°
|
15:00
☀
35°
|
16:00
☀
36°
|
20:00
☀
32°
|
23:00
☀
26°
⚠ Allerta gialla temperature massime estreme nell’interno di Maiorca dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾 Programma del giorno — 25 Giugno
|
|
🎾
|
ATP 250 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
|
ATP 250 QF
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Quarti
🌿 Erba
Center Court – ore 11:00
Ethan Quinn vs Vit Kopriva
ATP Mallorca
Ethan Quinn
5
7
6
Vit Kopriva
7
5
3
Vincitore: Quinn
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-3 → 6-3
V. Kopriva
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
E. Quinn
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
V. Kopriva
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-1 → 4-2
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
ace
3-1 → 4-1
V. Kopriva
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
df
3-0 → 3-1
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-0 → 2-0
E. Quinn
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kopriva
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
V. Kopriva
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
V. Kopriva
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-2 → 3-3
E. Quinn
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Quinn
15-0
15-15
15-30
df
15-40
5-5 → 5-6
V. Kopriva
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
5-3 → 5-4
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
E. Quinn
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
4-2 → 5-2
V. Kopriva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
2-1 → 3-1
E. Quinn
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Luciano Darderi vs Nuno Borges
ATP Mallorca
Luciano Darderi [1]
0
0
Nuno Borges
0
0
Miomir Kecmanovic vs Fabian Marozsan (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Grigor Dimitrov vs Alejandro Davidovich Fokina (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 12:00
N.Sriram Balaji / Marcelo Demoliner vs Andre Goransson / Evan King
ATP Mallorca
N.Sriram Balaji / Marcelo Demoliner
2*
4
6
Andre Goransson / Evan King
2
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Goransson / King
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
6-5 → 6-6
N. Balaji / Demoliner
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-5 → 6-5
A. Goransson / King
5-4 → 5-5
N. Balaji / Demoliner
4-4 → 5-4
A. Goransson / King
4-3 → 4-4
N. Balaji / Demoliner
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
3-3 → 4-3
A. Goransson / King
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
N. Balaji / Demoliner
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
3-1 → 3-2
A. Goransson / King
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
N. Balaji / Demoliner
1-1 → 2-1
A. Goransson / King
0-15
15-15
40-15
40-30
df
40-40
df
1-0 → 1-1
N. Balaji / Demoliner
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Goransson / King
4-5 → 4-6
N. Balaji / Demoliner
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
3-5 → 4-5
A. Goransson / King
3-4 → 3-5
N. Balaji / Demoliner
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-4 → 3-4
A. Goransson / King
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-3 → 2-4
N. Balaji / Demoliner
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
A. Goransson / King
1-2 → 1-3
N. Balaji / Demoliner
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
df
1-1 → 1-2
A. Goransson / King
1-0 → 1-1
N. Balaji / Demoliner
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 1-0
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Marcelo Melo / Andres Molteni (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Adam Pavlasek / Patrik Rikl vs Robert Galloway / Vasil Kirkov
ATP Mallorca
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
6
6
Robert Galloway / Vasil Kirkov
2
4
Vincitore: Pavlasek / Rikl
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pavlasek / Rikl
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
R. Galloway / Kirkov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
A. Pavlasek / Rikl
4-3 → 5-3
R. Galloway / Kirkov
0-15
df
15-15
15-30
df
40-30
4-2 → 4-3
A. Pavlasek / Rikl
3-2 → 4-2
R. Galloway / Kirkov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
A. Pavlasek / Rikl
1-2 → 2-2
R. Galloway / Kirkov
1-1 → 1-2
A. Pavlasek / Rikl
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
R. Galloway / Kirkov
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pavlasek / Rikl
5-2 → 6-2
R. Galloway / Kirkov
15-0
15-15
df
15-30
15-40
40-40
4-2 → 5-2
A. Pavlasek / Rikl
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
R. Galloway / Kirkov
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
2-2 → 3-2
A. Pavlasek / Rikl
0-15
df
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
1-2 → 2-2
R. Galloway / Kirkov
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
A. Pavlasek / Rikl
0-1 → 1-1
R. Galloway / Kirkov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Maximo Gonzalez / Santiago Gonzalez vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP Mallorca
Maximo Gonzalez / Santiago Gonzalez
0
0
Theo Arribage / Albano Olivetti [4]
0
0
3 commenti
Non sempre basta l’ esperienza.
Ricordo la finale contro Kecmanovic. Mp a favore e perse. Quella con De Minaur, idem.
Vediamo stavolta.
Ultimo rigo rappresenta una dura verità, anche perché il ragazzo e’ un 1999 e di esperienza ormai ne ha parecchia.
Speriamo sia finalmente arrivato il momento del primo titolo per Fokina.
Oggi può tranquillamente battere il Dimitrov attuale e gli altri rimasti non dovrebbero creargli problemi.
Uno col suo talento senza neppure un titolo non si può vedere.