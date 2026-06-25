Vondrousova rompe il silenzio: “Un errore della commissaria può finire per distruggere la mia carriera”

Markéta Vondrousova ha raccontato uno dei momenti più difficili della sua carriera. La campionessa di Wimbledon 2023 ha parlato del procedimento aperto dopo una fallita ispezione antidoping che potrebbe avere conseguenze pesantissime sul suo futuro professionale.

Il caso risale al 3 dicembre 2025, quando, secondo la versione della tennista ceca, una rappresentante dell’agenzia antidoping tedesca si sarebbe presentata nella sua abitazione di Praga mentre lei era sola in casa. Vondrousova sostiene che la donna abbia insistito per entrare nell’appartamento per effettuare il controllo, ma senza mostrare in modo chiaro documenti o identificazione ufficiale.

“Non ho mai cercato di evitare un controllo”, è il senso della difesa della giocatrice, che nell’intervista a iSport ha spiegato di aver reagito per paura e non per volontà di sottrarsi a una prova antidoping. Era sera, si trovava sola e, secondo il suo racconto, non capiva perché una persona sconosciuta volesse entrare in casa senza identificarsi correttamente.

La ceca ha ricordato di essersi sottoposta a oltre un centinaio di controlli durante la carriera senza mai risultare positiva. Proprio per questo considera particolarmente doloroso vedere messa in discussione la propria immagine pubblica per un episodio che, a suo avviso, non avrebbe mai dovuto assumere queste proporzioni.

Il suo avvocato, Jan Exner, sostiene che Vondrousova abbia avuto una reazione acuta di stress, provocata dal contesto e dal comportamento della commissaria. Secondo la difesa, diversi specialisti avrebbero confermato la spiegazione psicologica, parlando di una situazione eccezionale di ansia e perdita di controllo emotivo.

La posizione della ITIA, però, resta molto severa. La mancata consegna di un campione può essere considerata una violazione grave del regolamento antidoping, con conseguenze simili a quelle di un caso di positività. Se le argomentazioni della giocatrice non fossero accolte, Vondrousova rischierebbe una squalifica fino a quattro anni.

Il punto centrale resta lo scontro tra due versioni: da una parte Vondrousova, che sostiene che il protocollo non sia stato seguito correttamente; dall’altra la commissaria, che afferma di aver agito secondo le regole. In una vicenda così delicata, ogni dettaglio può diventare decisivo.

La tennista ceca ha sottolineato anche un altro elemento: tre giorni dopo l’episodio si sarebbe sottoposta a un nuovo controllo antidoping, risultato negativo. Un passaggio che la sua difesa considera fondamentale per dimostrare l’assenza di qualsiasi volontà di nascondere qualcosa.

Ora il futuro resta incerto. Vondrousova continua a difendere la propria innocenza e spera che le autorità tengano conto del contesto complessivo: la solitudine in casa, la mancata identificazione chiara, la pressione psicologica e il suo storico di controlli sempre regolari.

“Un errore della commissaria può finire per distruggere la mia carriera”, è il messaggio più duro che emerge dalle sue parole. Per Vondrousova, oltre alla questione giuridica, c’è già stato un prezzo altissimo da pagare: mesi di ansia, danno reputazionale e la paura concreta di vedere compromessa una carriera costruita con anni di sacrifici.





Marco Rossi