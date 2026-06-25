Wimbledon 2026 - Day 4 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo. Tyra Grant entra nel main draw: prima volta Slam per la 18enne azzurra. Bronzetti crolla nel turno decisivo

25/06/2026 17:50 112 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

Tyra Caterina Grant continua la sua corsa e conquista il primo tabellone principale Slam della carriera. La giovane italo-americana ha superato il turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon battendo la francese Harmony Tan con il punteggio di 6-4 7-6(5).
Un risultato pesantissimo per la classe 2008, che diventa la prima diciottenne italiana a entrare in un main draw Slam dai tempi di Elisabetta Cocciaretto all’Australian Open 2020. Con questo successo Grant entrerà anche nelle prime 140 della Race WTA: tra le giocatrici nate nel 2008 o più giovani, soltanto Lili Tagger, allieva di Francesca Schiavone, è davanti a lei.
La partita ha confermato i progressi dell’azzurra sull’erba, superficie sulla quale non aveva mai disputato match ufficiali prima di questa settimana. Nel primo set Grant ha piazzato il break decisivo nel terzo game e ha mantenuto il vantaggio fino al 6-4, senza mai perdere la battuta.
Più complicata la gestione del secondo parziale. Grant è salita avanti 5-3 e ha avuto due match point, ma nel decimo game ha ceduto il servizio dal 40-30, permettendo a Tan di rientrare. Nel tie-break, però, la giovane azzurra è rimasta lucida: dopo aver sprecato un mini-break di vantaggio, dal 5-5 ha piazzato due punti consecutivi, chiudendo per 7 punti a 5.
Ora Grant attende di conoscere la sua prima avversaria nel tabellone principale. Il sorteggio di Wimbledon è in programma venerdì 26 giugno alle 11:00 italiane: da qualificata, l’azzurra potrà finire in qualsiasi zona del draw, da un possibile incrocio con una big come Aryna Sabalenka a una sfida contro un’altra qualificata.
Qualunque sarà l’avversaria, Grant ha già scritto una pagina importante. A Wimbledon ha trovato la sua prima volta Slam e lo ha fatto con personalità, energia e una crescita evidente partita dopo partita.

Wimbledon, Bronzetti crolla nel turno decisivo
Dopo una lunga serie di eliminazioni, resta soltanto Tyra Caterina Grant a sorridere: sarà lei l’unica azzurra proveniente dalle qualificazioni a giocare il tabellone principale dei Championships.
L’ultima battuta d’arresto è arrivata da Lucia Bronzetti, testa di serie numero 20 del tabellone cadetto, sconfitta nettamente nel turno decisivo dalla macedone Lina Gjorcheska, numero 223 WTA, con il punteggio di 6-1 6-2.
La romagnola arrivava alla sfida dopo le vittorie contro Maddison Inglis e Justina Mikulskyte, e sulla carta partiva favorita. Il campo, però, ha raccontato una storia molto diversa, con una prestazione opaca e un passivo pesante proprio a un passo dal main draw.
Bronzetti aveva anche iniziato bene, aprendo il match con un break. Da quel momento, però, la partita è completamente cambiata: l’azzurra ha subito una serie di sei game consecutivi, che hanno consegnato il primo set a Gjorcheska per 6-1.
Nel secondo parziale non è arrivata la reazione sperata. I break subiti nel terzo e nel settimo game hanno indirizzato definitivamente l’incontro, permettendo alla macedone di chiudere senza grandi difficoltà sul 6-2.
Per Bronzetti resta il grande rammarico di un’occasione mancata, soprattutto perché il sorteggio e il percorso sembravano offrirle una concreta possibilità di entrare nel tabellone principale.
Il bilancio azzurro delle qualificazioni resta dunque amaro: tante sconfitte e una sola gioia, quella di Tyra Grant, capace di conquistare per la prima volta in carriera un posto nel main draw di uno Slam.

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  25 Giugno 2026

22°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 25 Giugno
08:00
24°
09:00
27°
10:00
28°
11:00
30°
12:00
31°
13:00
33°
14:00
33°
15:00
34°
17:00
33°
22:00
26°
⚠  Allerta rossa calore estremo su Greater London: attenzione alle ore centrali e al pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 25 Giugno
🎾
Wimbledon · Qualificazioni
Turno Decisivo Qualificazione · Erba
WIM Q3
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta rossa
🎾  Quali Q3
🌿  Erba

Show Court 1 – Ore: 12:00am
O. Tarvet GBR vs S. Sakellaridis GRE

Slam Wimbledon
O. Tarvet
6
6
7
S. Sakellaridis [31]
4
2
5
Vincitore: O. Tarvet
Mostra dettagli

M. Timofeeva UZB vs H. Watson GBR

Slam Wimbledon
M. Timofeeva [1]
3
6
6
H. Watson
6
2
1
Vincitore: M. Timofeeva
Mostra dettagli



Court 2 – Ore: 12:00am
M. Basing GBR vs R. Bertola SUI

Slam Wimbledon
M. Basing
2
6
3
7
6
R. Bertola
6
4
6
5
2
Vincitore: M. Basing
Mostra dettagli

A. Sasnovich IOA vs B. Andreescu CAN

Slam Wimbledon
A. Sasnovich [15]
3
6
B. Andreescu
6
7
Vincitore: B. Andreescu
Mostra dettagli



Court 3 – Ore: 12:00am
Y. Zhou CHN vs B. Harris GBR

Slam Wimbledon
Y. Zhou
6
6
2
3
B. Harris [23]
1
7
6
6
Vincitore: B. Harris
Mostra dettagli

A. Krueger USA vs P. Iatcenko IOA

Slam Wimbledon
A. Krueger [2]
7
6
P. Iatcenko
6
1
Vincitore: A. Krueger
Mostra dettagli




Court 4 – Ore: 12:00am
O. Dodin FRA vs M. Sawangkaew THA
Slam Wimbledon
O. Dodin
7
5
1
M. Sawangkaew
5
7
6
Vincitore: M. Sawangkaew
Mostra dettagli

A. Moro Canas ESP vs S. Kwon KOR

Slam Wimbledon
A. Moro Canas
4
6
3
S. Kwon
6
7
6
Vincitore: S. Kwon
Mostra dettagli



Court 5 – Ore: 12:00am
A. Korneeva IOA vs F. Crawley USA

Slam Wimbledon
A. Korneeva [3]
6
6
F. Crawley
2
0
Vincitore: A. Korneeva
Mostra dettagli

V. Gaubas LTU vs D. Lajovic SRB

Slam Wimbledon
V. Gaubas [14]
3
6
3
6
6
D. Lajovic [22]
6
4
6
3
4
Vincitore: V. Gaubas
Mostra dettagli



Court 6 – Ore: 12:00am
H. Tan FRA vs T. Grant ITA

Slam Wimbledon
H. Tan
4
6
T. Grant
6
7
Vincitore: T. Grant
Mostra dettagli

J. Faria POR vs R. Sakamoto JPN

Slam Wimbledon
J. Faria [2]
7
4
6
6
R. Sakamoto [27]
6
6
3
4
Vincitore: J. Faria
Mostra dettagli




Court 7 – Ore: 12:00am
C. Tabur FRA vs S. Mochizuki JPN
Slam Wimbledon
C. Tabur
6
5
6
3
1
S. Mochizuki [21]
1
7
2
6
6
Vincitore: S. Mochizuki
Mostra dettagli

M. Bolkvadze GEO vs J. Vandromme BEL

Slam Wimbledon
M. Bolkvadze
6
4
6
J. Vandromme
4
6
3
Vincitore: M. Bolkvadze
Mostra dettagli




Court 8 – Ore: 12:00am
I. Shymanovich IOA vs K. Sebov CAN
Slam Wimbledon
I. Shymanovich
4
6
7
K. Sebov
6
3
6
Vincitore: I. Shymanovich
Mostra dettagli

H. Gaston FRA vs M. Echargui TUN

Slam Wimbledon
H. Gaston [5]
6
5
6
6
M. Echargui [29]
1
7
2
4
Vincitore: H. Gaston
Mostra dettagli



Court 9 – Ore: 12:00am
P. Llamas Ruiz ESP vs T. Boyer USA

Slam Wimbledon
P. Llamas Ruiz [7]
5
7
6
3
T. Boyer
7
6
7
6
Vincitore: T. Boyer
Mostra dettagli

K. Volynets USA vs L. Jeanjean FRA

Slam Wimbledon
K. Volynets [5]
3
4
L. Jeanjean [23]
6
6
Vincitore: L. Jeanjean
Mostra dettagli




Court 10 – Ore: 12:00am
R. Safiullin IOA vs J. Kym SUI
Slam Wimbledon
R. Safiullin [15]
4
7
3
7
6
J. Kym
6
6
6
6
4
Vincitore: R. Safiullin
Mostra dettagli

L. Gjorcheska MKD vs L. Bronzetti ITA

Slam Wimbledon
L. Gjorcheska
6
6
L. Bronzetti [20]
1
2
Vincitore: L. Gjorcheska
Mostra dettagli




Court 11 – Ore: 12:00am
M. McDonald USA vs C. O’Connell AUS
Slam Wimbledon
M. McDonald [13]
6
6
6
C. O'Connell [32]
3
4
4
Vincitore: M. McDonald
Mostra dettagli

P. Kudermetova UZB vs A. Charaeva IOA

Slam Wimbledon
P. Kudermetova [11]
4
6
6
A. Charaeva [22]
6
4
1
Vincitore: P. Kudermetova
Mostra dettagli




Court 13 – Ore: 12:00am
K. Kawa POL vs K. Day USA
Slam Wimbledon
K. Kawa [14]
2
5
K. Day [32]
6
7
Vincitore: K. Day
Mostra dettagli

T. Skatov KAZ vs K. Jacquet FRA

Slam Wimbledon
T. Skatov
6
4
4
K. Jacquet [25]
7
6
6
Vincitore: K. Jacquet
Mostra dettagli




Court 14 – Ore: 12:00am
C. Smith USA vs M. Zheng USA
Slam Wimbledon
C. Smith
4
6
2
3
M. Zheng [26]
6
4
6
6
Vincitore: M. Zheng
Mostra dettagli

D. Semenistaja LAT vs A. Gasanova IOA

Slam Wimbledon
D. Semenistaja [6]
4
2
A. Gasanova
6
6
Vincitore: A. Gasanova
Mostra dettagli




Court 16 – Ore: 12:00am
C. Liu USA vs E. Pridankina IOA
Slam Wimbledon
C. Liu
6
4
6
E. Pridankina
2
6
1
Vincitore: C. Liu
Mostra dettagli

N. Budkov Kjaer NOR vs O. Virtanen FIN

Slam Wimbledon
N. Budkov Kjaer [8]
6
4
4
5
O. Virtanen
4
6
6
7
Vincitore: O. Virtanen
Mostra dettagli




Court 17 – Ore: 12:00am
D. Sweeny AUS vs T. Barrios Vera CHI
Slam Wimbledon
D. Sweeny [11]
4
6
7
0
6
T. Barrios Vera [20]
6
4
6
6
2
Vincitore: D. Sweeny
Mostra dettagli

M. Bassols Ribera ESP vs R. Montgomery USA

Slam Wimbledon
M. Bassols Ribera
6
1
1
R. Montgomery
3
6
6
Vincitore: R. Montgomery
Mostra dettagli




Court 18 – Ore: 12:00am
N. Mejia COL vs T. Schoolkate AUS
Slam Wimbledon
N. Mejia
6
6
6
T. Schoolkate [28]
4
4
4
Vincitore: N. Mejia
Mostra dettagli

T. Kostovic SRB vs L. Zhu CHN

Slam Wimbledon
T. Kostovic
6
6
L. Zhu [30]
3
4
Vincitore: T. Kostovic
Mostra dettagli

TAG: , , ,

112 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Sottile 25-06-2026 23:09

Scritto da Koko
È chiaro che lo slam Londinese fa emergere predisposizioni innate.Chi non è da erba viene selezionato Darwinisticamente: la Grant è passata al setaccio evolutivo mentre Cina’ né carne e né pesce non ha superato il filtro evolutivo verde!

Ma parla come c..hi

 112
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Laura (Guest) 25-06-2026 22:11

Scritto da omerjno
@ Gaz (#4642791)
Mi potrebbe dire quali sono le giovani promesse che sono meglio di Caterina.
Nelle prime mille in classifica, di under 19 compare solo in sesta posizione la Grant.
Però se ha qualche nome c’è lo dica, siamo molto curiosi.

la jovic e’ coetanea della graant ed e’ ormai una certezza, non piu una promessa.
la tagger pure molto piu avanti
tolte queste due, con le altre diciottenni siamo li…

 111
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Francesco Cancellotti (Guest) 25-06-2026 21:44

Scritto da cataflic

Scritto da Francesco Cancellotti
Qualcuno mi saprebbe dire perche’, nei vari siti di Live ranking WTA, T. Grant non sta guadagnando punti ne’ posizioni per le tre vittorie nelle quali di Wimbledon? Grazie

Vengono calcolati nel md credo, comunque dovrebbe prendere 40 punti e salire di un 15 posizioni

Grazie @cataflic e tutti gli altri che hanno gentilmente risposto. Ha totalmente senso; ero confuso perche’ al RG il sito che consulto di solito ha aggiunto i punti delle qualificazioni mentre si svolgevano, invece ora sembra che stiano aspettando. Ma la vostra e’ l’unica spiegazione possibile.

 110
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 25-06-2026 21:30

Scritto da magilla
bronzetti è la 5a tds uscita…..c’e ancora la regola che le LL vengono estratte tra le 5 tds piu alte uscite?

No, il sorteggio dei LL negli Slam si fa sulle 4 teste di serie più alte eliminate al turno decisivo quindi Lucia è fuori a meno che non ci siano almeno 3 ritiri dal tabellone principale prima del sorteggio (devono esserci almeno 2 atleti in più del numero di ritirati). A meno di cinque forfait la vedo difficile che Bronzetti entri dalla porta di servizio

 109
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla
omerjno 25-06-2026 21:09

@ Gaz (#4642791)

Mi potrebbe dire quali sono le giovani promesse che sono meglio di Caterina.
Nelle prime mille in classifica, di under 19 compare solo in sesta posizione la Grant.
Però se ha qualche nome c’è lo dica, siamo molto curiosi.

 108
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambitto 25-06-2026 20:23

La piccola Tyra è un raggio di sole in mezzo alla tempesta della Caporetto italiana 16 eliminati che deve fare riflettere i responsabili dei singoli tennisti i tennisti stessi ed i vertici.

 107
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
forerunner 25-06-2026 20:19

@ Laura (#4642702)

Non ne sono certissimo

 106
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 25-06-2026 20:15

@ magilla (#4642849)

Magrissima consolazione dovesse succedere. Perderebbe al primo turno. Non mi ispira affatto la Riminese in questo 2026!

 105
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
forerunner 25-06-2026 20:13

@ Gaz (#4642634)

Americana una cippa lippa, mamma italiana e nata e cresciuta in Italia, che commento è?

 104
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: omerjno, Detuqueridapresencia
magilla 25-06-2026 20:09

bronzetti è la 5a tds uscita…..c’e ancora la regola che le LL vengono estratte tra le 5 tds piu alte uscite?

 103
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio74 (Guest) 25-06-2026 19:57

Scritto da walden

Scritto da tinapica

Scritto da Sudtyrol
Grant e Tagger saranno le Sinner e Alcaraz al femminile, vedrete.

Cavoli, non saprei chi tifare ma spero Lei abbia ragione.
La strada è ancora molto lunga ed irta di difficoltà, specialmente per chi gioca col rovescio ad una mano.

Vorrei ricordare che ci sono una certa Mirra Andreeva che ha un anno in più ed è 5a nel ranking, una certa Iva Jovic che ha anche lei un anno (in realtà 3 o 4 mesi) in più ed è 17esima, per non parlare di Coco Gauff che è stata 4a e non è certo una vecchietta, visto che ha 22 anni…

Gauff in realtà 4ª fino a poche settimane fa, ma un best ranking di 2

 102
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paolone (Guest) 25-06-2026 19:37

Scritto da Fabietto69
Eppure continua a non farmi impazzire Tyra. Ho come l impressione che per via del suo fisico abbia pochi margini di miglioramento. Sicuramnte non sarà mai una top 10 visto le ragazzine che stanno arrivando…

Sono d’accordo , non ha il fisico purtroppo della Giorgi

 101
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, magilla, omerjno
« Commenti più vecchi (100 precedenti)