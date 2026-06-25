Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo. Tyra Grant entra nel main draw: prima volta Slam per la 18enne azzurra. Bronzetti crolla nel turno decisivo

Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant continua la sua corsa e conquista il primo tabellone principale Slam della carriera. La giovane italo-americana ha superato il turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon battendo la francese Harmony Tan con il punteggio di 6-4 7-6(5).
Un risultato pesantissimo per la classe 2008, che diventa la prima diciottenne italiana a entrare in un main draw Slam dai tempi di Elisabetta Cocciaretto all’Australian Open 2020. Con questo successo Grant entrerà anche nelle prime 140 della Race WTA: tra le giocatrici nate nel 2008 o più giovani, soltanto Lili Tagger, allieva di Francesca Schiavone, è davanti a lei.
La partita ha confermato i progressi dell’azzurra sull’erba, superficie sulla quale non aveva mai disputato match ufficiali prima di questa settimana. Nel primo set Grant ha piazzato il break decisivo nel terzo game e ha mantenuto il vantaggio fino al 6-4, senza mai perdere la battuta.
Più complicata la gestione del secondo parziale. Grant è salita avanti 5-3 e ha avuto due match point, ma nel decimo game ha ceduto il servizio dal 40-30, permettendo a Tan di rientrare. Nel tie-break, però, la giovane azzurra è rimasta lucida: dopo aver sprecato un mini-break di vantaggio, dal 5-5 ha piazzato due punti consecutivi, chiudendo per 7 punti a 5.
Ora Grant attende di conoscere la sua prima avversaria nel tabellone principale. Il sorteggio di Wimbledon è in programma venerdì 26 giugno alle 11:00 italiane: da qualificata, l’azzurra potrà finire in qualsiasi zona del draw, da un possibile incrocio con una big come Aryna Sabalenka a una sfida contro un’altra qualificata.
Qualunque sarà l’avversaria, Grant ha già scritto una pagina importante. A Wimbledon ha trovato la sua prima volta Slam e lo ha fatto con personalità, energia e una crescita evidente partita dopo partita.
Wimbledon, Bronzetti crolla nel turno decisivo
Dopo una lunga serie di eliminazioni, resta soltanto Tyra Caterina Grant a sorridere: sarà lei l’unica azzurra proveniente dalle qualificazioni a giocare il tabellone principale dei Championships.
L’ultima battuta d’arresto è arrivata da Lucia Bronzetti, testa di serie numero 20 del tabellone cadetto, sconfitta nettamente nel turno decisivo dalla macedone Lina Gjorcheska, numero 223 WTA, con il punteggio di 6-1 6-2.
La romagnola arrivava alla sfida dopo le vittorie contro Maddison Inglis e Justina Mikulskyte, e sulla carta partiva favorita. Il campo, però, ha raccontato una storia molto diversa, con una prestazione opaca e un passivo pesante proprio a un passo dal main draw.
Bronzetti aveva anche iniziato bene, aprendo il match con un break. Da quel momento, però, la partita è completamente cambiata: l’azzurra ha subito una serie di sei game consecutivi, che hanno consegnato il primo set a Gjorcheska per 6-1.
Nel secondo parziale non è arrivata la reazione sperata. I break subiti nel terzo e nel settimo game hanno indirizzato definitivamente l’incontro, permettendo alla macedone di chiudere senza grandi difficoltà sul 6-2.
Per Bronzetti resta il grande rammarico di un’occasione mancata, soprattutto perché il sorteggio e il percorso sembravano offrirle una concreta possibilità di entrare nel tabellone principale.
Il bilancio azzurro delle qualificazioni resta dunque amaro: tante sconfitte e una sola gioia, quella di Tyra Grant, capace di conquistare per la prima volta in carriera un posto nel main draw di uno Slam.
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 25 Giugno 2026
☀
22°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 34°C
CIELO
Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 25 Giugno
08:00
☀
24°
09:00
☀
27°
10:00
☀
28°
11:00
☀
30°
12:00
☀
31°
13:00
☀
33°
14:00
☀
33°
15:00
☀
34°
17:00
⛅
33°
22:00
⛅
26°
⚠ Allerta rossa calore estremo su Greater London: attenzione alle ore centrali e al pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 25 Giugno
🎾
Wimbledon · Qualificazioni
Turno Decisivo Qualificazione · Erba
WIM Q3
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta rossa
🎾 Quali Q3
🌿 Erba
Show Court 1 – Ore: 12:00am
O. Tarvet vs S. Sakellaridis
Slam Wimbledon
O. Tarvet
6
6
7
S. Sakellaridis [31]
4
2
5
Vincitore: O. Tarvet
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Tarvet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
S. Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
O. Tarvet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
O. Tarvet
15-15
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
O. Tarvet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Tarvet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
O. Tarvet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
S. Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
O. Tarvet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
S. Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
S. Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Tarvet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
S. Sakellaridis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
S. Sakellaridis
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
M. Timofeeva
vs H. Watson
Slam Wimbledon
M. Timofeeva [1]
3
6
6
H. Watson
6
2
1
Vincitore: M. Timofeeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Watson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
H. Watson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
M. Timofeeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
H. Watson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
M. Timofeeva
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Watson
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
M. Timofeeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
H. Watson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
M. Timofeeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
H. Watson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Timofeeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Watson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
M. Timofeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
H. Watson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
M. Timofeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
H. Watson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
M. Timofeeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
H. Watson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
H. Watson
None-None
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Court 2 – Ore: 12:00am
M. Basing vs R. Bertola
Slam Wimbledon
M. Basing
2
6
3
7
6
R. Bertola
6
4
6
5
2
Vincitore: M. Basing
Servizio
Svolgimento
Set 5
M. Basing
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
R. Bertola
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Basing
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
R. Bertola
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Basing
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 4
R. Bertola
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
M. Basing
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
5-5 → 6-5
R. Bertola
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
5-4 → 5-5
M. Basing
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
R. Bertola
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Basing
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
R. Bertola
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Bertola
15-0
0-15
15-15
30-15
40-15
3-5 → 3-6
M. Basing
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
40-A
40-40
3-4 → 3-5
R. Bertola
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
M. Basing
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
R. Bertola
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Basing
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Basing
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Basing
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
R. Bertola
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
M. Basing
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
2-3 → 3-3
M. Basing
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
R. Bertola
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Basing
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Basing
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
R. Bertola
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
R. Bertola
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-3 → 1-4
M. Basing
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
M. Basing
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
R. Bertola
None-None
0-15
15-15
40-15
0-0 → 0-1
A. Sasnovich
vs B. Andreescu
Slam Wimbledon
A. Sasnovich [15]
3
6
B. Andreescu
6
7
Vincitore: B. Andreescu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
B. Andreescu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Sasnovich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
A. Sasnovich
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
B. Andreescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
A. Sasnovich
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
B. Andreescu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Sasnovich
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Andreescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
B. Andreescu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Sasnovich
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
B. Andreescu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
B. Andreescu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Sasnovich
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
B. Andreescu
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 3 – Ore: 12:00am
Y. Zhou vs B. Harris
Slam Wimbledon
Y. Zhou
6
6
2
3
B. Harris [23]
1
7
6
6
Vincitore: B. Harris
Servizio
Svolgimento
Set 4
Y. Zhou
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
B. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Y. Zhou
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Y. Zhou
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Y. Zhou
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Zhou
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
B. Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Y. Zhou
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Y. Zhou
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
B. Harris
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Y. Zhou
0-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
Y. Zhou
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
B. Harris
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
B. Harris
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
4-4 → 4-5
Y. Zhou
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Y. Zhou
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krueger
vs P. Iatcenko
Slam Wimbledon
A. Krueger [2]
7
6
P. Iatcenko
6
1
Vincitore: A. Krueger
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Iatcenko
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
P. Iatcenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
P. Iatcenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
P. Iatcenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
6-6 → 7-6
A. Krueger
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
P. Iatcenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
A. Krueger
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
P. Iatcenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Court 4 – Ore: 12:00am
O. Dodin
vs M. Sawangkaew
Slam Wimbledon
O. Dodin
7
5
1
M. Sawangkaew
5
7
6
Vincitore: M. Sawangkaew
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Dodin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
O. Dodin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
M. Sawangkaew
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
O. Dodin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Sawangkaew
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Dodin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
M. Sawangkaew
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
O. Dodin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
M. Sawangkaew
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Sawangkaew
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Dodin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
O. Dodin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
O. Dodin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
O. Dodin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
M. Sawangkaew
None-None
15-0
15-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
A. Moro Canas
vs S. Kwon
Slam Wimbledon
A. Moro Canas
4
6
3
S. Kwon
6
7
6
Vincitore: S. Kwon
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Kwon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Moro Canas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Moro Canas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
S. Kwon
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
A. Moro Canas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
4-6*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
S. Kwon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
S. Kwon
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kwon
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Moro Canas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Moro Canas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Moro Canas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
S. Kwon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Moro Canas
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Court 5 – Ore: 12:00am
A. Korneeva vs F. Crawley
Slam Wimbledon
A. Korneeva [3]
6
6
F. Crawley
2
0
Vincitore: A. Korneeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Crawley
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-0 → 6-0
F. Crawley
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Korneeva
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Crawley
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
A. Korneeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
F. Crawley
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Korneeva
None-None
15-0
30-0
40-0
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
V. Gaubas
vs D. Lajovic
Slam Wimbledon
V. Gaubas [14]
3
6
3
6
6
D. Lajovic [22]
6
4
6
3
4
Vincitore: V. Gaubas
Servizio
Svolgimento
Set 5
D. Lajovic
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
V. Gaubas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
V. Gaubas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
D. Lajovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Lajovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
D. Lajovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Lajovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Lajovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Gaubas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
D. Lajovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
V. Gaubas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
V. Gaubas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
V. Gaubas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
D. Lajovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Gaubas
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
V. Gaubas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
V. Gaubas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-0 → 3-1
V. Gaubas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
V. Gaubas
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 6 – Ore: 12:00am
H. Tan vs T. Grant
Slam Wimbledon
H. Tan
4
6
T. Grant
6
7
Vincitore: T. Grant
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
H. Tan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
T. Grant
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-A
4-5 → 5-5
T. Grant
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Grant
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
H. Tan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Faria
vs R. Sakamoto
Slam Wimbledon
J. Faria [2]
7
4
6
6
R. Sakamoto [27]
6
6
3
4
Vincitore: J. Faria
Servizio
Svolgimento
Set 4
J. Faria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
J. Faria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
R. Sakamoto
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
J. Faria
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
J. Faria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
J. Faria
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
J. Faria
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Faria
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
J. Faria
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Court 7 – Ore: 12:00am
C. Tabur
vs S. Mochizuki
Slam Wimbledon
C. Tabur
6
5
6
3
1
S. Mochizuki [21]
1
7
2
6
6
Vincitore: S. Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 5
C. Tabur
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 4
C. Tabur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
C. Tabur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
C. Tabur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. Tabur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
M. Bolkvadze
vs J. Vandromme
Slam Wimbledon
M. Bolkvadze
6
4
6
J. Vandromme
4
6
3
Vincitore: M. Bolkvadze
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Vandromme
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
M. Bolkvadze
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
J. Vandromme
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Vandromme
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Bolkvadze
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bolkvadze
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
J. Vandromme
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
M. Bolkvadze
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
J. Vandromme
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Bolkvadze
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Vandromme
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
M. Bolkvadze
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Bolkvadze
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Vandromme
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Court 8 – Ore: 12:00am
I. Shymanovich
vs K. Sebov
Slam Wimbledon
I. Shymanovich
4
6
7
K. Sebov
6
3
6
Vincitore: I. Shymanovich
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
5-1*
5*-2
6*-2
7-2*
7-3*
7*-4
8*-4
8-5*
9-5*
6-6 → 7-6
K. Sebov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-6 → 6-6
K. Sebov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
I. Shymanovich
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
K. Sebov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
K. Sebov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
I. Shymanovich
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
I. Shymanovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
K. Sebov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Sebov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
I. Shymanovich
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
K. Sebov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
I. Shymanovich
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
K. Sebov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
K. Sebov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Shymanovich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
K. Sebov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
I. Shymanovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
K. Sebov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
1-1 → 1-2
I. Shymanovich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
K. Sebov
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
H. Gaston
vs M. Echargui
Slam Wimbledon
H. Gaston [5]
6
5
6
6
M. Echargui [29]
1
7
2
4
Vincitore: H. Gaston
Servizio
Svolgimento
Set 4
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
M. Echargui
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
H. Gaston
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
1-2 → 2-2
M. Echargui
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Echargui
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Gaston
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
H. Gaston
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Echargui
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Echargui
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Echargui
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Echargui
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
H. Gaston
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
M. Echargui
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
M. Echargui
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Gaston
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
H. Gaston
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
M. Echargui
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Echargui
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
H. Gaston
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Court 9 – Ore: 12:00am
P. Llamas Ruiz vs T. Boyer
Slam Wimbledon
P. Llamas Ruiz [7]
5
7
6
3
T. Boyer
7
6
7
6
Vincitore: T. Boyer
Servizio
Svolgimento
Set 4
T. Boyer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
T. Boyer
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
T. Boyer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Boyer
30-0
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
15-0
40-0
40-15
15-15
40-30
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
None-None
P. Llamas Ruiz
None-None
1-0
1-1
1-2
1-4
1-5
2-5
2-6
6-6 → 6-7
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
T. Boyer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
T. Boyer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Boyer
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
T. Boyer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Boyer
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
T. Boyer
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
K. Volynets
vs L. Jeanjean
Slam Wimbledon
K. Volynets [5]
3
4
L. Jeanjean [23]
6
6
Vincitore: L. Jeanjean
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Jeanjean
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
L. Jeanjean
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
L. Jeanjean
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
L. Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
K. Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Jeanjean
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
K. Volynets
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
L. Jeanjean
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
K. Volynets
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. Jeanjean
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 10 – Ore: 12:00am
R. Safiullin
vs J. Kym
Slam Wimbledon
R. Safiullin [15]
4
7
3
7
6
J. Kym
6
6
6
6
4
Vincitore: R. Safiullin
Servizio
Svolgimento
Set 5
J. Kym
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
J. Kym
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Safiullin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Kym
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
J. Kym
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
6-5 → 6-6
J. Kym
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
R. Safiullin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
J. Kym
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Kym
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
3-5 → 3-6
R. Safiullin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
J. Kym
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
J. Kym
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
R. Safiullin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
J. Kym
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
R. Safiullin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
J. Kym
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
R. Safiullin
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Kym
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
R. Safiullin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kym
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
J. Kym
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
L. Gjorcheska
vs L. Bronzetti
Slam Wimbledon
L. Gjorcheska
6
6
L. Bronzetti [20]
1
2
Vincitore: L. Gjorcheska
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Gjorcheska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
L. Gjorcheska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
L. Bronzetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
L. Gjorcheska
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
L. Bronzetti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Gjorcheska
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 6-1
L. Bronzetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
L. Gjorcheska
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
L. Gjorcheska
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Court 11 – Ore: 12:00am
M. McDonald
vs C. O’Connell
Slam Wimbledon
M. McDonald [13]
6
6
6
C. O'Connell [32]
3
4
4
Vincitore: M. McDonald
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. O'Connell
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
C. O'Connell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Kudermetova
vs A. Charaeva
Slam Wimbledon
P. Kudermetova [11]
4
6
6
A. Charaeva [22]
6
4
1
Vincitore: P. Kudermetova
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Charaeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
A. Charaeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
A. Charaeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Charaeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Charaeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
P. Kudermetova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Charaeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
P. Kudermetova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
P. Kudermetova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Charaeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Charaeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
A. Charaeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
A. Charaeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
P. Kudermetova
None-None
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Court 13 – Ore: 12:00am
K. Kawa
vs K. Day
Slam Wimbledon
K. Kawa [14]
2
5
K. Day [32]
6
7
Vincitore: K. Day
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Day
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
K. Kawa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
K. Day
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
K. Kawa
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
K. Day
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
K. Day
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
1-0 → 1-1
K. Kawa
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
T. Skatov
vs K. Jacquet
Slam Wimbledon
T. Skatov
6
4
4
K. Jacquet [25]
7
6
6
Vincitore: K. Jacquet
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
T. Skatov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
K. Jacquet
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
K. Jacquet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
T. Skatov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Skatov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
K. Jacquet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
T. Skatov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Skatov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
T. Skatov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
K. Jacquet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
T. Skatov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Skatov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
K. Jacquet
None-None
15-0
15-15
30-15
0-0 → 0-1
Court 14 – Ore: 12:00am
C. Smith
vs M. Zheng
Slam Wimbledon
C. Smith
4
6
2
3
M. Zheng [26]
6
4
6
6
Vincitore: M. Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 4
C. Smith
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
C. Smith
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
C. Smith
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-4 → 1-4
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
C. Smith
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
C. Smith
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Zheng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
C. Smith
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
4-4 → 5-4
C. Smith
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
C. Smith
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Zheng
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Smith
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
D. Semenistaja
vs A. Gasanova
Slam Wimbledon
D. Semenistaja [6]
4
2
A. Gasanova
6
6
Vincitore: A. Gasanova
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Semenistaja
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
D. Semenistaja
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
A. Gasanova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
D. Semenistaja
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Gasanova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Semenistaja
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
A. Gasanova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
D. Semenistaja
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
A. Gasanova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
D. Semenistaja
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
A. Gasanova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Court 16 – Ore: 12:00am
C. Liu
vs E. Pridankina
Slam Wimbledon
C. Liu
6
4
6
E. Pridankina
2
6
1
Vincitore: C. Liu
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
C. Liu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
E. Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
C. Liu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Liu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
E. Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
E. Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
C. Liu
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Liu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
C. Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
C. Liu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
E. Pridankina
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
C. Liu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
E. Pridankina
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
N. Budkov Kjaer
vs O. Virtanen
Slam Wimbledon
N. Budkov Kjaer [8]
6
4
4
5
O. Virtanen
4
6
6
7
Vincitore: O. Virtanen
Servizio
Svolgimento
Set 4
N. Budkov Kjaer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
O. Virtanen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
N. Budkov Kjaer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Virtanen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
O. Virtanen
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Virtanen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
O. Virtanen
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
O. Virtanen
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Virtanen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
O. Virtanen
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
O. Virtanen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
N. Budkov Kjaer
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
N. Budkov Kjaer
None-None
15-0
15-15
30-15
0-0 → 1-0
Court 17 – Ore: 12:00am
D. Sweeny
vs T. Barrios Vera
Slam Wimbledon
D. Sweeny [11]
4
6
7
0
6
T. Barrios Vera [20]
6
4
6
6
2
Vincitore: D. Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 5
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-1 → 4-2
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 4
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Barrios Vera
15-0
30-0
30-15
40-30
0-15
15-15
15-30
30-30
40-15
40-0
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
15-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-40
40-40
A-40
0-30
40-40
40-A
None-None
D. Sweeny
None-None
1-0
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
4-3
4-4
4-5
5-5
6-5
6-6 → 7-6
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
T. Barrios Vera
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
D. Sweeny
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Bassols Ribera
vs R. Montgomery
Slam Wimbledon
M. Bassols Ribera
6
1
1
R. Montgomery
3
6
6
Vincitore: R. Montgomery
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Bassols Ribera
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 1-6
R. Montgomery
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
M. Bassols Ribera
1-3 → 1-4
R. Montgomery
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
M. Bassols Ribera
0-2 → 1-2
R. Montgomery
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
M. Bassols Ribera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Montgomery
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
M. Bassols Ribera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
R. Montgomery
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
M. Bassols Ribera
0-3 → 0-4
M. Bassols Ribera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
R. Montgomery
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bassols Ribera
5-3 → 6-3
M. Bassols Ribera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Bassols Ribera
2-2 → 3-2
M. Bassols Ribera
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
R. Montgomery
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Bassols Ribera
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 18 – Ore: 12:00am
N. Mejia
vs T. Schoolkate
Slam Wimbledon
N. Mejia
6
6
6
T. Schoolkate [28]
4
4
4
Vincitore: N. Mejia
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Mejia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
T. Schoolkate
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Schoolkate
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
T. Schoolkate
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
N. Mejia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
N. Mejia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Schoolkate
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
T. Schoolkate
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
T. Schoolkate
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
N. Mejia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
T. Schoolkate
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Schoolkate
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
T. Kostovic
vs L. Zhu
Slam Wimbledon
T. Kostovic
6
6
L. Zhu [30]
3
4
Vincitore: T. Kostovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Zhu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
T. Kostovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Kostovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
L. Zhu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Kostovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
L. Zhu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Kostovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
T. Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-1 → 5-2
L. Zhu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
T. Kostovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Kostovic
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Ma parla come c..hi
la jovic e’ coetanea della graant ed e’ ormai una certezza, non piu una promessa.
la tagger pure molto piu avanti
tolte queste due, con le altre diciottenni siamo li…
Grazie @cataflic e tutti gli altri che hanno gentilmente risposto. Ha totalmente senso; ero confuso perche’ al RG il sito che consulto di solito ha aggiunto i punti delle qualificazioni mentre si svolgevano, invece ora sembra che stiano aspettando. Ma la vostra e’ l’unica spiegazione possibile.
No, il sorteggio dei LL negli Slam si fa sulle 4 teste di serie più alte eliminate al turno decisivo quindi Lucia è fuori a meno che non ci siano almeno 3 ritiri dal tabellone principale prima del sorteggio (devono esserci almeno 2 atleti in più del numero di ritirati). A meno di cinque forfait la vedo difficile che Bronzetti entri dalla porta di servizio
@ Gaz (#4642791)
Mi potrebbe dire quali sono le giovani promesse che sono meglio di Caterina.
Nelle prime mille in classifica, di under 19 compare solo in sesta posizione la Grant.
Però se ha qualche nome c’è lo dica, siamo molto curiosi.
La piccola Tyra è un raggio di sole in mezzo alla tempesta della Caporetto italiana 16 eliminati che deve fare riflettere i responsabili dei singoli tennisti i tennisti stessi ed i vertici.
@ Laura (#4642702)
Non ne sono certissimo
@ magilla (#4642849)
Magrissima consolazione dovesse succedere. Perderebbe al primo turno. Non mi ispira affatto la Riminese in questo 2026!
@ Gaz (#4642634)
Americana una cippa lippa, mamma italiana e nata e cresciuta in Italia, che commento è?
bronzetti è la 5a tds uscita…..c’e ancora la regola che le LL vengono estratte tra le 5 tds piu alte uscite?
Gauff in realtà 4ª fino a poche settimane fa, ma un best ranking di 2
Sono d’accordo , non ha il fisico purtroppo della Giorgi