Wimbledon, domani il sorteggio: Sinner guida il seeding, cinque italiani teste di serie
Wimbledon 2026 entra sempre più nel vivo. Venerdì alle 11:00 italiane è in programma il sorteggio dei tabelloni principali dei Championships, appuntamento da seguire come sempre anche su Radio Wimbledon.
Grande attesa soprattutto per Jannik Sinner, campione in carica a Church Road e prima testa di serie del torneo. L’azzurro guiderà il seeding maschile e conoscerà il proprio percorso verso la difesa del titolo conquistato lo scorso anno.
Non ci sarà solo Sinner tra le teste di serie italiane. Nel tabellone maschile figurano infatti anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, a conferma del momento storico vissuto dal tennis azzurro.
Jasmine Paolini, invece, sarà l’unica testa di serie italica nel tabellone principale femminile.
La presenza di cinque italiani rende il sorteggio ancora più interessante: i giocatori protetti eviteranno incroci tra loro nei primi due turni, ma molto dipenderà dagli accoppiamenti con i non teste di serie, sempre pericolosi sull’erba.
La pattuglia italiana sarà composta da almeno nove giocatori tra tabellone maschile e femminile, con la possibilità di aumentare ulteriormente in base agli ultimi risultati delle qualificazioni.
Wimbledon si prepara dunque a parlare ancora italiano. Il sorteggio di venerdì offrirà le prime risposte: da lì inizierà davvero la corsa degli azzurri sull’erba più prestigiosa del mondo.
Teste di serie maschili Wimbledon 2026
1. Jannik Sinner
2. Alexander Zverev
3. Felix Auger-Aliassime
4. Ben Shelton
5. Alex De Miñaur
6. Taylor Fritz
7. Novak Djokovic
8. Daniil Medvedev
9. Flavio Cobolli
10. Alexander Bublik
11. Casper Ruud
12. Andrey Rublev
13. Jiri Lehecka
14. Luciano Darderi
15. Jakub Mensik
16. Learner Tien
17. Frances Tiafoe
18. Francisco Cerúndolo
19. Karen Khachanov
20. Arthur Fils
21. Tommy Paul
22. Alejandro Davidovich
23. Rafa Jódar
24. Joao Fonseca
25. Arthur Rinderknech
26. Cameron Norrie
27. Ugo Humbert
28. Brandon Nakashima
29. Tomás Martín Etcheverry
30. Alejandro Tabilo
31. Ignacio Buse
32. Matteo Arnaldi
Teste di serie femminili Wimbledon 2026
1. Aryna Sabalenka
2. Elena Rybakina
3. Iga Swiatek
4. Jessica Pegula
5. Mirra Andreeva
6. Amanda Anisimova
7. Coco Gauff
8. Elina Svitolina
9. Linda Noskova
10. Karolina Muchova
11. Belinda Bencic
12. Marta Kostyuk
13. Jasmine Paolini
14. Naomi Osaka
15. Diana Shnaider
16. Iva Jovic
17. Sorana Cirstea
18. Ekaterina Alexandrova
19. Anna Kalinskaya
20. Maja Chwalinska
21. Marie Bouzkova
22. Leylah Fernandez
23. Emma Navarro
24. Clara Tauson
25. Elise Mertens
26. Madison Keys
27. Anastasia Potapova
28. Ann Li
29. Alexandra Eala
30. Emma Raducanu
31. Donna Vekic
32. Katerina Siniakova
Marco Rossi
TAG: Jannik Sinner, Wimbledon, Wimbledon 2026
2 commenti
Solo USA meglio di noi per numero di tds
Questo è un sorteggio da seguire con ansia, a partire da un Djokovic che può capitare ai “quarti” fino ad un Draper che potrebbe capitare anche a 1T.
Pazzesco!