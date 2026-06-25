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Wimbledon, domani il sorteggio: Sinner guida il seeding, cinque italiani teste di serie

25/06/2026 12:49 2 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Wimbledon 2026 entra sempre più nel vivo. Venerdì alle 11:00 italiane è in programma il sorteggio dei tabelloni principali dei Championships, appuntamento da seguire come sempre anche su Radio Wimbledon.

Grande attesa soprattutto per Jannik Sinner, campione in carica a Church Road e prima testa di serie del torneo. L’azzurro guiderà il seeding maschile e conoscerà il proprio percorso verso la difesa del titolo conquistato lo scorso anno.

Non ci sarà solo Sinner tra le teste di serie italiane. Nel tabellone maschile figurano infatti anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, a conferma del momento storico vissuto dal tennis azzurro.

Jasmine Paolini, invece, sarà l’unica testa di serie italica nel tabellone principale femminile.

La presenza di cinque italiani rende il sorteggio ancora più interessante: i giocatori protetti eviteranno incroci tra loro nei primi due turni, ma molto dipenderà dagli accoppiamenti con i non teste di serie, sempre pericolosi sull’erba.
La pattuglia italiana sarà composta da almeno nove giocatori tra tabellone maschile e femminile, con la possibilità di aumentare ulteriormente in base agli ultimi risultati delle qualificazioni.
Wimbledon si prepara dunque a parlare ancora italiano. Il sorteggio di venerdì offrirà le prime risposte: da lì inizierà davvero la corsa degli azzurri sull’erba più prestigiosa del mondo.

Teste di serie maschili Wimbledon 2026
1. Jannik Sinner ITA
2. Alexander Zverev GER
3. Felix Auger-Aliassime CAN
4. Ben Shelton USA
5. Alex De Miñaur AUS
6. Taylor Fritz USA
7. Novak Djokovic SRB
8. Daniil Medvedev RUS
9. Flavio Cobolli ITA
10. Alexander Bublik KAZ
11. Casper Ruud NOR
12. Andrey Rublev RUS
13. Jiri Lehecka CZE
14. Luciano Darderi ITA
15. Jakub Mensik CZE
16. Learner Tien USA
17. Frances Tiafoe USA
18. Francisco Cerúndolo ARG
19. Karen Khachanov RUS
20. Arthur Fils FRA
21. Tommy Paul USA
22. Alejandro Davidovich ESP
23. Rafa Jódar ESP
24. Joao Fonseca BRA
25. Arthur Rinderknech FRA
26. Cameron Norrie GBR
27. Ugo Humbert FRA
28. Brandon Nakashima USA
29. Tomás Martín Etcheverry ARG
30. Alejandro Tabilo CHI
31. Ignacio Buse PER
32. Matteo Arnaldi ITA

Teste di serie femminili Wimbledon 2026
1. Aryna Sabalenka BLR
2. Elena Rybakina KAZ
3. Iga Swiatek POL
4. Jessica Pegula USA
5. Mirra Andreeva RUS
6. Amanda Anisimova USA
7. Coco Gauff USA
8. Elina Svitolina UKR
9. Linda Noskova CZE
10. Karolina Muchova CZE
11. Belinda Bencic SUI
12. Marta Kostyuk UKR
13. Jasmine Paolini ITA
14. Naomi Osaka JPN
15. Diana Shnaider RUS
16. Iva Jovic USA
17. Sorana Cirstea ROU
18. Ekaterina Alexandrova RUS
19. Anna Kalinskaya RUS
20. Maja Chwalinska POL
21. Marie Bouzkova CZE
22. Leylah Fernandez CAN
23. Emma Navarro USA
24. Clara Tauson DEN
25. Elise Mertens BEL
26. Madison Keys USA
27. Anastasia Potapova RUS
28. Ann Li USA
29. Alexandra Eala PHI
30. Emma Raducanu GBR
31. Donna Vekic CRO
32. Katerina Siniakova CZE



Marco Rossi

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2 commenti

Harlan (Guest) 25-06-2026 13:29

Solo USA meglio di noi per numero di tds

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no Sinner no Party (Guest) 25-06-2026 12:54

Questo è un sorteggio da seguire con ansia, a partire da un Djokovic che può capitare ai “quarti” fino ad un Draper che potrebbe capitare anche a 1T.

Pazzesco!

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