Sinner corre ai ripari contro il caldo di Wimbledon: allenamento con il gilet refrigerante
Jannik Sinner prepara Wimbledon 2026 anche contro il caldo estremo. Il numero uno del mondo, atteso alla difesa del titolo conquistato lo scorso anno all’All England Club, ha scelto di allenarsi con un gilet refrigerante per gestire meglio le alte temperature di questi giorni a Londra.
La capitale britannica sta vivendo ore particolarmente calde, con temperature tra i 32 e i 35 gradi sui campi di Wimbledon. Condizioni difficili, già sperimentate dai giocatori impegnati nelle qualificazioni, e che hanno portato anche a un’interruzione dei match per un problema tecnico legato al caldo.
Jannik Sinner, the defending champion at Wimbledon, wore a cooling vest while practising at the All England Club
He appeared to struggle with the heat during his French Open exit, with temperatures rising to 32°C (90°F) during the match.
: AP#Wimbledon #JannikSinner pic.twitter.com/xdnMZ5HSre
— Sportstar (@sportstarweb) June 24, 2026
Per Sinner si tratta di una precauzione importante. L’azzurro ha sofferto più volte le alte temperature in carriera, dall’Australian Open al Roland Garros, dove i problemi fisici lo hanno condizionato pesantemente fino all’eliminazione.
Dopo Parigi, Sinner si è sottoposto ad alcuni controlli medici e le risposte sono state positive. Proprio per questo il gilet refrigerante rappresenta uno strumento utile per evitare rischi inutili nei giorni di avvicinamento al debutto.
La buona notizia arriva però dalle previsioni: dalla prossima settimana le temperature dovrebbero calare sensibilmente, senza superare i 26 gradi. Uno scenario decisamente più favorevole per il campione italiano.
Sinner arriva a Wimbledon con i 2.000 punti del titolo da difendere, dopo il trionfo del 2025 in finale contro Carlos Alcaraz. Il caldo resta un fattore da monitorare, ma l’azzurro sembra aver già trovato un rimedio per prepararsi al meglio al torneo più importante sull’erba.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Curiosità, Jannik Sinner
@ tinapica (#4642594)
“…è tutto caldo anomalo (sulle Alpi come a Londra)…”
Forse più che caldo anomalo è caldo estivo.
Anch’io ma cerco di centellinare, va a periodi, sono stato 1 anno o anche più solo a leggere in passato (periodo covid).
Forza Jannik sinner vinci Wimbledon ..
D’accordo, ma è tutto caldo anomalo (sulle Alpi come a Londra) a cui dobbiamo abituarci.
Non si può negare che una persona Sud Tirolese od una Inglese sopporti il caldo meno di una Maghrebina.
Qualcuno in un altro articolo si chiedeva cosa fosse quella specie di corsetto che indossavano Draper e Cobolli.
Potrebbe essere questa la risposta (altro che tutore ortopedico o misuratore di pressione o di glucosio!).
E Sinner, evidentemente, non sarebbe l’unico né il primo
Guarda che a Bolzano e sulle Alpi si superano i 30 gradi ogni estate. Vivo ad Annecy ed è una settimana che fanno intorno ai 35ºC.
Jannik è così forte rispetto agli avversari che potrebbe anche giocarci con il gilet refrigerante, così sta più tranquillo
@ piper (#4642555)
Aldilà di questo mi fa piacere sei tornato a scrivere 🙂
Ma vanno bene anche queste temperature ma con pioggia quando deve giocare Jannik.
Due trote surgelate sotto le ascelle, niente?
Il gilet che preferisco è quello di pelle di pecora di EastWood nei film di Leone…
Mario Brega…
Dicono che la prossima settimana tornano temperature normali, quindi questo problema non dovrebbe esserci
@ piper (#4642555)
Stavolta ci sono cascato perché in effetti la spada di Damocle è lì..
e niente ragazzi….difficile che un Alto Atesino sia abituato e non soffra il caldo opprimente..
😉 Spero tu abbia capito il mio intervento (se mi conosci un po’).
Sverev potrebbe fare un altro “colpo gobbo”….tedesco vola
@ piper (#4642550)
.. fa il bravo
Abbiamo capito che nemmeno questo torneo lo vince.
Cime direbbe Mario Braga ,il papà del figlio hippy, nel film Un sacco bello di Verdone “….me pija un brivido “…..
Speriamo bene jannik ,questo slam lo devi vincere a tutti i costi….non ci sono storie
Ha il cilindro per cappello
Due diamanti per gemelli
Un bastone di cristallo
La gardenia nell’occhiello
E sul candido gilet.. un bel ghiacciol un bel ghiacciol di secco blu