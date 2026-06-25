Sinner corre ai ripari contro il caldo di Wimbledon: allenamento con il gilet refrigerante

Jannik Sinner prepara Wimbledon 2026 anche contro il caldo estremo. Il numero uno del mondo, atteso alla difesa del titolo conquistato lo scorso anno all’All England Club, ha scelto di allenarsi con un gilet refrigerante per gestire meglio le alte temperature di questi giorni a Londra.

La capitale britannica sta vivendo ore particolarmente calde, con temperature tra i 32 e i 35 gradi sui campi di Wimbledon. Condizioni difficili, già sperimentate dai giocatori impegnati nelle qualificazioni, e che hanno portato anche a un’interruzione dei match per un problema tecnico legato al caldo.

Jannik Sinner, the defending champion at Wimbledon, wore a cooling vest while practising at the All England Club He appeared to struggle with the heat during his French Open exit, with temperatures rising to 32°C (90°F) during the match. : AP#Wimbledon #JannikSinner pic.twitter.com/xdnMZ5HSre — Sportstar (@sportstarweb) June 24, 2026

Per Sinner si tratta di una precauzione importante. L’azzurro ha sofferto più volte le alte temperature in carriera, dall’Australian Open al Roland Garros, dove i problemi fisici lo hanno condizionato pesantemente fino all’eliminazione.

Dopo Parigi, Sinner si è sottoposto ad alcuni controlli medici e le risposte sono state positive. Proprio per questo il gilet refrigerante rappresenta uno strumento utile per evitare rischi inutili nei giorni di avvicinamento al debutto.

La buona notizia arriva però dalle previsioni: dalla prossima settimana le temperature dovrebbero calare sensibilmente, senza superare i 26 gradi. Uno scenario decisamente più favorevole per il campione italiano.

Sinner arriva a Wimbledon con i 2.000 punti del titolo da difendere, dopo il trionfo del 2025 in finale contro Carlos Alcaraz. Il caldo resta un fattore da monitorare, ma l’azzurro sembra aver già trovato un rimedio per prepararsi al meglio al torneo più importante sull’erba.





Francesco Paolo Villarico