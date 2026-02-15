ATP 500 ATP, Copertina

ATP 500 Doha: Il programma completo di Lunedì 16 Febbraio 2026. Subito in campo Jannik Sinner

15/02/2026 19:26 Nessun commento
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Center Court – ore 11:30
Mubarak Shannan Zayid QAT vs Alexei Popyrin AUS
Jakub Mensik CZE vs Jan Choinski GBR (Non prima 13:00)
Tomas Machac CZE vs Jannik Sinner ITA (Non prima 17:30)
Daniil Medvedev RUS vs Juncheng Shang CHN

Grandstand 1 – ore 13:00
Valentin Royer FRA vs Pierre-Hugues Herbert FRA
Arthur Fils FRA vs Kamil Majchrzak POL (Non prima 15:00)

Grandstand 2 – ore 14:00
Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Ugo Humbert FRA / Arthur Rinderknech FRA

