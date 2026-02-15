ATP 500 Doha: Il programma completo di Lunedì 16 Febbraio 2026. Subito in campo Jannik Sinner
Center Court – ore 11:30
Mubarak Shannan Zayid vs Alexei Popyrin
Jakub Mensik vs Jan Choinski (Non prima 13:00)
Tomas Machac vs Jannik Sinner (Non prima 17:30)
Daniil Medvedev vs Juncheng Shang
Grandstand 1 – ore 13:00
Valentin Royer vs Pierre-Hugues Herbert
Arthur Fils vs Kamil Majchrzak (Non prima 15:00)
Grandstand 2 – ore 14:00
Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Ugo Humbert / Arthur Rinderknech
TAG: ATP 500 Doha, ATP 500 Doha 2026
