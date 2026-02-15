ATP 500 Doha: Il programma completo di Lunedì 16 Febbraio 2026. Subito in campo Jannik Sinner

Center Court – ore 11:30

Mubarak Shannan Zayid vs Alexei Popyrin

Jakub Mensik vs Jan Choinski (Non prima 13:00)

Tomas Machac vs Jannik Sinner (Non prima 17:30)

Daniil Medvedev vs Juncheng Shang

Grandstand 1 – ore 13:00

Valentin Royer vs Pierre-Hugues Herbert

Arthur Fils vs Kamil Majchrzak (Non prima 15:00)

Grandstand 2 – ore 14:00

Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Harri Heliovaara / Henry Patten

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Ugo Humbert / Arthur Rinderknech