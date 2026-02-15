Lloyd Harris vince il Tenerife Challenger 2 “Non penso al passato, ho iniziato una nuova carriera”. Lope Afonso: “Lo sport è fondamentale a Tenerife”

Lloyd Harris è il nuovo campione del Tenerife Challenger 2. Il sudafricano, sesta testa di serie del torneo organizzato da MEF Tennis Events, si è aggiudicato la finale contro Alejandro Moro Canas per 7-5 7-5, conquistando così il secondo Challenger della sua stagione. Da domani Harris sarà numero 155 del mondo e raggiunge nell’albo d’oro un prestigioso novero di campioni passati dall’isola, che include Matteo Arnaldi, Pablo Carreno Busta e Brandon Nakashima.

L’ultima giornata sull’isola canaria si è chiusa con la conferenza stampa finale e la spettacolare esibizione di Fabio Fognini contro tre giovani tennisti canari (Saúl Pacheco Benasayag, Joel Toral Ocaña e Samuel García Hernández), davanti a una Tenerife Arena gremita per l’occasione. Alla conferenza stampa di chiusura hanno partecipato il vicepresidente e assessore al Turismo, Azione Esterna e Relazioni Istituzionali, Lope Afonso; l’amministratrice delegata di Turismo di Tenerife, Dimple Melwani; Fabio Fognini, ex numero 9 del mondo; la sindaca del Comune di Guía de Isora, Ana Isabel Dorta Alonso; l’assessore allo Sport del Comune di Guía de Isora, Oliver Jesús Afonso Rodríguez; il direttore di Abama Golf e Tennis SLU, Brendan Breen; il presidente della Federazione Canaria di Tennis, José Sepúlveda; il presidente della Federazione Insulare di Tenerife, Miguel del Prado Trallero; e l’amministratore delegato di MEF Tennis Events, Marcello Marchesini.

Harris trionfa a Tenerife – Dieci vittorie consecutive e i titoli di Soma Bay e Tenerife 2 in bacheca. Lloyd Harris si è regalato un’altra settimana perfetta, conquistando il secondo titolo della stagione dopo aver sconfitto Alejandro Moro Cañas per 7-5 7-5 in 2 ore e 8 minuti. “Sono stati sette giorni incredibili e una finale fantastica – ha dichiarato l’ex numero 31 del mondo –. Alejandro mi ha messo molto alla prova: è stata una partita molto fisica e dura, ma sono felice perché non è stato facile avere la meglio su di lui”. Con questo titolo, Harris sale al numero 155 del mondo e continua la sua risalita nel ranking: “Durante la settimana abbiamo avuto molte superstizioni, come andare sempre allo stesso ristorante, indossare la stessa giacca o cambiarmi la maglietta tra un set e l’altro. Il mio allenatore, Gonzalo Vitale, e io ci siamo divertiti molto ed è stato tutto molto piacevole”. Con questo trofeo, Harris arriva a quota otto titoli Challenger in carriera: “Vincere un titolo Challenger è molto diverso dal disputare una buona settimana, e anche i punti utili per salire sono molti di più. Sono felice di aver conquistato un altro titolo dopo Soma Bay e Tenerife, ma questo non cambia il mio programma. Torno da un importante intervento chirurgico alla schiena e posso dire di essere ripartito da zero. L’obiettivo principale della mia stagione è sempre lo stesso: terminare in buona salute”.

La gioia di Lope Afonso e Dimple Melwani – Dalla conferenza stampa al lancio della moneta nella finale del torneo di singolare, il vicepresidente e assessore al Turismo, Azione Esterna e Relazioni Istituzionali, Lope Afonso, ha potuto godere del miglior tennis possibile a Guía de Isora: “Si sono concluse due belle settimane di tennis qui all’Abama Tennis Academy. Insieme a MEF Tennis Events siamo riusciti a organizzare due eventi fantastici e continuiamo a promuovere l’isola attraverso i valori dello sport, coinvolgendo anche il vivaio delle Canarie, che ha partecipato ai Challenger e continua a sognare il grande tennis. Le due settimane di evento, insieme al carnevale che stiamo celebrando proprio ora sull’isola, formano un connubio eccezionale per tutti”. Ormai molto legata alla competizione, dopo aver seguito numerose finali dagli spalti, l’amministratrice delegata di Turismo di Tenerife, Dimple Melwani, non nasconde la propria soddisfazione per l’esibizione di Fabio Fognini davanti ai giovani tennisti canari: “Tenerife continua a suscitare emozioni con i tornei Challenger. Abbiamo vissuto due settimane di tennis spettacolare, riportando ancora una volta la nostra isola sulla mappa internazionale del tennis e portando avanti una strategia volta a rafforzare il binomio turismo-sport. La speranza è di essere ancora qui per la settima edizione nel 2027”.