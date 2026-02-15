WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Oeiras 2: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana presente

15/02/2026 18:04 6 commenti
Viktorija Golubic nella foto
POR WTA 125 Oeiras 2 – Tabellone Principale – hard
(1) Viktorija Golubic SUI vs (WC) Ana Filipa Santos POR
Fiona Crawley USA vs (WC) Madalena Matias POR
Gabriela Knutson CZE vs Ayana Akli USA
(WC) Emily Appleton GBR vs (7) Kaitlin Quevedo ESP

(4) Yue Yuan CHN vs Anouk Koevermans NED
Sara Sorribes Tormo ESP vs Teodora Kostovic SRB
Qualifier vs Matilde Jorge POR
Francisca Jorge POR vs (6) Linda Klimovicova POL

(8) Viktoriya Tomova BUL vs Qualifier
Anastasia Tikhonova RUS vs Qualifier
Elina Avanesyan ARM vs (WC) Angelina Voloshchuk POR
Carole Monnet FRA vs (3) Suzan Lamens NED

(5) Daria Snigur UKR vs Viktoria Hruncakova SVK
Qualifier vs Barbora Palicova CZE
Iryna Shymanovich BLR vs Nuria Parrizas Diaz ESP
Caroline Werner GER vs (2) Sinja Kraus AUT

6 commenti

Lollo99 15-02-2026 19:30

Yuan

Avanesyan

Golubic
Kraus

Knutson
Klimovicova
Tikhonova
Hruncakova

 6
Rafan96 15-02-2026 19:11

Klimovicova

Snigur

Golubic
Avanesyan

Quevedo
Yuan
Tikhonova
Kraus

 5
miky85 15-02-2026 18:50

Kraus

Golubic

F.jorge
Avanesyan

Knutson
Koevermans
Q
Palicova

 4
brizz 15-02-2026 18:14

golubic

snigur

yuan
tomova

quevedo
m.jorge
lamens
kraus

 3
MATTEO 15-02-2026 18:13

Kraus

Golubic

Klimovicova
Lamens

Knutson
Yuan
Tikhonova
Palicova

 2
kaishaku 15-02-2026 18:07

GOLUBIC

KRAUS

KLIMOVICOVA
LAMENS

KNUTSON
KOSTOVIC
TIKHONOVA
HRUNCAKOVA

 1
