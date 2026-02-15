WTA 125 Oeiras 2: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana presente
WTA 125 Oeiras 2 – Tabellone Principale – hard
(1) Viktorija Golubic vs (WC) Ana Filipa Santos
Fiona Crawley vs (WC) Madalena Matias
Gabriela Knutson vs Ayana Akli
(WC) Emily Appleton vs (7) Kaitlin Quevedo
(4) Yue Yuan vs Anouk Koevermans
Sara Sorribes Tormo vs Teodora Kostovic
Qualifier vs Matilde Jorge
Francisca Jorge vs (6) Linda Klimovicova
(8) Viktoriya Tomova vs Qualifier
Anastasia Tikhonova vs Qualifier
Elina Avanesyan vs (WC) Angelina Voloshchuk
Carole Monnet vs (3) Suzan Lamens
(5) Daria Snigur vs Viktoria Hruncakova
Qualifier vs Barbora Palicova
Iryna Shymanovich vs Nuria Parrizas Diaz
Caroline Werner vs (2) Sinja Kraus
TAG: WTA 125
Yuan
Avanesyan
Golubic
Kraus
Knutson
Klimovicova
Tikhonova
Hruncakova
Klimovicova
Snigur
Golubic
Avanesyan
Quevedo
Yuan
Tikhonova
Kraus
Kraus
Golubic
F.jorge
Avanesyan
Knutson
Koevermans
Q
Palicova
golubic
snigur
yuan
tomova
quevedo
m.jorge
lamens
kraus
Kraus
Golubic
Klimovicova
Lamens
Knutson
Yuan
Tikhonova
Palicova
GOLUBIC
KRAUS
KLIMOVICOVA
LAMENS
KNUTSON
KOSTOVIC
TIKHONOVA
HRUNCAKOVA