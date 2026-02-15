Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Dubai e WTA 125 Oeiras, Midland e Les Sables d'Olonne: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Liudmilla Samsonova nella foto - Foto Getty Images
🇦🇪 WTA 1000 Dubai – 1° Turno – hard

Center Court – ore 08:00
(10) Linda Noskova CZE vs Ann Li USA Inizio 08:00
WTA Dubai
Linda Noskova [10]
6
5
6
Ann Li
3
7
4
Vincitore: Noskova
Marie Bouzkova CZE vs Elise Mertens BEL

WTA Dubai
Marie Bouzkova
0
2
2
0
Elise Mertens
0
6
6
0
Vincitore: Mertens
(13) Liudmila Samsonova RUS vs Leylah Fernandez CAN

WTA Dubai
Liudmila Samsonova [13]
0
4
Leylah Fernandez
0
5
Hailey Baptiste USA vs Alexandra Eala PHI Non prima 16:00

Zeynep Sonmez TUR vs Sara Bejlek CZE

New Court 1 – ore 08:00
Dayana Yastremska UKR vs Janice Tjen INA Inizio 08:00

WTA Dubai
Dayana Yastremska
0
4
1
0
Janice Tjen
0
6
6
0
Vincitore: Tjen
Peyton Stearns USA vs Magdalena Frech POL

WTA Dubai
Peyton Stearns
0
6
6
0
Magdalena Frech
0
4
2
0
Vincitore: Stearns
Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs Barbora Krejcikova CZE

WTA Dubai
Anastasia Pavlyuchenkova
0
4
4
0
Barbora Krejcikova
0
6
6
0
Vincitore: Krejcikova
Diana Shnaider RUS vs Maya Joint AUS

WTA Dubai
Diana Shnaider
0
0
Maya Joint
0
0
Lulu Sun NZL vs Magda Linette POL

Court 2 – ore 08:00
Darija Jurak Schreiber CRO / Magali Kempen BEL vs Hao-Ching Chan TPE / Clara Tauson DEN Inizio 08:00

WTA Dubai
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
0
5
4
0
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
0
7
6
0
Vincitore: Chan / Tauson
Tatjana Maria GER vs Kimberly Birrell AUS

WTA Dubai
Tatjana Maria
4
6
5
Kimberly Birrell
6
3
7
Vincitore: Birrell
Ella Seidel GER vs Cristina Bucsa ESP

WTA Dubai
Ella Seidel
15
4
Cristina Bucsa
0
0
Giuliana Olmos MEX / Jessica Pegula USA vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

Court 4 – ore 08:00
Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED vs Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN Inizio 08:00

WTA Dubai
Ellen Perez / Demi Schuurs
0
6
6
0
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0
2
1
0
Vincitore: Perez / Schuurs
Miyu Kato JPN / Fanny Stollar HUN vs Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA

WTA Dubai
Miyu Kato / Fanny Stollar
0
4
4
0
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0
6
6
0
Vincitore: Kichenok / Krawczyk
Jaqueline Cristian ROU / Elena-Gabriela Ruse ROU vs (6) Asia Muhammad USA / (6) Erin Routliffe NZL

WTA Dubai
Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
0
6
7
0
Asia Muhammad / Erin Routliffe [6]
0
4
6
0
Vincitore: Cristian / Ruse
Andreja Klepac SLO / Katarzyna Piter POL vs (7) Storm Hunter AUS / (7) Katerina Siniakova CZE

WTA Dubai
Andreja Klepac / Katarzyna Piter
0
2
Storm Hunter / Katerina Siniakova [7]
30
0
WTA 125 Midland USA (USA) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Meredith McGrath Stadium Court – ore 16:00
(1) Sakura Hosogi JPN vs Carson Tanguilig USA Inizio 16:00
Savannah Matuszewski USA vs (8) Sara Daavettila USA

Dalayna Hewitt USA vs (5) Valeriya Strakhova UKR

(4) Victoria Hu USA vs Mary Lewis USA

Court 4 – ore 16:00
Ellie Schoppe USA vs (6) Alana Smith USA Inizio 16:00

(2) Lea Ma USA vs Jamie Loeb USA

(3) Martina Capurro Taborda ARG vs Sofia Cabezas Dominguez VEN

Shilin Xu CHN vs (7) Mariia Tkacheva RUS

WTA 125 Oeiras 3 POR (Portogallo) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 12:00
Kika Lima POR vs (6) Gina Dittmann GER Non prima 14:00
Gabriela Agra Amorim POR vs (7) Nadiia Kolb UKR

Court 6 – ore 12:00
(3) Yasmine Mansouri FRA vs Analu Freitas POR Inizio 12:00

WTA Oeiras 125 Indoor #2
Yasmine Mansouri [3]
0
6
6
0
Analu Freitas
0
2
0
0
Vincitore: Mansouri
(1) En-Shuo Liang TPE vs Teresa Franco Dias POR

WTA Oeiras 125 Indoor #2
En-Shuo Liang [1]
40
1
Teresa Franco Dias
0
0
Eden Silva GBR vs (5) Lucija Ciric Bagaric CRO

Court 4 – ore 12:00
Sara Lanca POR vs (8) Nika Radisic SLO Inizio 12:00

WTA Oeiras 125 Indoor #2
Sara Lanca
0
1
2
0
Nika Radisic [8]
0
6
6
0
Vincitore: Radisic
(2) Dalila Jakupovic SLO vs Freya Christie GBR

(4) Naiktha Bains GBR vs Makoto Ninomiya JPN

WTA 125 Les Sables d’Olonne FRA (Francia) – Turno Unico Qualificazione, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:30
(2) Yidi Yang CHN vs Alicia Dudeney GBR Inizio 10:30
WTA Les Sables D'Olonne 125
Yidi Yang [2]
0
6
7
0
Alicia Dudeney
0
4
6
0
Vincitore: Yang
(4) Astrid Lew Yan Foon FRA vs Nahia Berecoechea FRA

WTA Les Sables D'Olonne 125
Astrid Lew Yan Foon [4]
30
5
Nahia Berecoechea
0
3
(3) Ekaterina Kazionova RUS vs Mallaurie Noel FRA

(1) Tiphanie Lemaitre FRA vs Diana Martynov FRA

