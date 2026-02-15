WTA 1000 Dubai e WTA 125 Oeiras, Midland e Les Sables d’Olonne: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Liudmilla Samsonova nella foto - Foto Getty Images
🇦🇪 WTA 1000 Dubai – 1° Turno – hard
Center Court – ore 08:00
(10) Linda Noskova
vs Ann Li Inizio 08:00
WTA Dubai
Linda Noskova [10]
6
5
6
Ann Li
3
7
4
Vincitore: Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Ann Li
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Ann Li
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Ann Li
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Linda Noskova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Ann Li
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Ann Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Ann Li
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ann Li
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Linda Noskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Linda Noskova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Ann Li
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Marie Bouzkova vs Elise Mertens
WTA Dubai
Marie Bouzkova
0
2
2
0
Elise Mertens
0
6
6
0
Vincitore: Mertens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elise Mertens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Marie Bouzkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Marie Bouzkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elise Mertens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Elise Mertens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Marie Bouzkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Elise Mertens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
(13) Liudmila Samsonova vs Leylah Fernandez
WTA Dubai
Liudmila Samsonova [13]
0
4
Leylah Fernandez•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leylah Fernandez
4-4 → 4-5
Liudmila Samsonova
3-4 → 4-4
Leylah Fernandez
3-3 → 3-4
Liudmila Samsonova
2-3 → 3-3
Leylah Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Liudmila Samsonova
1-2 → 2-2
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Leylah Fernandez
0-0 → 0-1
Hailey Baptiste vs Alexandra Eala Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
Zeynep Sonmez vs Sara Bejlek
Il match deve ancora iniziare
New Court 1 – ore 08:00
Dayana Yastremska vs Janice Tjen Inizio 08:00
WTA Dubai
Dayana Yastremska
0
4
1
0
Janice Tjen
0
6
6
0
Vincitore: Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dayana Yastremska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Dayana Yastremska
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-4 → 1-4
Dayana Yastremska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Dayana Yastremska
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dayana Yastremska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Dayana Yastremska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Dayana Yastremska
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Dayana Yastremska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Dayana Yastremska
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Peyton Stearns vs Magdalena Frech
WTA Dubai
Peyton Stearns
0
6
6
0
Magdalena Frech
0
4
2
0
Vincitore: Stearns
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Pavlyuchenkova vs Barbora Krejcikova
WTA Dubai
Anastasia Pavlyuchenkova
0
4
4
0
Barbora Krejcikova•
0
6
6
0
Vincitore: Krejcikova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Barbora Krejcikova
4-5 → 4-6
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Barbora Krejcikova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Barbora Krejcikova
2-3 → 2-4
Anastasia Pavlyuchenkova
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Barbora Krejcikova
1-2 → 1-3
Anastasia Pavlyuchenkova
1-1 → 1-2
Barbora Krejcikova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anastasia Pavlyuchenkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Barbora Krejcikova
4-5 → 4-6
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Barbora Krejcikova
3-4 → 3-5
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Barbora Krejcikova
2-3 → 2-4
Anastasia Pavlyuchenkova
1-3 → 2-3
Barbora Krejcikova
1-2 → 1-3
Anastasia Pavlyuchenkova
1-1 → 1-2
Barbora Krejcikova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Diana Shnaider vs Maya Joint
WTA Dubai
Diana Shnaider
0
0
Maya Joint
0
0
Lulu Sun vs Magda Linette
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 08:00
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen vs Hao-Ching Chan / Clara Tauson Inizio 08:00
WTA Dubai
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen•
0
5
4
0
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
0
7
6
0
Vincitore: Chan / Tauson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-5 → 4-6
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
3-5 → 4-5
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
3-3 → 3-4
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
2-2 → 2-3
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-6 → 5-7
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-3 → 5-4
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-3 → 5-3
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
3-2 → 4-2
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
3-1 → 3-2
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
2-1 → 3-1
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
0-0 → 1-0
Tatjana Maria vs Kimberly Birrell
WTA Dubai
Tatjana Maria
4
6
5
Kimberly Birrell
6
3
7
Vincitore: Birrell
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tatjana Maria
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Kimberly Birrell
5-5 → 5-6
Kimberly Birrell
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Tatjana Maria
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Kimberly Birrell
3-3 → 3-4
Tatjana Maria
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Kimberly Birrell
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
1-3 → 2-3
Tatjana Maria
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Kimberly Birrell
1-1 → 1-2
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Kimberly Birrell
4-1 → 4-2
Kimberly Birrell
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Tatjana Maria
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Kimberly Birrell
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Tatjana Maria
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kimberly Birrell
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Kimberly Birrell
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Kimberly Birrell
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
A-40
3-2 → 3-3
Tatjana Maria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Kimberly Birrell
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Kimberly Birrell
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Ella Seidel vs Cristina Bucsa
WTA Dubai
Ella Seidel•
15
4
Cristina Bucsa
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Cristina Bucsa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Giuliana Olmos / Jessica Pegula vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 08:00
Ellen Perez / Demi Schuurs vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang Inizio 08:00
WTA Dubai
Ellen Perez / Demi Schuurs•
0
6
6
0
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0
2
1
0
Vincitore: Perez / Schuurs
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ellen Perez / Demi Schuurs
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ellen Perez / Demi Schuurs
5-1 → 6-1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
5-0 → 5-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
4-0 → 5-0
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-0 → 4-0
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-2 → 6-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
4-2 → 5-2
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-1 → 4-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
3-1 → 4-1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
1-1 → 2-1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
1-0 → 1-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-0 → 1-0
Miyu Kato / Fanny Stollar vs Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
WTA Dubai
Miyu Kato / Fanny Stollar
0
4
4
0
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk•
0
6
6
0
Vincitore: Kichenok / Krawczyk
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Miyu Kato / Fanny Stollar
3-5 → 4-5
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
3-4 → 3-5
Miyu Kato / Fanny Stollar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Miyu Kato / Fanny Stollar
1-3 → 2-3
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
1-2 → 1-3
Miyu Kato / Fanny Stollar
1-1 → 1-2
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
1-0 → 1-1
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
4-5 → 4-6
Miyu Kato / Fanny Stollar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Miyu Kato / Fanny Stollar
3-3 → 4-3
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Miyu Kato / Fanny Stollar
2-2 → 3-2
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
1-2 → 2-2
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-0 → 1-0
Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse vs (6) Asia Muhammad / (6) Erin Routliffe
WTA Dubai
Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse•
0
6
7
0
Asia Muhammad / Erin Routliffe [6]
0
4
6
0
Vincitore: Cristian / Ruse
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
4*-0
5*-0
5-1*
6-1*
6-6 → 7-6
Asia Muhammad / Erin Routliffe
6-5 → 6-6
Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
5-5 → 6-5
Asia Muhammad / Erin Routliffe
5-4 → 5-5
Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Asia Muhammad / Erin Routliffe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-2 → 4-3
Asia Muhammad / Erin Routliffe
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Asia Muhammad / Erin Routliffe
2-1 → 2-2
Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
1-1 → 2-1
Asia Muhammad / Erin Routliffe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Asia Muhammad / Erin Routliffe
5-4 → 6-4
Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
4-4 → 5-4
Asia Muhammad / Erin Routliffe
4-3 → 4-4
Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
Asia Muhammad / Erin Routliffe
3-2 → 3-3
Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Asia Muhammad / Erin Routliffe
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Asia Muhammad / Erin Routliffe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
0-0 → 1-0
Andreja Klepac / Katarzyna Piter vs (7) Storm Hunter / (7) Katerina Siniakova
WTA Dubai
Andreja Klepac / Katarzyna Piter
0
2
Storm Hunter / Katerina Siniakova [7]•
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Storm Hunter / Katerina Siniakova
Andreja Klepac / Katarzyna Piter
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Storm Hunter / Katerina Siniakova
0-0 → 1-0
WTA 125 Midland (USA) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)
Meredith McGrath Stadium Court – ore 16:00
(1) Sakura Hosogi
vs Carson Tanguilig Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Savannah Matuszewski vs (8) Sara Daavettila
Il match deve ancora iniziare
Dalayna Hewitt vs (5) Valeriya Strakhova
Il match deve ancora iniziare
(4) Victoria Hu vs Mary Lewis
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 16:00
Ellie Schoppe vs (6) Alana Smith Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
(2) Lea Ma vs Jamie Loeb
Il match deve ancora iniziare
(3) Martina Capurro Taborda vs Sofia Cabezas Dominguez
Il match deve ancora iniziare
Shilin Xu vs (7) Mariia Tkacheva
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Oeiras 3 (Portogallo) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 12:00
Kika Lima
vs (6) Gina Dittmann Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Gabriela Agra Amorim vs (7) Nadiia Kolb
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 12:00
(3) Yasmine Mansouri vs Analu Freitas Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #2
Yasmine Mansouri [3]•
0
6
6
0
Analu Freitas
0
2
0
0
Vincitore: Mansouri
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yasmine Mansouri
5-0 → 6-0
Yasmine Mansouri
3-0 → 4-0
Analu Freitas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Yasmine Mansouri
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yasmine Mansouri
5-2 → 6-2
Yasmine Mansouri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Yasmine Mansouri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Analu Freitas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Yasmine Mansouri
1-0 → 1-1
(1) En-Shuo Liang vs Teresa Franco Dias
WTA Oeiras 125 Indoor #2
En-Shuo Liang [1]
40
1
Teresa Franco Dias•
0
0
Eden Silva vs (5) Lucija Ciric Bagaric
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 12:00
Sara Lanca vs (8) Nika Radisic Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #2
Sara Lanca
0
1
2
0
Nika Radisic [8]
0
6
6
0
Vincitore: Radisic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Lanca
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Nika Radisic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Sara Lanca
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Lanca
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Sara Lanca
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Nika Radisic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Nika Radisic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(2) Dalila Jakupovic vs Freya Christie
Il match deve ancora iniziare
(4) Naiktha Bains vs Makoto Ninomiya
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Les Sables d’Olonne (Francia) – Turno Unico Qualificazione, cemento (al coperto)
Center Court – ore 10:30
(2) Yidi Yang
vs Alicia Dudeney Inizio 10:30
WTA Les Sables D'Olonne 125
Yidi Yang [2]
0
6
7
0
Alicia Dudeney•
0
4
6
0
Vincitore: Yang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
1-2*
1*-3
1*-4
2-4*
2-5*
3*-5
4*-5
5-5*
6-5*
6*-6
6*-7
7-7*
7-8*
8*-8
8*-9
9-9*
10-9*
10*-10
11*-10
6-6 → 7-6
Yidi Yang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Yidi Yang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Alicia Dudeney
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yidi Yang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
(4) Astrid Lew Yan Foon vs Nahia Berecoechea
WTA Les Sables D'Olonne 125
Astrid Lew Yan Foon [4]•
30
5
Nahia Berecoechea
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nahia Berecoechea
5-2 → 5-3
Astrid Lew Yan Foon
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-1 → 5-2
Nahia Berecoechea
5-0 → 5-1
Astrid Lew Yan Foon
4-0 → 5-0
Nahia Berecoechea
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Astrid Lew Yan Foon
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Nahia Berecoechea
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Astrid Lew Yan Foon
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(3) Ekaterina Kazionova vs Mallaurie Noel
Il match deve ancora iniziare
(1) Tiphanie Lemaitre vs Diana Martynov
Il match deve ancora iniziare
