Challenger Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE)

15/02/2026 09:52 Nessun commento
Lloyd Harris - Foto Alejandro Fumero
Lloyd Harris - Foto Alejandro Fumero

CHALLENGER Tenerife 2 (🇪🇸 Spagna) – Finale, cemento

Tenerife Arena – ore 12:00
Alejandro Moro Canas ESP vs Lloyd Harris RSA
ATP Tenerife
Alejandro Moro Canas
0
0
Lloyd Harris [6]
0
0
Mostra dettagli





CHALLENGER Pau (🇫🇷 Francia) – Finale, cemento (al coperto)

Court Central – ore 14:00
Raphael Collignon BEL vs Benjamin Bonzi FRA (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Chennai (🇮🇳 India) – Finale, cemento

Centre Court – ore 11:30
Frederico Ferreira Silva POR vs Federico Agustin Gomez ARG
ATP Chennai
Frederico Ferreira Silva [6]
0
6
6
3
Federico Agustin Gomez [2]
0
4
7
1
Mostra dettagli





CHALLENGER Baton Rouge (🇺🇸 USA) – Finale, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 20:00
Alexis Galarneau CAN vs Stefan Dostanic USA
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Brisbane 2 (🇦🇺 Australia) – Finale, cemento

PAT RAFTER ARENA – ore 03:00
Zhizhen Zhang CHN vs Alex Bolt AUS (Non prima 05:30)
ATP Brisbane
Zhizhen Zhang
6
6
Alex Bolt [4]
2
4
Vincitore: Zhang
Mostra dettagli

