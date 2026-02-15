Dallas 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Challenger Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE)
15/02/2026 09:52 Nessun commento
CHALLENGER Tenerife 2 (🇪🇸 Spagna) – Finale, cemento
Tenerife Arena – ore 12:00
Alejandro Moro Canas vs Lloyd Harris
ATP Tenerife
Alejandro Moro Canas
0
0
Lloyd Harris [6]
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
CHALLENGER Pau (🇫🇷 Francia) – Finale, cemento (al coperto)
Court Central – ore 14:00
Raphael Collignon vs Benjamin Bonzi (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Chennai (🇮🇳 India) – Finale, cemento
Centre Court – ore 11:30
Frederico Ferreira Silva vs Federico Agustin Gomez
ATP Chennai
Frederico Ferreira Silva [6]•
0
6
6
3
Federico Agustin Gomez [2]
0
4
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Ferreira Silva
3-1
F. Agustin Gomez
0-15
0-30
0-40
2-1 → 3-1
F. Ferreira Silva
15-0
30-0
40-0
1-1 → 2-1
F. Agustin Gomez
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
F. Ferreira Silva
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-7
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
9*-8
9*-9
10-9*
10-10*
10*-11
6-6 → 6-7
F. Ferreira Silva
15-0
30-15
40-15
5-6 → 6-6
F. Agustin Gomez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
30-15
40-15
4-5 → 5-5
F. Agustin Gomez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
F. Agustin Gomez
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
F. Ferreira Silva
15-0
2-3 → 3-3
F. Agustin Gomez
15-0
ace
30-0
40-0
ace
2-2 → 2-3
F. Ferreira Silva
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
F. Agustin Gomez
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
2-0 → 2-1
F. Ferreira Silva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
F. Agustin Gomez
0-15
0-30
0-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
F. Agustin Gomez
15-40
4-4 → 5-4
F. Ferreira Silva
15-0
30-0
40-0
40-15
3-4 → 4-4
F. Agustin Gomez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
15-30
15-40
3-2 → 3-3
F. Agustin Gomez
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-1 → 3-2
F. Ferreira Silva
15-0
30-0
40-0
2-1 → 3-1
F. Agustin Gomez
15-0
30-0
40-0
2-0 → 2-1
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
F. Agustin Gomez
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
CHALLENGER Baton Rouge (🇺🇸 USA) – Finale, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 20:00
Alexis Galarneau vs Stefan Dostanic
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Brisbane 2 (🇦🇺 Australia) – Finale, cemento
PAT RAFTER ARENA – ore 03:00
Zhizhen Zhang vs Alex Bolt (Non prima 05:30)
ATP Brisbane
Zhizhen Zhang
6
6
Alex Bolt [4]
2
4
Vincitore: Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
Z. Zhang
15-0
30-0
40-0
5-4 → 6-4
A. Bolt
15-0
15-15
df
30-30
ace
30-40
df
4-4 → 5-4
Z. Zhang
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Bolt
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Z. Zhang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
Z. Zhang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
ace
5-1
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
3-1
Z. Zhang
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
2-1 → 3-1
A. Bolt
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-0 → 2-1
Z. Zhang
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Bolt
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
0-0 → 1-0
TAG: Circuito Challenger
