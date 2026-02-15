Challenger 75 Metepec: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali
Challenger 75 Metepec – Tabellone Principale – hard
(1) Juan Pablo Ficovich vs (Alt) Ryan Fishback
Qualifier vs (WC) Alan Raul Sau Franco
Qualifier vs Miguel Tobon
Juan Sebastian Gomez vs (6) Andres Andrade
(4) Alexis Galarneau vs Nick Hardt
Taha Baadi vs Qualifier
Edward Winter vs (Alt) Ryan Dickerson
Juan Carlos Aguilar vs (7) Andres Martin
(8) Stefan Kozlov vs Tristan McCormick
Blaise Bicknell vs Karl Poling
Dan Martin vs Qualifier
Qualifier vs (3) Rodrigo Pacheco Mendez
(5) Borna Gojo vs Facundo Mena
Qualifier vs (WC) Rafael De Alba
(PR) Gijs Brouwer vs Sebastian Gima
(WC) Alan Fernando Rubio Fierros vs (2) Bernard Tomic
Challenger 75 Metepec – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Kingsley, Cannon vs Van Orderlain, Drew
Perez, Brandon vs (8) Schachter, Noah
(2) Sheehy, Joshua vs (WC) Guerra, Andres
Bianchi, Juan Jose vs (11) Nefve, Axel
(3) Ayeni, Alafia vs (WC) Betancourt Gonzalez,
(WC) De La Pena, Bautista vs (7) Vales, Amit
(4) Covato, Matteo vs Rodrigues, Natan
Rico Arias, Nicolas Esteban vs (10) Osorio, Juan Sebastian
(5) Jones, Ben vs (WC) Barriga Martinez, Juan
(Alt) Kobelt, Alex vs (9) Ogura, Kosuke
(6) Dalmasso, Guillaume vs Beckles, Dillon
Kumar, Pranav vs (12) George, Benjamin Thomas
TAG: Circuito Challenger
3 commenti
Pacheco
Ficovich
Galarneau
Tomic
Andrade
Martin
Kozlov
Mena
GALARNEAU
GOJO
FICOVICH
PACHECO
ANDRADE
A.MARTIN
KOZLOV
TOMIC
Pacheco
Galarneau
Ficovich
Gojo
Andrade
Martin
Kozlov
Tomic