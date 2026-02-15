Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Metepec: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali

15/02/2026 08:31 3 commenti
Matteo Covato, classe 2005

MEX Challenger 75 Metepec – Tabellone Principale – hard
(1) Juan Pablo Ficovich ARG vs (Alt) Ryan Fishback USA
Qualifier vs (WC) Alan Raul Sau Franco MEX
Qualifier vs Miguel Tobon COL
Juan Sebastian Gomez COL vs (6) Andres Andrade ECU

(4) Alexis Galarneau CAN vs Nick Hardt DOM
Taha Baadi MAR vs Qualifier
Edward Winter AUS vs (Alt) Ryan Dickerson USA
Juan Carlos Aguilar CAN vs (7) Andres Martin USA

(8) Stefan Kozlov USA vs Tristan McCormick USA
Blaise Bicknell JAM vs Karl Poling USA
Dan Martin CAN vs Qualifier
Qualifier vs (3) Rodrigo Pacheco Mendez MEX

(5) Borna Gojo CRO vs Facundo Mena ARG
Qualifier vs (WC) Rafael De Alba MEX
(PR) Gijs Brouwer NED vs Sebastian Gima ROU
(WC) Alan Fernando Rubio Fierros MEX vs (2) Bernard Tomic AUS


MEX Challenger 75 Metepec – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Kingsley, Cannon USA vs Van Orderlain, Drew USA
Perez, Brandon VEN vs (8) Schachter, Noah USA

(2) Sheehy, Joshua USA vs (WC) Guerra, Andres MEX
Bianchi, Juan Jose VEN vs (11) Nefve, Axel USA

(3) Ayeni, Alafia USA vs (WC) Betancourt Gonzalez, MEX
(WC) De La Pena, Bautista CHI vs (7) Vales, Amit ISR

(4) Covato, Matteo ITA vs Rodrigues, Natan BRA
Rico Arias, Nicolas Esteban COL vs (10) Osorio, Juan Sebastian COL

(5) Jones, Ben GBR vs (WC) Barriga Martinez, Juan MEX
(Alt) Kobelt, Alex USA vs (9) Ogura, Kosuke JPN

(6) Dalmasso, Guillaume FRA vs Beckles, Dillon USA
Kumar, Pranav USA vs (12) George, Benjamin Thomas CAN

3 commenti

miky85 15-02-2026 09:19

Pacheco

Ficovich

Galarneau
Tomic

Andrade
Martin
Kozlov
Mena

 3
Dany 15-02-2026 09:12

GALARNEAU

GOJO

FICOVICH
PACHECO

ANDRADE
A.MARTIN
KOZLOV
TOMIC

 2
verygabry 15-02-2026 08:37

Pacheco

Galarneau

Ficovich
Gojo

Andrade
Martin
Kozlov
Tomic

 1
