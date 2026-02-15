Bolelli e Vavassori volano in finale a Rotterdam: prima del 2026

Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano la prima finale del 2026. La coppia azzurra ha superato in semifinale all’ATP 500 di Rotterdam i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner con il punteggio di 7-6(5) 3-6 10-7.

Il primo set è stato molto equilibrato. Dopo uno scambio di break in avvio, gli italiani hanno fatto la partita, ma senza riuscire a concretizzare altre occasioni. Si è così arrivati al tie-break, dove Bolelli e Vavassori hanno trovato le soluzioni migliori nei punti decisivi, chiudendo 7-5 con uno smash vincente di Bolelli.

Nel secondo parziale, dopo un inizio senza scossoni, gli azzurri hanno annullato tre palle break sull’1-2, ma nel momento chiave hanno ceduto il servizio sul 3-4, permettendo ai tedeschi di allungare la sfida al match tie-break.

Nel super tie-break, l’equilibrio è durato fino al 5-5. Da quel momento, Bolelli e Vavassori hanno alzato il livello, trovando il minibreak decisivo e portandosi sul 9-6. La finale è arrivata al secondo match point, chiuso da Vavassori con una prima al corpo.

In finale, gli azzurri affronteranno il tedesco Hendrik Jebens e il taiwanese Ray Ho, con l’obiettivo di conquistare il primo titolo della stagione.





Marco Rossi