Muchova regina a Doha: battuta Mboko in due set nella finale del WTA 1000

Karolína Muchova conquista il WTA 1000 di Doha, negando a Victoria Mboko il lieto fine di una settimana da favola. La tennista ceca ha imposto il suo tennis completo e vario, vincendo la finale con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e mezza di gioco.

Per Muchova si tratta del primo titolo di questa categoria, un successo che conferma il suo valore e la riporta a ridosso della top 10: da lunedì sarà numero 11 del mondo, proprio alle spalle della giovane canadese.

Mboko, una stella ormai realtà

Nonostante la sconfitta, il torneo di Mboko resta straordinario. A soli 19 anni, la canadese ha fatto il suo ingresso nella top 10 mondiale, battendo nel corso della settimana giocatrici del calibro di Elena Rybakina, campionessa in carica dell’Australian Open, e Jeļena Ostapenko, detentrice del titolo a Doha.

Una cavalcata che conferma il talento della canadese, ormai stabilmente tra le protagoniste del circuito.

Il primo set deciso dagli errori della canadese

La prima frazione è rimasta in equilibrio fino al 3-3, con entrambe solide al servizio. La svolta è arrivata nel settimo game, quando un turno di battuta incerto di Mboko ha consegnato a Muchova l’unico break del set.

La ceca ha poi gestito con lucidità il vantaggio, chiudendo il parziale 6-4 grazie anche a un ottimo gioco a rete.

La rimonta sfiorata e il finale di Muchova

Nel secondo set, Muchova ha avuto subito una grande occasione, arrivando sullo 0-40 nel quinto game. Mboko ha però reagito con coraggio, salvando la situazione grazie al servizio e trovando il primo break del match poco dopo.

La canadese sembrava lanciata verso il terzo set, ma ha pagato l’inesperienza nei momenti decisivi. Errori gratuiti e scelte affrettate le sono costati il controbreak, riportando l’equilibrio.

Sul 5-5, Muchova ha spinto con due risposte vincenti, procurandosi altre due palle break. Alla seconda occasione, un rovescio in rete di Mboko ha consegnato alla ceca il break decisivo. Nel game successivo, Muchova ha chiuso a zero, alzando il trofeo.

Due protagoniste anche a Dubai

Per Muchova si tratta di un successo importante, che arriva sette anni dopo l’ultimo titolo di questa portata e premia una delle giocatrici più complete del circuito.

Mboko, dal canto suo, esce dalla finale con una grande lezione e la consapevolezza di avere un futuro luminoso davanti. A soli 19 anni, altre occasioni arriveranno.

Entrambe guardano ora al WTA 1000 di Dubai, dove le assenze di Aryna Sabalenka e Iga Świątek aprono il campo a nuove possibili protagoniste. Muchova e Mboko, per quanto visto a Doha, partono tra le principali candidate ad arrivare in fondo al torneo.