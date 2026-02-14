Dallas 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 14 Febbraio 2026
14/02/2026 06:25 1 commento
M25 Antalya 30000 – Quarter-final
Samuele Pieri vs [6] Oriol Roca batalla ore 11:00
ITF M25 Antalya - 2026-02-08T00:00:00Z
Samuele Pieri•
0
3
Oriol Roca Batalla
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Samuele Pieri
3-4
Oriol Roca Batalla
0-15
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
Samuele Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Oriol Roca Batalla
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Samuele Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Oriol Roca Batalla
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Samuele Pieri
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
Oriol Roca Batalla
15-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
M15 Monastir 15000 – Semi-final
Daniele Rapagnetta vs [2] Tomasz Berkieta ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Oberhaching 15000 – Semi-final
[3] Marvin Moeller vs [2] Stefano Napolitano Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare
W50 Grenoble 40000 – Semi-final
Tyra Caterina Grant vs Jeline Vandromme Non prima delle 15:30
Il match deve ancora iniziare
W35 Antalya 30000 – Quarter-final
[1] Nuria Brancaccio vs [7] Aurora Zantedeschi ore 11:00
ITF W35 Antalya - 2026-02-08T00:00:00Z
Aurora Zantedeschi•
15
0
Nuria Brancaccio
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
0-4
Nuria Brancaccio
15-0
30-0
30-15
40-15
0-3 → 0-4
Aurora Zantedeschi
0-15
15-15
15-30
15-40
0-2 → 0-3
Nuria Brancaccio
0-15
30-15
40-15
0-1 → 0-2
Aurora Zantedeschi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
[3] Luisina Giovannini vs [6] Jennifer Ruggeri ore 11:00
ITF W35 Antalya - 2026-02-08T00:00:00Z
Luisina Giovannini
0
2
6
0
Jennifer Ruggeri•
0
6
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jennifer Ruggeri
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-0
Luisina Giovannini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 6-0
Jennifer Ruggeri
0-15
0-30
0-40
15-40
4-0 → 5-0
Luisina Giovannini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Jennifer Ruggeri
15-0
15-30
15-40
2-0 → 3-0
Luisina Giovannini
30-0
40-0
1-0 → 2-0
Jennifer Ruggeri
0-15
0-30
0-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Luisina Giovannini
15-0
15-15
15-30
2-5 → 2-6
Jennifer Ruggeri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Luisina Giovannini
0-15
0-30
0-40
2-3 → 2-4
Jennifer Ruggeri
15-0
40-0
2-2 → 2-3
Luisina Giovannini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Jennifer Ruggeri
0-15
15-15
30-15
40-30
1-1 → 1-2
Luisina Giovannini
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Jennifer Ruggeri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
1 commento
Scusate, non trovo i risultati di domenica 8 febbraio