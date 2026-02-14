Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 14 Febbraio 2026

14/02/2026 06:25 1 commento
Daniele Rapagnetta nella foto
Daniele Rapagnetta nella foto

TUR M25 Antalya 30000 – Quarter-final
Samuele Pieri ITA vs [6] Oriol Roca batalla ESP ore 11:00

Samuele Pieri
0
3
Oriol Roca Batalla
0
4
TUN M15 Monastir 15000 – Semi-final
Daniele Rapagnetta ITA vs [2] Tomasz Berkieta POL ore 10:00
GER M15 Oberhaching 15000 – Semi-final
[3] Marvin Moeller GER vs [2] Stefano Napolitano ITA Non prima delle 13:30
FRA W50 Grenoble 40000 – Semi-final
Tyra Caterina Grant ITA vs Jeline Vandromme BEL Non prima delle 15:30
TUR W35 Antalya 30000 – Quarter-final
[1] Nuria Brancaccio ITA vs [7] Aurora Zantedeschi ITA ore 11:00
Aurora Zantedeschi
15
0
Nuria Brancaccio
15
4
[3] Luisina Giovannini ARG vs [6] Jennifer Ruggeri ITA ore 11:00

Luisina Giovannini
0
2
6
0
Jennifer Ruggeri
0
6
0
0
1 commento

Marco (Guest) 14-02-2026 07:40

Scusate, non trovo i risultati di domenica 8 febbraio

 1
