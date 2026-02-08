Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 08 Febbraio 2026

08/02/2026 09:19 Nessun commento
Samuel Vincent Ruggeri ITA, 22-05-2002
Samuel Vincent Ruggeri ITA, 22-05-2002

TUN M25 Monastir 30000 – Semi-final
John Echeverria ESP vs [8] Massimo Giunta ITA ore 10:00

ITF M25 Monastir - 2026-02-01T00:00:00Z
Massimo Giunta
15
6
5
John Echeverria
40
3
3
Mostra dettagli



EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Final
Samuel Vincent ruggeri ITA vs [5] Alessandro Pecci ITA ore 9:30

ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-02-01T00:00:00Z
Alessandro Pecci
30
4
5
Samuel Vincent Ruggeri
30
6
5
Mostra dettagli



ESP M15 Javea 15000 – Final
Gabriele Maria Noce ITA vs Carles Cordoba ESP ore 10:45

Il match deve ancora iniziare



USA M15 Palm Coast 15000 – Final
Ryan Colby USA vs [2] Tommaso Compagnucci ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: