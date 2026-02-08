Montpellier 250 | Hard | e612620 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 08 Febbraio 2026
08/02/2026 09:19 Nessun commento
M25 Monastir 30000 – Semi-final
John Echeverria vs [8] Massimo Giunta ore 10:00
ITF M25 Monastir - 2026-02-01T00:00:00Z
Massimo Giunta
15
6
5
John Echeverria•
40
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
John Echeverria
40-15
5-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
M15 Sharm ElSheikh 15000 – Final
Samuel Vincent ruggeri vs [5] Alessandro Pecci ore 9:30
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-02-01T00:00:00Z
Alessandro Pecci•
30
4
5
Samuel Vincent Ruggeri
30
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alessandro Pecci
15-0
15-15
15-30
30-30
5-5
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
30-0
40-0
5-4 → 5-5
Alessandro Pecci
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
30-0
40-0
4-3 → 4-4
Alessandro Pecci
0-15
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
Samuel Vincent Ruggeri
0-15
15-15
30-15
40-15
3-2 → 3-3
Alessandro Pecci
15-0
30-0
30-15
2-2 → 3-2
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
30-0
40-0
2-1 → 2-2
Alessandro Pecci
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 2-1
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
30-0
1-0 → 1-1
Alessandro Pecci
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
30-0
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Alessandro Pecci
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
M15 Javea 15000 – Final
Gabriele Maria Noce vs Carles Cordoba ore 10:45
Il match deve ancora iniziare
M15 Palm Coast 15000 – Final
Ryan Colby vs [2] Tommaso Compagnucci ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani nei Future
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit